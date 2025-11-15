บันเทิงรอบโลก "พัคมินยอง" เจอปัญหาอีกระลอก รายการวาไรตี้ใหม่เรตติ้งเปิดตัวแค่ 1.1%

หลังหายหน้าไปเกือบสองปี "พัคมินยอง" กลับมาพร้อมละครเรื่อง Confidence Queen ที่จบด้วยเรตติ้งไม่ถึง 1% ล่าสุดเธอลุยสายวาไรตี้ในรายการ Perfect Glow ทางช่อง tvN โดยร่วมเปิดร้านซาลอนเกาหลีในนิวยอร์กกับ "รา มีรัน" และเหล่ากูรูความงามชื่อดัง แต่ตอนแรกเปิดตัวได้เพียง 1.1% ทำให้แฟน ๆ กังวลถึงเส้นทางอาชีพของเธอ แม้ตอนต่อไปจะมีไอดอลต่างชาติอย่าง "เคลลี่" มาสร้างสีสันและผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แต่ก็ยังต้องลุ้นว่าเธอจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ หลังเจอผลงานไม่ปังติดกันสองเรื่อง
ดาราดัง "แมทธิว แม็คคอนาเฮย์" ร่วมมือกับบริษัท ElevenLabs นำเทคโนโลยี AI มาคลoning เสียงของเขาเพื่อทำพอดแคสต์ภาษาสเปนจากจดหมายข่าว Lyrics of Livin’ โดยเจ้าตัวไม่ต้องพูดสเปนเลยสักคำ แถมยังลงทุนกับบริษัทนี้อีกด้วย ขณะเดียวกัน "ไมเคิล เคน" ก็ร่วมให้ใช้เสียงในแพลตฟอร์ม Iconic Voice Marketplace ซึ่งรวมเสียงคนดังทั้งมีชีวิตและเสียชีวิต เช่น "จูดี้ การ์แลนด์", "ลอว์เรนซ์ โอลิวิเยร์", และแม้กระทั่ง "โธมัส เอดิสัน" ทั้งหมดนี้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของเสียงหรือครอบครัวก่อนใช้งาน ถือเป็นการปรับตัวของดารารุ่นใหญ่ท่ามกลางยุค AI ที่มาแรงและยังเป็นประเด็นถกเถียงในวงการฮอลลีวูด
นักร้องป็อปมาแรง "ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์" เตรียมนำแสดงและร่วมอำนวยการสร้างหนังมิวสิคัลฟอร์มยักษ์ของ Universal ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Alice in Wonderland โดยจะกำกับและเขียนบทโดย "โลรีน สกาแฟเรีย" ผู้เคยฝากผลงานสุดปังอย่าง Hustlers โดยโปรเจกต์นี้ถือเป็นหนังสตูดิโอหลักเรื่องแรกของ "ซาบรีนา" หลังจากประสบความสำเร็จในสายดนตรีและคว้าเข้าชิงแกรมมี่หลายสาขาจากอัลบั้ม Man’s Best Friend หนังยังมีทีมงานคุณภาพจาก Alloy Entertainment และ Marc Platt Productions คาดว่าจะสร้างสรรค์โลกแฟนตาซีแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจบนจอใหญ่
สองนักแสดงระดับแถวหน้า "จอนจีฮยอน" และ "จีชางอุค" เตรียมพบกันในซีรีส์ใหม่ของช่อง JTBC เรื่อง Human X Gumiho ว่าด้วยเรื่องของ "กูจาฮง" ดาราสาวที่แท้จริงเป็นจิ้งจอกเก้าหางอายุ 2,000 ปี ที่ดันตกหลุมรักมนุษย์หนุ่ม "ชเวซอก" ผู้มีพลังลึกลับและเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ที่สัมผัสได้ถึงเรื่องเหนือธรรมชาติ ตัวละครทั้งคู่จะพบกับเรื่องราวรักปนฮาในโลกที่เหนือความจริง โดยมีผู้กำกับจาก Strong Girl Namsoon และนักเขียนจาก Beauty Inside อยู่เบื้องหลัง พร้อมฉายทาง JTBC และ Amazon Prime เร็ว ๆ นี้