FC เตรียมเงิน! “เซียนหรั่ง” ทำเสื้อปุ๋ยขาย ดีใจ #เฮ็ดอย่างเซียนหรั่ง เป็นจุดเช็กอินคนดัง

“เซียนหรั่ง” ทนแรงกดดันไม่ไหว เตรียมทำเสื้อปุ๋ยขาย อยู่ในขั้นตอนการผลิต บอกใครใส่ก็รอด ยกเว้นผม แขกรับเชิญขอเอากลับบ้านทุกอีพี ดีใจเป็นจุดเช็กอินคนดัง ศิลปินเกาหลีมาก็ไม่มีดรามา ประทับใจ “แบมแบม” ที่สุด มัวแต่จับปลา จนไม่ได้โปรโมตเพลง
เรียกว่าเป็นจุดเช็กอินคนดังไปแล้ว สำหรับรายการไทบ้าน “เฮ็ดอย่างเซียนหรั่ง” เพราะงานนี้ใครๆ ก็อยากให้ศิลปินดาราที่ตัวเองชอบได้ไปออกสักครั้ง ล่าสุดได้เจอเจ้าของรายการ อย่าง “เซียนหรั่ง” หรือ “โน่ ภูวเนตร สีชมภู” ในงานประกาศรางวัล “HOWE AWARDS 2025” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมเผยว่ากำลังทำเสื้อปุ๋ยออกมาขาย หลังแฟนคลับเรียกร้องอยากใส่บ้าง
“จริงๆ มีครับ กำลังทำอยู่ อยู่ในช่วงออกแบบคุยกับโรงงาน ว่าเราจะเอาผ้าประมาณไหน ปกติมันจะซื้อปุ๋ยแถมเสื้อ แต่อันนี้จะซื้อเสื้อแถมปุ๋ยครับ จริงๆ ใครใส่ก็รอด ยกเว้นผมนะ (หัวเราะ) อย่างหลายๆ คน พี่โอ้ (มาริโอ้ เมาเร่อ) แบมแบม (กันต์พิมุกต์ ภูวกุล) ทำให้ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่ง ว่าเสื้อปุ๋ยของเรามันไม่เท่ากัน (หัวเราะ) ก็ปุ๋ยเหมือนกันนี่แหละ แต่ทำไมคนหนึ่งใส่แล้วมันอ๋อ… ก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไม้แขวน เขาใส่ยังไงเขาก็ดูสะอาด เปื้อนยังไงก็ดูสะอาด ตัดภาพมาที่เรา อาบน้ำเสร็จ ก้าวออกจากห้องน้ำสกปรกเลย”
ทนแรงกดดันไม่ไหว จนต้องทำขาย
“ถามเยอะมากครับ ทนแรงกดดันไม่ไหว จริงๆ ตอนแรกไม่เคยคิดว่าจะทำเลย อาจจะทำใส่เองเล่นๆ แต่ทนแรงกดดันไม่ไหว ก็อาจจะต้องทำแล้ว”
ตั้งแต่ทำรายการมา ให้เสื้อดาราไปหลาย 10 ตัวแล้ว
“น่าจะหลายสิบตัวแล้ว บางคนเขาก็ขอกลับบ้านไปเลย เกือบทุกอีพี ก็ทำมาทีละชุดๆ เป็นเซ็ตสี รู้สึกสีแดงฟีเวอร์สุดครับ ผู้ชายสีแดง ผู้หญิงสีเหลือง”
ผุดชื่อแบรนด์ “เซียนสไตล์”
“อาจจะเป็นเซียนสไตล์ครับ (ซื้อ 2 หมื่นแถมปุ๋ย?) ไม่ขนาดนั้นครับ (หัวเราะ) เดี๋ยวรอดูต้นทุนอีกที”
ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าคนดังจะอยากมาออกรายการ จนถ่ายจบแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่
“ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่คาดคิดมากๆ ครับ ว่าเราจะได้เจอเขา ไม่คิดว่าคนจะอยากมาเช็กอิน หรืออยากจะมาสนุกขนาดนี้ ก็เป็นพื้นฐานของการฟอร์มรายการอยู่แล้วครับ เราอยากให้คนรู้สึกว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการ แต่มันคือบ้านหลังหนึ่งที่มีผมเป็นคุณลุงคนหนึ่ง ที่คุณเข้ามาเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะทำกับข้าว หรือพาไปชมวิถีบ้านๆ
เวลามาเขาจะติดต่อทางค่ายของ One Playground เลยครับ รู้ข่าวผมก็ห๊ะ ขนาดถ่ายเสร็จแล้วยังตื่นเต้นอยู่ ตอนนี้ยังไม่เชื่อเลยว่าเขามาออกรายการ ถามว่าเทปไหนเกร็งสุด ก็ไม่เคยเกร็งกับเทปไหนเลยครับ รู้สึกว่าถ้าเราสนุก เขาก็สนุกครับ ส่วนเรื่องคอนเทนต์คือทางทีมงานเขาจัดให้เต็มแม็กซ์เลยครับ เขาคิดเผื่อเรามาหมดแล้ว เขาทำการบ้านดีมาก”
ลุ้นแขกรับเชิญทุกอีพี เพราะตัวเองก็ไม่รู้ว่าใครจะมาบ้าง
“ที่ต่อคิวอยู่น่าจะเป็น จัสติน บีเบอร์ ครับ (หัวเราะ) เคที เพอร์รี แล้วก็ กงยู ทักเฟซบุ๊กมาเมื่อวาน เขาบอกกลับเกาหลีไม่ได้ ก็เลยให้ผมโอนให้หน่อย 300 ทรูมันนี่ (หัวเราะ) รอลุ้นครับ เพราะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นแขก”
ยอมรับพอดังขึ้นก็ยากขึ้น เพราะคนคาดหวัง แต่แฟนคลับไม่กดดัน มีแต่กดดันตัวเอง
“ยากขึ้นเรื่อยๆ ครับ แต่ด้วยบรรยากาศของรายการ มันทำให้ดูอบอุ่นอยู่แล้ว ทุกคนอาจจะอยากเข้ามาเพราะความอบอุ่นนี้มากกว่าครับ ก็เลยกึ่งยาก กึ่งง่ายครับ แฟนคลับไม่กดดันเลยครับ มีแต่ผมกดดันตัวเองมากกว่า”
ประทับใจคำพูดแขกรับเชิญหลายคน แต่ที่นึกถึงคนแรกคือ “แบมแบม GOT7”
“จริงๆ ประทับใจหลายคนมากเลยครับ แต่ที่นึกถึงอันดับแรกเลยคือ แบมแบม ครับ ก่อนขึ้นรถตู้เขาพูดกับผมคำหนึ่ง น้ำตาผมไหลเลยครับ ขอเงินเติมน้ำมันหน่อย (หัวเราะ) มารายการไม่ได้โปรโมตอะไรเลย มัวแต่จับปลาอย่างเดียวเลย กำปลาขี้แตกหมดเลยครับ สนุกมาก”
แฮปปี้มากเวลาได้ทำกิจกรรมในรายการ เพราะเหมือนได้กลับบ้านไปใช้ชีวิต
“แฮปปี้ที่สุดครับ มันคือสิ่งแรกที่คิดว่าต่อให้ไม่มีเงิน ก็ยังอยากทำอยู่ เป็นเป้าหมายแรกๆ ของการทำเซียนหรั่งเลย อยากกลับไปอยู่บ้าน อยากใช้ชีวิตเหมือนเด็กอีสานบ้านๆ ทั่วไป หาเช้ากินค่ำ แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ไม่ต้องกดดัน ไม่ต้องเป็นระบบทุนนิยม สิ่งที่คนดูจะได้ อย่างแรกเขาน่าจะได้ดูครับ (หัวเราะ) ผมว่าน่าจะเป็นธีมที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรก คือความคิดถึงไม่มีวันตาย อย่างน้อยคุณไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน หรือไม่มีโอกาสได้กลับไปทำกิจกรรมอะไรแบบนั้น ก็ดูเราเพื่อบรรเทาความคิดถึงก็พอแล้ว”
ดีใจศิลปินเกาหลีมาไม่มีดรามา มีแต่เป็นไวรัล
“ดีใจครับ เราแค่ทำตัวให้น่ารักที่สุดครับ เป็นเราในแบบที่น่ารักและไม่เดือดร้อนใคร แค่นี้ก็ดีที่สุดแล้ว แรกๆ กลัวมีดรามา ด้วยนิสัยเรา เราเป็นคนมึนๆ ต่อให้ใครด่าเราคงไม่รู้สึกอะไรมั้ง เลยไม่ได้คิดเรื่องดรามา พอเราไม่ได้คิด มันก็อาจจะไม่มีมั้ง (แล้วกังวลไหมตอนถ่ายทำ อย่างให้เขาไปคลุกโคลน?) อย่างแรกคือผมจะไม่บังคับใครครับ ผมถามความสมัครใจเลย อยากทำไหม ลองดูไหม หรือไม่ลองก็ได้”
บอกลิสต์แขกรับเชิญตอนนี้น่าจะคนทั้งโลก เพราะแฟนคลับทักมาเยอะมาก
“ตอนนี้เท่าที่แฟนคลับลิสต์ๆ มา น่าจะคนทั้งโลกแล้วครับ ที่เขาอยากให้มา (หัวเราะ)”