“ENCHANTED FEST 2025” เสิร์ฟมิวสิกเฟสธีมฮาโลวีนสุดหลอนจัดหนักแสง สี เสียง พร้อม 8 ศิลปินตัวท็อปของประเทศ!

ทั้งมันส์ทั้งหลอนกันไปเลย 8 ชั่วโมงเต็มกับฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง กับ YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2025 (ยำยำ พรีเซ็นต์ส เอ็นแช้นเท็ด เฟส 2025) โดย Enchanted VIP (เอ็นแช้นเท็ด วีไอพี) นำทีมโดย นายชาร์ล โรเบิร์ต Head Project Director ณ UOB LIVE at EMPHERE เเละในปีนี้ก็ทำถึงแบบสุดๆ อลังการตั้งเเต่เวทีพีระมิด โปรดักชัน กราฟิก แสง สี เสียง บวกกับพลังที่ศิลปินสุดโหดทั้ง 8 เบอร์ ไม่ว่าจะเป็น BUS because of you i shine , JEFF SATUR , TATTOO COLOUR , 4EVE , THE TOYS , PIXXIE , URBOYTJ x TIMETHAI และ YOUNGOHM ส่งให้กับเหล่า ENCHANTER กว่า 6,000 ชีวิตฟินจนติดเทรนด์ X อันดับ 1 ในประเทศไทยในหลายๆบ้านแบบข้ามคืนเลยทีเดียว
สำหรับบรรยากาศของงาน YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2025 ในปีนี้เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อเหล่าเเม่ๆหลายพันชีวิตเดินทางมาถึงงานกันว่องไว และเมื่อได้เวลาประตูเปิด แค่เดินเข้างานก็ต้องร้องว้าว เพราะเหมือนทุกคนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกความหลอนสุดแฟนตาซีของ ENCHANTED WORLD เเถมยังได้อุ่นเครื่องไปกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ทางผู้สนับสนุนใจดีเตรียมไว้รอต้อนรับทุกคน หลังจากนั้นความมันส์บนเวทีก็เริ่มขึ้น ประเดิมกันด้วย 3 สาว PIXXIE ที่เเปลงกายเป็นแมวน้อยจอมเวทย์แสนซน สมกับเป็น HOUSE OF SELINA ทั้งน่ารักปนเซ็กซี่ ขึ้นเวทีมาก็จัดเพลงฮิตกับท่าเต้นสุดฮอตทันที ตามมาด้วย 4EVE 7 สาวแห่ง HOUSE OF MEDUZA คอสตูมสีเขียวกลิตเตอร์สุดวิบวับชวนสะกดทุกสายตาให้จับจ้องแบบไม่กระพริบราวกับต้องมนต์แห่ง MEDUZA เลยทีเดียว งานนี้ 4EVE ก็ไม่ทำให้เหล่า For Eye และแฟนๆผิดหวัง จัดหนักทั้งร้องทั้งเต้น บิลด์อะดรีนาลีนความมันส์ให้ทุกคนในฮอลล์ได้สุดๆแถมมีแจกขนมเป็นกิมมิกในเพลง Trick or Treat ให้แฟนๆด้วย เเละก็มาฟินกันต่อกับ THE TOYS หมาป่าที่่ขนเพลงสุดฮอตพร้อมกีตาร์ตัวโปรดมาเสิร์ฟทุกคนแบบไม่มีกั๊ก งานนี้ THE TOYS นอกจากทั้งร้อง ทั้ง Solo กีตาร์แบบจัดเต็มแล้ว ยังมีเซอร์ไพรส์มาให้เหล่า ENCHANTER ทุกคนฟินไปตามๆกัน เมื่อมีมาสคอตหมูน้อยสีชมพูปรากฏบนเวทีในเพลงลาก่อน ซึ่งคนที่สวมก็คือ YOURMOOD เจ้าของเพลงที่ขอเรียกตัวเองว่า YOURหมู!! จากนั้นก็ถึงเวลาที่เหล่า BEUS รอคอย เมื่อ 12 หนุ่มที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ กับ BUS because of you i shine มาในลุคส์ผีน้อยสุดคิวต์ บอกเลยว่าถ้าเจอผีแบบนี้ยอมให้หลอกตลอดชีวิตเลยทีเดียว ซึ่งแค่ intro เปิดตัวก็ได้รับเสียงกรี๊ดสนั่นจนฮอลล์สะเทือน งานนี้ BUS ยังเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษสุดสำหรับงานนี้เท่านั้น กับโชว์เพลงเกาหลี อย่างเพลง LOVE SHOT จาก EXO และ MANIAC จาก Stray Kids ทำเอา BEUS กรี๊ดเเทบสลบ เเถมยังทวิตกันรัวๆ
จนทำให้เทรนด์ #EnchantedFest2025xBUS พุ่งสู่อันดับ 1 ของประเทศไทยในแพลตฟอร์ม X อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นมันส์กันต่อกับ 2 เพื่อนซี้ URBOYTJ x TIMETHAI ที่มาในลุคส์อันธพาลครองเมืองสุดเท่พร้อมออกล่าซอมบี้ไปกับเพลงฮิตที่ทำเอาทุกคนร้องและออกสเต็ปตามแบบลืมเหนื่อย และทั้งคู่ก็เตรียมโชว์ DUO สุดพิเศษผสานพลังจัดเต็มครั้งแรกที่มีเฉพาะบนเวที ENCHANTED FEST 2025 เท่านั้น เรียกได้ว่าจังหวะนี้เวทมนตร์ไหนก็สะกดความสนุกทั้งคู่ไว้ไม่อยู่ หลังจากนั้นมาเดือดกันต่อกับพี่ๆบ้านผีปอบ TATTOO COLOUR ที่ขึ้นเวทีส่งความมันส์ให้ทุกคนสมศักดิ์ศรีรุ่นเก๋าที่ขี้นชื่อว่าโชว์สนุกที่สุดอีกวงของเมืองไทย ก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับ JEFF SATUR แม่ทัพมังกรแห่ง HOUSE OF WITCHER ที่มาในคอสตูม ไลท์ ยางามิ จาก DEATH NOTE แบบเท่ไม่ไหว ที่แค่เปิดตัวก็ทำให้เหล่าคุณวันเสาร์และแฟนๆยังกรี๊ดแทบละลายแล้ว นอกจากจะหูเคลือบทองไปตามๆกัน ยังฟินกับโชว์สุดเดือดที่ JEFF ขนมาเอนเตอร์เทนจนเวทีลุกเป็นไฟเลยทีเดียว และส่งท้ายค่ำคืนแห่งความหลอนของคืนฮาโลวีน กับแร็ปสตาร์ของไทย YOUNGOHM ที่เอาเพลงจากอัลบั้มใหม่มาฝาก พร้อมฮิตบีทสุดมันส์แดนซ์กระจายไปกับทีมแดนซ์เซอร์ที่จัดเต็มส่งพลังให้แฟนๆออกสเต็ปพร้อมกันทั้งฮอลล์จนจบโชว์ เป็นการปิดท้ายเวที ENCHANTED FEST 2025 ของค่ำคืนวันฮาโลวีนในปีนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
เรียกได้ว่า งาน YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2025 ในปีนี้ ยังคงเป็นงานฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลที่มอบความประทับใจ อัดแน่นครบรสทุกความมันส์ ความหลอน ความฟิน ให้กับทุกคนสมการรอคอย แล้วมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความมันส์สุดหลอนแบบนี้กันอีกครั้ง ในวันฮาโลวีนปีหน้ากับ ENCHANTED FEST 2026 ที่การันตีว่าหลอนกว่าเดิม เดือดกว่าเดิม มันส์กว่าเดิม และอลังการกว่าเดิมอย่างแน่อน
