“ใบเฟิร์น” เปิดใจผ่านจุดแตกสลายรัก “นาย ณภัทร” ก่อนจะไหวก็ไม่ไหวมาก่อน

“ใบเฟิร์น” เผยช่วงเวลาที่แตกสลายกับรัก “นาย ณภัทร” รู้ว่ามีคนเสียใจกับเรื่องนี้เยอะมาก ก่อนจะไหวก็ไม่ไหวมาก่อนเหมือนกัน ผ่านจุดที่แตกสลายมาได้เพราะมีคุณป้าเข้ามากอดและให้กำลังใจ จากนี้ขอเป็นความสุขให้กับทุกคน
หลังจากที่ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ออกมาเล่าช่วงเวลาที่ชีวิตแตกสลายจบชีวิตรักกับ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” รวมถึงปัญหาครอบครัวที่อีนุงตุงนัง แล้วลุกขึ้นมาล้มกระดานชีวิตครั้งใหญ่ ก่อร่างสร้างตัวตนเพื่อไปต่อจนถึงวันนี้ เมื่อถามเรื่องนี้กับใบเฟิร์น เจ้าตัวยอมรับว่าได้ดูแต่คลิปตัด ยังไม่ได้ดูตัวเต็มๆ เชื่ออะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ
“ได้เห็นอยู่ค่ะ แต่ไม่ได้ดูตัวเต็ม เท่าที่ได้เห็นก็เข้าใจเขามากๆ คนเราก็มีวิธีฮีลลิ่งของตัวเอง ตัวเฟิร์นเองก็เคยไม่ไหวแต่สุดท้ายวันนึงมันก็ต้องไหว อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา สำหรับเฟิร์นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรเลย”
รู้มีคนเสียใจไปกับเรื่องนั้นเยอะ ผ่านจุดที่แตกสลายมาได้เพราะมีคุณป้าเข้ามากอดและให้กำลังใจ
“เฟิร์นมีผู้คนแวดล้อมที่ดีกับเฟิร์นมากๆ เฟิร์นเป็นคนที่รักเอเนอร์จี้ตัวเองในวันนี้มากๆ ที่เป็นแบบนี้ มีเหตุการณ์ชัดๆ เลย คือเฟิร์นไปวัดแล้วมีคุณป้าที่เฟิร์นไม่รู้จักกันมาก่อนวิ่งมากอดเฟิร์นแล้วเขาร้องไห้ แล้วบอกให้เฟิร์นสู้ๆ อย่ายอมแพ้นะลูก วันนั้นเฟิร์นรู้สึกว่ามันมีคนที่เสียใจกับเรื่องนี้เยอะมากๆ มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เสียใจ แตกสลาย มันมีคนที่รักพวกเรา เสียใจไปกับพวกเราเยอะ เฟิร์นเลยรู้สึกว่าหลังจากวันนี้เฟิร์นจะเป็นความสุข
เฟิร์นจะเริ่มกลับมาที่ตัวเองก่อนเลย จัดการตัวเองเป็นอย่างแรก เติมความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะทำอะไรเฟิร์นอยากเป็นความสุขให้กับผู้คนมากกว่าเป็นความเสียใจ เป็นความทุกข์ ตัวเฟิร์นพอรู้แหละว่ามีคนเสียใจไปกับพวกเราเยอะ แต่ครั้งนั้นมันคือเหตุการณ์ที่มาถึงตัวเฟิร์น เฟิร์เลยตั้งใจไว้ว่าเฟิร์นจะเป็นความสุข
เราเห็นความรักมากมายที่ได้รับ เหมือนกับพี่ๆ นักข่าวเองก็ด้วย ที่ต้องมาสัมภาษณ์เรื่องนี้กันแต่แววตาทุกคนจะร้องไห้ไปด้วย มันขอบคุณนะคะ ถ้าเลือกได้เฟิร์นอยากให้ทุกคนที่รักเฟิร์นหัวเราะมากกว่า เฟิร์นก็ต้องหาวิธีฮีลตัวเองให้ได้เร็วที่สุดโดยความรักและขอบคุณความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับมา”
คนรักใบเฟิร์นที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง จากนี้อยากเป็นความสุขเล็กๆ ให้กับผู้คน
“เฟิร์นขอบคุณมากๆ ทุกความรู้สึกที่ได้รับ เฟิร์นอยากตอบแทนด้วยเอเนอร์จี้ที่มีความสุข ก่อนจะไหวก็ไม่ไหวมาก่อนเหมือนกัน ความสุขของเฟิร์นตอนนี้คือได้ทำในสิ่งที่รัก ใช้ชีวิตง่ายๆ อยากเป็นความสุขแม้จะเล็กๆ น้อยๆ อะไรเป็นพลังงานดีๆ ให้กับเรื่องที่ยากๆในชีวิตได้ เฟิร์นก็ขอเป็นแค่สิ่งเล็กๆ นั้นก็ได้ จริงๆ เป็นคนตลกแต่โดนหนังเครียดตลอด”