“ไฮโซน้ำหวาน”ปรี๊ดแตก! ฟาดคนใกล้ตัว “บอส เอวหวาน” ปั่นสร้างเรื่อง ทำธุรกิจป่วนหนัก ยกเลิกสัญญาด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนระอุ กลางวงการบันเทิงและธุรกิจทันที เมื่อ "ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร" เจ้าของแบรนด์ดัง ออกมาฟาดคนที่อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ของเธอ โดยพุ่งเป้าไปที่ คนใกล้ชิดของ “บอส เอวหวาน” ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์

แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า ต้นตอของปัญหาเริ่มต้นจากการที่ บอส เอวหวาน มีคิวที่จะต้องไปไลฟ์ขายสินค้าในเทศกาลใหญ่ของ เจนนี่ แต่ทางคนดูแลแจ้งมาว่าบอสไม่สะดวกไลฟ์เพราะกลัวเจอกระแสดราม่าเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น ทางไฮโซน้ำหวานก็เข้าใจ และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำ ยูกิ ขึ้นมาไลฟ์ก่อน ซึ่งตามคิว “ยูกิ ไหทองคำ”ต้องขึ้นในไลฟ์ใหญ่ที่ไฮโซน้ำหวานเตรียมจัดให้ในช่วงสิ้นเดือนกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น แต่ต้องมาไลฟ์แทนบอสก่อน และทางด้านยูกิ ไหทองคำ กำลังจะเปิดตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์ของไฮโซน้ำหวานเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อการไลฟ์เกิดขึ้น ได้เกิดกระแสดราม่าที่สร้างความไม่พอใจในกลุ่มแฟนคลับ (ด้อม) ของบอส เอวหวาน โดยเข้าใจผิดว่าทางแบรนด์ของไฮโซน้ำหวาน จงใจเอาคนอื่นมาแทนที่บอส และเธอลืมบอส ทำให้เกิดการโจมตีและคอมเมนต์ในเชิงลบใส่ไฮโซน้ำหวานหน้าไลฟ์สด และช่องทางอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือและยอดขายของธุรกิจ แต่เธอก็เลือกที่จะเงียบมาตลอด

ไฮโซน้ำหวานเปิดเผยว่า ปัญหาความวุ่นวายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ แต่คนใกล้ตัวคนนี้ได้สร้างความปั่นป่วนมาโดยตลอด รวมถึงการยกเลิกคิววินาทีสุดท้ายของงานสำคัญอื่นๆ เช่น การเตรียมจัดคอนเสิร์ตให้กับบอส เอวหวาน ซึ่งเป็นงานใหญ่เอเจนซี่ชื่อดังติดต่อจองห้างแล้วเรียบร้อย แต่มายกเลิกก่อนงาน3วัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้กลุ่มด้อมเกิดความสับสนและถูกชี้นำผิด ๆ จนต้องออกมาโจมตีทางธุรกิจของเธอทั้งที่ความจริง ต้นเหตุทั้งหมดมาจากการปั่นสร้างเรื่องของคนใกล้ตัวบอสคนเดียวเท่านั้น และยังมีการพูดถึงเธอในทางที่เสียหายเช่น เธอยกเลิกบอส เธอไม่คอนเฟิร์มงาน เธอให้ยูกิขายราคาดีกว่า สารพัดจะเอามาเปรียบเทียบ

คาดว่าการออกโรงครั้งนี้ที่เธอจะไม่ทน เกิดจากการที่เธออยากปกป้องยูกิ และพีพี เพราะไฮโซน้ำหวานถึงขั้นประกาศหน้าไลฟ์ ว่าอย่าดึงพรีเซนเตอร์ใหม่น้องยูกิ พีพี เข้ามาเกี่ยวข้อง น้องน่ารักมาก อย่าเปรียบเทียบกัน รักทั้งคู่ แต่สินค้าตัวนี้ยูกิคือพรีเซ็นเตอร์จะให้การขายผ่านพรีเซนเตอร์แพงกว่าบอสได้อย่างไร และเป็นการขายเปิดตัวแบรนด์ด้วย ย่อมต้องราคาดีที่สุด

ล่าสุด ไฮโซน้ำหวานได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนหน้าไลฟ์ตัวเองว่า เธอจะไม่ทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว เพราะรับจบไม่พูดมาตลอด โดยได้ดำเนินการ ให้ทีมทนายเพื่อมอนิเตอร์ ทุกโพสต์ ทุกคอมเมนต์ ที่มีการกล่าวหา ทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด และไม่มียอมความแน่นอน เพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับบทเรียนว่า การปั่นสร้างเรื่อง และการทำลายธุรกิจคนอื่น มีผลทางกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบ

คงต้องติดตามกันต่อไปว่า บทสรุปของศึกดราม่าครั้งนี้จะจบลงที่ศาลหรือไม่ และใครคือคนใกล้ตัวของบอส เอวหวานที่กำลังถูกพาดพิงถึงอยู่ในขณะนี้ และจะมีผลต่อจนไปถึงการเลิกสัญญาหรือไม่














