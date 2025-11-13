“อิงฟ้า” คิดเหมือนหลายคน “ณวัฒน์” ทำ GRAND ก็ดีอยู่แล้ว ไม่น่าทำ MU ให้ปวดหัว ลั่นเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆ

“อิงฟ้า” ลั่นไม่เคยเห็นมุม “ณวัฒน์” อ่อนแอมาก่อน ส่วนตัวคิดเหมือนหลายๆ คนทำแกรนด์ก็ดีอยู่แล้ว ไม่น่าทำยูนิเวิร์สมาให้ปวดหัวเลย แต่เพราะมันคือความฝันของบอสตั้งแต่เด็กๆ เมื่อเขามีโอกาสก็ต้องสนับสนุน แนะ “วีนา” อย่ากดดัน ต้องปล่อยจอย
ทำเอาแฟนนางงามอึ้ง เพราะไม่เคยเห็นโมเมนต์ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ร้องไห้ฟูมฟายมาก่อน หลังจากเจอสถานการณ์กดดันจากเวทีการจัดประกวด Miss Universe ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และณวัฒน์เป็นโต้โผใหญ่ ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand เมื่อถามเรื่องบอสกับ “อิงฟ้า วราหะ” เจ้าตัวก็เผยว่าตนก็ไม่เคยเห็นบอสในมุมนี้เหมือนกัน ลั่น มันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็ก
“ไม่เคยเห็นมุมนี้ของบอสเลย แอบตกใจ ปกติถ้าเขามีน้ำตาก็จะเป็นน้ำตาแห่งความสุข หรือซึ้งใจ แต่ตอนที่ได้เห็นในไลฟ์ก็ตกใจอยู่ ก็ได้วิดีโอคอลไป โทร.ไป เขาก็บอกว่าเขาต้องใช้เวลาในการฮีลใจตัวเองนิดนึง คิดว่าก็น่าจะหนักสำหรับเขา มันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กๆ ด้วย พอมาเจออุปสรรคปัญหาอะไรขนาดนี้ก็น่าจะทำให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจมากเหมือนกัน ต้องใช้เวลาในการเยียวยากันไป
ตอนที่คุยกันก็ได้แต่บอกว่าเทคแคร์นะคะ ขอให้กลับมาแข็งแรง สดใสไวๆ แกก็บอกขอบคุณมากครับ ก็แย่อยู่เหมือนกัน แกไม่ได้พิมพ์อะไรมาเยอะเราก็รู้แล้วว่าคงจะหนักเอาเรื่องเหมือนกัน ตอนนี้ก็ยังคงมีความเครียดอยู่ แต่คิดว่าดีขึ้นกว่าตอนนั้น จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่า เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบปวดเท้า จะเป็นห่วงเขาตรงนั้น ตั้งแต่เกิดดรามา เขาก็ดูจอยขึ้น น่ารักขึ้น มีไปช่วยเสิร์ฟ มีไปช่วยอะไรต่างๆ เขาดูเบาลงไหม คิดว่าพอคนเราได้รับโอกาสน่าจะดีขึ้น”
“บอสณวัฒณ์” กับความรู้สึกโดนหักหลัง
“ไม่ได้เห็นทั้งหมด 100% แต่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ตั้งใจทุ่มเททำอะไรสักอย่าง แล้วพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตกลง เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้มันจะเจ็บ ก็พอทราบแต่พูดไม่ได้ทั้งหมด 100% ทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มมาจากการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจผิดกัน พอไม่ได้คุยกันต่อหน้า บางทีการพิมพ์ความหมายมันก็เปลี่ยน ไม่ได้มีน้ำเสียงของการพูดคุยแล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วย ก็ตามนั้นเลย”
ไม่ผิดที่จะคิดจะมอง ทำแกรนด์ก็ดีอยู่แล้ว ไม่น่าทำยูนิเวิร์สให้ปวดหัวเลย ส่วนตัวตนก็อยากให้เป็นแบบนั้น แต่มันคือความฝันของบอส
“ก็มองได้ไม่ผิด ความเป็นแกรนด์ เป็น MGI มันชัดมากว่ามันมีความต่างกันมากๆ ในบริบท พอมาเป็นเจ้าของไทยแลนด์เดียวกันมันก็ไม่ผิดที่คนจะมอง สุดท้ายทำอย่างใดอย่างหนึ่งดีไหม ส่วนตัวเรา ก็อยากให้เขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งไหม กลัวเขาเครียดไปกว่าเดิม พอสุขภาพแย่ทุกอย่างก็จะแย่ไปด้วย แต่ความฝันของคนเราต่างกัน เมื่อเขามีโอกาสทำตามความฝันของเขา เราก็ต้องสนับสนุนเขาอยู่แล้ว
ฟ้าก็ลุ้นทุกวัน ไม่อยากเห็นดรามาอะไรไปมากกว่านี้แล้ว กลัวคนเชียร์นางงามจะไม่สนุก หมดแพสชั่นกันไป ปีนี้ก็จัดที่เมืองไทยบ้านเราอยากให้ทุกคนสนับสนุน รอติดตามชมว่าใครจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส ก็เป็นกำลังใจให้วีนา (ปวีนา ซิงค์) ด้วย กับการเป็นตัวแทนประเทศไทยเรา อยากให้คนไทยหันมาเชียร์กันเยอะๆ”
แนะนำ “วีนา” อย่ากดดัน ต้องปล่อยจอย
“อย่ากดดัน ต้องปล่อยจอย รู้เลยเวลากดดันสายตามันออกทันทีว่ามันมีความเครียด ความกังวล เวลาที่เราได้ทำอะไรในความรู้สึกที่ว่าฉันเต็มที่ของฉันแล้วมันจะทำออกมาได้ดี ซึ่งทริกนี้ก็บอกกับกชเบล (ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์) เหมือนกัน กดดันได้นะ แต่เอาความกดดันนั้นมาเป็นแรงผลักดันทำให้เราสู้ดีกว่า”