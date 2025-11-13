xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวแล้ว? “พิ้งกี้” ร่วมเฟรมคู่วันเกิดน้องสาว “ตุ้ย ธีรภัทร์” แฟมิลี่โมเมนต์ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม้เจอหน้าทีไรก็ยังจะไม่ขอตอบเรื่องความรัก แต่ในโซเชียลภาพของ “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช”และ “ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล” ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดในติ๊กต๊อก Lady noir ได้โพสต์คลิป ฉลองวันเกิดน้องสาวตุ้ย โดยในคลิปมีพิ้งกี้ร่วมเฟรมสนิทสนม ตั้งแต่ทานข้าวที่ร้านอาหาร ที่บ้านขณะอ่านการ์ด รวมไปถึงตัวพิ้งกี้เองก็ได้เขียนข้อความอวยพรน้องสาวตุ้ย ร่วมกับตุ้ยและลูกชายในการ์ดใบเดียวกันอีกด้วย แฟมิลี่โมเมนต์สุดๆ

งานนี้ทำแฟนๆ มีความสุขเพราะได้เห็นพิ้งกี้ร่วมเฟรมด้วย ต่างบอกเป็นโมเมนต์น่ารัก

@lady_noir_maltese Happy Birthday to me 🤍🤍 คลิปนี้ยาวแต่ก้ออยากทำ เพราะมันคือธรรมเนียมของบ้านเรา …. แล้วก้เสียน้ำตาจนได้ 🤣🤣 @TUI.Thiraphat Sajakul @🦄Pinky Savika🦄 #นัวร์เป็นหมากวนทีน #นัวร์บําบัด #พลังนัวร์ #สวนสัตว์tiktok #maltese ♬ Oke work that imaged the Ghibli-like forest - CRAFT SOUND STUDIO



















เปิดตัวแล้ว? “พิ้งกี้” ร่วมเฟรมคู่วันเกิดน้องสาว “ตุ้ย ธีรภัทร์” แฟมิลี่โมเมนต์ (คลิป)
เปิดตัวแล้ว? “พิ้งกี้” ร่วมเฟรมคู่วันเกิดน้องสาว “ตุ้ย ธีรภัทร์” แฟมิลี่โมเมนต์ (คลิป)
เปิดตัวแล้ว? “พิ้งกี้” ร่วมเฟรมคู่วันเกิดน้องสาว “ตุ้ย ธีรภัทร์” แฟมิลี่โมเมนต์ (คลิป)
เปิดตัวแล้ว? “พิ้งกี้” ร่วมเฟรมคู่วันเกิดน้องสาว “ตุ้ย ธีรภัทร์” แฟมิลี่โมเมนต์ (คลิป)
เปิดตัวแล้ว? “พิ้งกี้” ร่วมเฟรมคู่วันเกิดน้องสาว “ตุ้ย ธีรภัทร์” แฟมิลี่โมเมนต์ (คลิป)
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น