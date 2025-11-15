"เจ็ท ลี" งานเข้าไม่เลิก เคลียร์ข่าวผ่าตัดหัวใจ แต่ถูกลือสวม “หนังเทียม” ปิดรอยแผล

เจ็ท ลี เจอข่าวลือไม่หยุด! ถูกกล่าวหาใส่ “หนังเทียม” ในคลิปเปลือยอก ทั้งที่ตั้งใจโชว์ไร้แผลผ่าตัดปัดข่าวเปลี่ยนหัวใจ
กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งสำหรับนักบู๊ระดับตำนาน เจ็ท ลี วัย 62 ปี หลังเพิ่งอัดคลิปว่ายน้ำโชว์แผงอกเพื่อยืนยันว่าไม่ได้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตามข่าวลือ แต่กลับถูกชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยรอบใหม่ว่าผิวเรียบเนียนเกินจริง ราวกับ "สวมหนังเทียม" ปกปิดรอยแผล
ข่าวลือชุดใหม่เริ่มต้นจากกระแสที่โยงไปถึงการเสียชีวิตของพระเส้าหลินชื่อดัง "ชิว เฟิง" ที่รายงานว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อปีที่แล้ว แต่โลกออนไลน์กลับปั่นกระแสว่าเป็นการ “จัดฉากฆาตกรรม” เพื่อนำอวัยวะไปลักลอบปลูกถ่ายให้ “ซูเปอร์สตาร์กังฟู” ซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่เจ็ท ลี
เมื่อกระแสเริ่มบานปลาย เจ็ท ลี ได้โพสต์คลิปว่ายน้ำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมโชว์ลำตัวเปลือยชัดเจนไร้รอยผ่าตัดใด ๆ เพื่อสยบข่าว แต่แทนที่จะยุติเรื่องราวกลับเกิดทฤษฎีสมคบคิดชุดใหม่ บางคนชี้ว่า “ผิวที่เรียบเนียนไม่มีแม้แต่เส้นขน ราวกับไม่ใช่ผิวจริง” พร้อมวิจารณ์ว่า “ยิ่งอธิบายก็ยิ่งน่าสงสัย”
จ็ท ลี กล่าวในคลิปเตือนประชาชนว่า “คำพูดสามารถทำร้ายคนได้มาก อยู่ในยุคนี้ต้องคิดวิเคราะห์เอง ไม่ใช่เชื่อทุกสิ่งบนอินเทอร์เน็ต” พร้อมขอร้องให้เลิกใช้ “โศกนาฏกรรมของผู้อื่นเป็นประเด็นถกเถียง”
ด้านผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกมาให้ข้อมูลว่า “ผิวที่ดูไร้ที่ติ” อาจเป็นเพียงผลจากแสง มุมกล้อง หรือฟิลเตอร์ ขณะที่การไม่เห็นขนรักแร้ก็อาจเกิดจากการปรับแต่งวิดีโอหรือแสงสะท้อน ทั้งยังย้ำว่า อวัยวะของชิว เฟิงไม่สามารถนำไปปลูกถ่ายให้เจ็ท ลี ได้อยู่แล้ว เนื่องจากพระมรณภาพเมื่อปีก่อน ส่วนเจ็ทเพิ่งเข้ารับผ่าตัดเนื้องอกไม่ร้ายแรงเมื่อสิงหาคมปีนี้ เว้นช่วงนานเกินกว่าจะนำอวัยวะใด ๆ ไปเก็บรักษาได้
กระแสข่าวทั้งหมดปะทุขึ้นหลังเจ็ท ลี ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเขาเข้ารับ “ปลูกถ่ายหัวใจลับ ๆ” ก่อนหน้านี้ โดยเจ้าตัวเผยว่าอาการปัญหาสุขภาพสืบเนื่องจากโรคไทรอยด์เป็นพิษที่รักษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 จนต้องใช้ยาระยะยาว ทำให้รูปลักษณ์เปลี่ยนไป เช่น ดวงตานูนและคอบวม จนคนคิดว่าเจ็บป่วยหนัก
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เขาเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงออกที่สิงคโปร์ จากนั้นไม่กี่วันก็อัดคลิปโชว์ฝีมือกังฟูคู่กับนักแสดง “อู๋ จิง” หลังสละตำแหน่งทูตสหพันธ์วูซู ทำให้หลายคนทึ่งกับความแข็งแรงที่กลับมาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเกิดข่าวลืออวัยวะมนุษย์ตามมาในเวลาต่อเนื่อง
สื่อจีนระบุว่า ประเด็นนี้ยังโยงตามหลังคดีการเสียชีวิตปริศนาของนักแสดง “อวี๋ เมิ่งหลง” ที่ทำให้โลกออนไลน์ปั่นกระแสใหญ่โตว่ามีเบื้องหลังลับในวงการบันเทิงจีน ตั้งแต่การฟอกเงิน การค้าอาวุธ จนถึงพิธีกรรมลึกลับ ส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงของสังคมและทำให้ข่าวลือเรื่องอวัยวะมนุษย์ถูกขยายต่ออย่างไร้ทิศทาง
แม้เจ็ท ลี จะออกมาปฏิเสธด้วยหลักฐานตรง ๆ แล้ว แต่กระแสบนโลกออนไลน์ยังไม่ยุติ หลายคนยังตั้งคำถามว่า “มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่” ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งก็ออกมาเตือนให้ชาวเน็ตใช้วิจารณญาณ ไม่ควรปล่อยให้ข่าวลือทำลายผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานรองรับ
เจ็ท ลีเริ่มมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ช่วงปี 2013 เมื่อเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็น โรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย และน้ำหนักแกว่ง อาการที่เห็นได้ชัดคือ ดวงตานูน คอบวม และรูปลักษณ์เปลี่ยนไป ทำให้แฟน ๆ กังวลอย่างมาก เขาต้องรักษาด้วยการกินยาระยะยาว ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแรงและเคยยอมรับว่า “อาจไม่สามารถเล่นฉากบู๊หนัก ๆ ได้เหมือนเดิม”
ต่อมาปี 2025 เจ็ท ลีเข้ารับการผ่าตัดที่สิงคโปร์หลังพบ เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง และออกมาบอกแฟน ๆ ว่าเป็น “การซ่อมฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่” อีกครั้ง แม้จะฟื้นตัวเร็วและกลับมาออกสื่ออย่างแข็งแรง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสุขภาพของเขากลายเป็น เชื้อไฟให้เกิดข่าวลือใหญ่ ตั้งแต่โรคร้ายแรงจนถึงการ “ปลูกถ่ายหัวใจ” ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธด้วยการโพสต์วิดีโอว่ายน้ำโชว์หน้าอกไร้แผลผ่าตัดเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ทำการปลูกถ่ายอวัยวะใด ๆ ทั้งสิ้น