เปิดตัวแล้ว? “พิ้งกี้” ร่วมเฟรมคู่วันเกิดน้องสาว “ตุ้ย ธีรภัทร์” แฟมิลี่โมเมนต์ (คลิป)

แม้เจอหน้าทีไรก็ยังจะไม่ขอตอบเรื่องความรัก แต่ในโซเชียลภาพของ “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช”และ “ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล” ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดในติ๊กต๊อก Lady noir ได้โพสต์คลิป ฉลองวันเกิดน้องสาวตุ้ย โดยในคลิปมีพิ้งกี้ร่วมเฟรมสนิทสนม ตั้งแต่ทานข้าวที่ร้านอาหาร ที่บ้านขณะอ่านการ์ด รวมไปถึงตัวพิ้งกี้เองก็ได้เขียนข้อความอวยพรน้องสาวตุ้ย ร่วมกับตุ้ยและลูกชายในการ์ดใบเดียวกันอีกด้วย แฟมิลี่โมเมนต์สุดๆ
งานนี้ทำแฟนๆ มีความสุขเพราะได้เห็นพิ้งกี้ร่วมเฟรมด้วย ต่างบอกเป็นโมเมนต์น่ารัก
@lady_noir_maltese Happy Birthday to me 🤍🤍 คลิปนี้ยาวแต่ก้ออยากทำ เพราะมันคือธรรมเนียมของบ้านเรา …. แล้วก้เสียน้ำตาจนได้ 🤣🤣