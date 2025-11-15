เดอะ ร็อก เปิดใจ ไม่มีวันนี้ ถ้าไม่มี “แดนนี การ์เซีย” อดีตภรรยาผู้อยู่เบื้องหลัง

“เดอะ ร็อค” เปิดใจโดนหย่าร้างสั่นสะเทือนชีวิต เผยเคยต้องเลือกเล่นหนังเบาสมองเพราะ “กำลังเจ็บปวดเกินไป” พร้อมยกย่องอดีตภรรยา แดนนี การ์เซีย ผู้ปั้นฮอลลีวูดให้เขายืนหนึ่ง
ดเวย์น “เดอะ ร็อค” จอห์นสัน วัย 53 ปี เปิดใจแบบตรงไปตรงมาในการร่วมบันทึกพอดแคสต์ Awards Chatter ต่อหน้ากลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแชปแมน เล่าถึงช่วงเวลามืดหม่นในชีวิตขณะกำลังแยกทางกับอดีตภรรยา แดนนี การ์เซีย เมื่อปี 2007 ซึ่งทำให้เขาหันมารับบทภาพยนตร์สายครอบครัวเบา ๆ อย่าง The Game Plan, Race to Witch Mountain และ Tooth Fairy เพราะต้องการสิ่งที่ “ทำให้รู้สึกดี” ในช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนและภาวะซึมเศร้า
เดอะ ร็อค เผยว่าในระหว่างกระบวนการหย่าร้าง เขา “ถูกสั่นจนตั้งหลักแทบไม่ได้” เพราะเชื่อว่าการแต่งงานคือการเดินร่วมกันในระยะยาว แต่ความจริงกลับไม่เป็นอย่างที่หวัง “ตอนนั้นผมถามตัวเองตลอดว่า ในฐานะพ่อ ผมจะเป็นคนแบบไหนให้ลูกเห็นได้บ้าง” เขากล่าวถึงช่วงเวลาที่มีลูกสาวคนโต ซิโมน วัย 6 ขวบในตอนนั้น
นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์สารภาพว่าไม่พร้อมรับงานหนักทางอารมณ์ในตอนนั้น จึงเลือกบทที่มีตอนจบแสนอบอุ่นเพื่อเยียวยาตัวเอง พร้อมยอมรับว่านั่นคือหนึ่งในช่วงที่เขา “กำลังผ่านเรื่องแย่ ๆ อย่างหนักหน่วงที่สุด”
หลังการหย่าร้าง ทั้งสองออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า “ตลอด 17 ปีในฐานะคู่ชีวิต คือสิ่งล้ำค่าที่เราโชคดีได้มีร่วมกัน และเรายังมุ่งมั่นจะอยู่เคียงข้างกันในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดและคู่หูทางธุรกิจตลอดไป”
และคำสัญญานั้นก็เป็นจริง — ทั้งคู่ร่วมก่อตั้งค่าย Seven Bucks Productions ในปี 2012 และยังเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่เหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน เดอะ ร็อค แต่งงานกับนักร้อง ลอเรน แฮเชียน และมีลูกสาวสองคน ขณะที่การ์เซียก็แต่งงานใหม่กับเทรนเนอร์ส่วนตัวของเดอะ ร็อค เดฟ เรียนซี แต่ทั้งสองครอบครัวยังคงทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในฐานะทีมเดียวกัน
แดนนี การ์เซีย คือใคร? อดีตภรรยาผู้เป็น “มันสมอง” ที่ช่วยสร้างเดอะ ร็อคให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ค่าตัวสูงสุดของฮอลลีวูด
นอกรั้วชีวิตส่วนตัว แดนนี การ์เซีย วัย 56 ปีคือ “มหาอำนาจหญิง” ตัวจริงในวงการบันเทิง กีฬา และธุรกิจ เธอทำหน้าที่ทั้งผู้จัดการ ผู้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ และหุ้นส่วนคนสำคัญที่ช่วยยกระดับเดอะ ร็อคจากนักมวยปล้ำ WWE สู่ดาราที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลก
หลังการหย่าร้างเมื่อปี 2008 การ์เซียไม่ได้เดินจากไป แต่กลับตัดสินใจละทิ้งอาชีพในสายการเงินเพื่อก้าวขึ้นมาบริหารเส้นทางอาชีพของเดอะ ร็อคอย่างเต็มตัว การย้ายค่ายจาก CAA ไปสู่ WME ซึ่งเป็นหนึ่งในการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเธอ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เดอะ ร็อคได้บทบาทที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์อย่างแท้จริง และช่วยสร้างแบรนด์ของเขาในระดับโลก
ในหลายบทสัมภาษณ์ การ์เซียเล่าว่าเดอะ ร็อคเคยฝืนลดน้ำหนักเพื่อพยายามเข้ากับบทที่ฮอลลีวูดอยากให้เขาเป็น จนเธอต้องบอกเขาว่า
“ไม่ต้องฝืนเป็นใครทั้งนั้น แค่เป็นตัวเอง แล้วเราจะทำให้ฮอลลีวูดยอมรับในแบบของคุณให้ได้”
ผลลัพธ์คือการเกิดขึ้นของซูเปอร์สตาร์ลูกครึ่งกล้ามแน่นที่ทั้งโลกรู้จักในวันนี้ พร้อมรายได้สะสมระดับเกือบแตะพันล้านดอลลาร์
นอกจากวงการภาพยนตร์ การ์เซียยังเป็นมหาอำนาจด้านกีฬา โดยในปี 2020 เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นเจ้าของลีกกีฬาอาชีพทั้งลีก หลังซื้อกิจการ XFL ร่วมกับเดอะ ร็อค และต่อยอดสู่การควบรวมกับ USFL จนกลายเป็นลีก UFL ในปี 2023 ซึ่งทำให้เธอได้รับการยกย่องในฐานะ “สถาปนิก” ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์
เธอยังติดอันดับการยอมรับจากหลายสถาบัน เช่น Hollywood Reporter Women in Entertainment Power 100, Variety 500 และ ESPN ยังทำสารคดี My Name is Dany Garcia เพื่อเชิดชูเส้นทางชีวิตของเธอในปี 2024
ปัจจุบัน การ์เซียมีทรัพย์สินมูลค่าราว 40 ล้านดอลลาร์ และยังขยายอาณาจักรผ่านแบรนด์ฟิตเนส GSTQ การผลิตภาพยนตร์ และการบริหารลีกกีฬาอาชีพ
แม้การหย่าร้างจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่เจ็บปวด แต่เดอะ ร็อคย้ำว่า “ถ้าผ่านช่วงโคลนตมไปได้ด้วยการสื่อสารที่ดี สิ่งที่รออยู่ข้างหน้ามักจะงดงามเสมอ” วันนี้เขาและการ์เซียพิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์ที่ปรับตัวได้ สามารถกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
จากคู่แต่งงานสู่คู่สร้างจักรวาลบันเทิง ทั้งสองไม่เพียงอยู่เบื้องหลังหนังทำเงินนับพันล้าน แต่ยังเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่งดงามที่สุดของการ “เลิกกันแต่ไม่แยกจากกันในความร่วมมือ” ในฮอลลีวูดยุคใหม่