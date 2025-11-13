“แดริล ยัง” 2 ปีพิสูจน์รักแท้ในเรือนจำ ซึ้ง “ซาร่า” เชื่อมั่นและไม่เคยทิ้งแม้แต่วินาทีเดียว

“ซาร่า” ควง “แดริล ยัง” ออกงานคู่ ดีใจในที่สุดก็มีวันนี้ เล่าเสียงสั่น แรกๆ เหนื่อยจนร้องไห้ แต่สู้เพราะเชื่อมั่นในความจริง พิสูจน์แล้วรักแท้มีอยู่จริง ขอบคุณแดริลเข้ามาเติมเต็มครอบครัว ฝ่ายชายเผยอยู่ข้างในมีนอยด์ แต่ซาร่าคอยเป็นพลังบวก บอกให้เชื่อในความยุติธรรม ขอบคุณไม่เคยทิ้ง อยู่ในเรือนจำ 2 ปี มาเยี่ยมทุกวัน
หลังศาลตัดสินยกฟ้องคดี Forex-3D และได้คุณสามี “แดริล ยัง” กลับมาสู่อ้อมอก ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของสาว “ซาร่า คาซิงกินี” จะแฮปปี้สุดๆ ล่าสุดได้เจอทั้งคู่ในงานฉลองครบรอบ 13 ปี นิตยสาร HOWE (ฮาว) พร้อมประกาศรางวัล “HOWE AWARDS 2025” ซาร่า-แดริล ยัง ได้เผยถึงช่วงเวลาที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค จนในที่สุดก็มีวันนี้
ซาร่า : “ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ พอมาถึงวันนี้เราก็ดีใจที่เรื่องราวมันออกมาเป็นอย่างที่เราหวังค่ะ สิ่งที่เชื่อมั่นในตัวเขา อาจจะเป็นเพราะเราเห็นหลักฐานต่างๆ แล้วเราก็เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับทั้งเอกสารทั้งข้อมูลต่างๆ กับทนาย เลยทำให้เราเห็นข้อเท็จจริงค่ะ ทุกอย่างมันประกอบไปด้วยหลักฐาน ไม่ได้เชื่อแค่คำพูดค่ะ ตั้งแต่วันแรกเราก็เชื่อมั่น และสงสารเห็นใจเขา เราก็อยู่ตรงนั้นเพื่อช่วย จนวันนี้มันก็เป็นอย่างที่เราคิด”
ยอมรับระหว่างทาง เหนื่อยและลำบากมาก แต่ไปเยี่ยมทุกวัน ไม่เคยผิดนัด
ซาร่า : “มันก็เหนื่อยมากค่ะ ลำบากมาก ก็จะมีช่วงเวลาที่เขาอ่อนไหวอยู่ข้างใน แต่เราก็บอกเขาให้เชื่อมั่นในความยุติธรรม”
แดริล : “ก็อยากจะขอบคุณเขาและครอบครัว ที่อยู่ข้างผมมาตลอดทางครับ ไม่เคยทิ้ง ไม่เคยคิดจะทิ้งแม้แต่วินาทีเดียว รู้สึกว่าชีวิตผมโชคดีมากที่มีเขา”
ซาร่า : “อยู่ข้างในมันน่าจะมีความเครียดแหละในแต่ละวัน เพราะสำหรับคนที่อยู่ข้างใน 1 วันสำหรับเขามันเหมือน 1 ปีค่ะ เราก็อยู่คอยซัปพอร์ตจิตใจ ให้กำลังใจค่ะ เรามีความสม่ำเสมอ ไม่มีวันไหนที่ซาร่าไม่ไปหาเขา คือตลอด 2 ปี เราไปหาเขาทุกวัน มันจะเยี่ยมไม่ได้แค่ เสาร์-อาทิตย์ แต่ จันทร์-ศุกร์ เราอยู่ตรงนั้นตลอด ทุกครั้งที่มีการขึ้นศาล เราก็ไม่เคยผิดนัดเลย มันก็เป็นความสม่ำเสมอที่ยังไงเขาก็เจอเราทุกวัน บางวันมีงานเราก็เครียด ว่าจะบริหารงานยังไง แต่สุดท้ายพอทำงานเสร็จเราก็รีบวิ่งกลับมาที่ศาล ก็เป็นความตั้งใจที่อยากทำให้เห็น ว่าเรายังรอเขาอยู่ ได้เจอกันแค่วันละ 20 นาที สำหรับเขามันก็น้อย เราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับตรงนั้น นึกถึงจิตใจเขาที่อยู่ข้างในมากๆ”
แดริล : “ผมรู้สึกว่า 20 นาทีนี้ สำหรับผมมันสำคัญมากๆ เลยครับ ไม่มีอะไรสำคัญกว่า ทุกวันก็จะรอคอยเขามา แต่ผมก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็เหนื่อยเหมือนกัน แล้วเวลาที่เขามาหา ผมก็ให้กำลังใจครับ รู้ว่าเขาเหนื่อย รู้ว่าเขาต้องดูแลทุกคนด้วย ก็ให้แต่พลังบวก จะได้สู้ไปด้วยกันได้”
ซาร่า : “ก็เชียร์สุดๆ นะ ให้กำลังใจ เขาอยู่ข้างในเขาก็จะมีความปั่นด้วย เวลาเขาฟังเขาก็นอยด์ ก็จะมาถามเรา เราก็ต้องพูดให้เขามั่นใจ ว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน เราเชื่อมั่นว่ายังไงก็ต้องได้ออกมา ยังไงความยุติธรรมก็ต้องเกิด ให้ความศรัทธา”
แดริล : “ตอนอยู่ข้างใน ก็ได้มีอัปเดตข่าวบ้างนิดหน่อยครับ”
ช่วงแรกๆ เหนื่อยจนร้องไห้ แต่ต้องไม่แสดงมุมอ่อนแอ กลัวอีกฝ่ายนอยด์ไปด้วย
ซาร่า : “แรกๆ ก็มีร้องไห้ค่ะ เดี๋ยวนะพูดแล้วจะร้อง แรกๆ มันก็เหนื่อยค่ะ ร้องไห้ด้วย (เสียงสั่น) เพราะเราอยู่ตั้งแต่วันที่เขาโดนรวบตัว เราเห็นแล้วมันก็รู้สึกแย่นะคะ เราเห็นขอเท็จจริง มันก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เราต้องสู้อีกเยอะ บวกกับเสียงจากด้านนอก ที่คอมเมนต์หรือพูดถึงในมุมที่แย่ๆ เราก็ต้องสตรองมากๆ ไปหาเขาต้องไม่แสดงมุมอ่อนแอให้เขาเห็น ไม่งั้นเขาจะนอยด์ไปด้วย อ่อนแอไปด้วยค่ะ”
มีคนถามทำไมถึงยังอยู่ เลยบอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
ซาร่า : “ก็ยากนะคะ ตอนนั้นก็จะมีคนถามทำไมยังอยู่ ทำไมไม่เลิก เราก็พูดกับทุกคนว่าเราเชื่อในความถูกต้อง เราเชื่อในความดี แล้วเราก็เชื่อในตัวเขา ไม่ใช่แค่คำพูด เราเข้าไปทำเอกสาร อยู่กับทนายทุกจุดเลย เราก็บอกทุกคนว่าเราขอเวลา เราก็พูดกับเพื่อนทุกคนว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วกัน แล้วมันก็ถึงวันนั้นจริงๆ”
เหนื่อยกับเสียงนินทา ไม่มีคนจ้างงานเพราะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ซาร่า : “มันเหนื่อยค่ะ แต่โอเคแหละ ชีวิตเราผ่านข่าวดรามามาเยอะ อันนี้ก็น่าจะหนักที่สุดแล้ว ขอให้ไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้ค่ะ (เล่าให้เขาฟังไหม?) เล่าค่ะ เพราะตอนนั้นมันกระทบเราด้วยเรื่องหน้าที่การงาน เหมือนงานถูกยกเลิก ไม่มีใครอยากจ้างเรา คิดว่าเรามีความเกี่ยวข้อง มันก็แย่หลายๆ ค่ะ ตอนก็เริ่มกลับมาดีขึ้นค่ะ”
ศาลชั้นต้นยกฟ้องแล้ว รอลุ้นต่อในศาลอุทธรณ์
ซาร่า : “ตอนนี้อยู่ในศาลชั้นต้นค่ะ ก็ถือว่ายกฟ้องไม่มีความผิด แต่ตอนนี้ก็ดูศาลอุทธรณ์ต่อไป เพราะเรายังไม่แน่ใจว่าทางศาล ทางอัยการ เขาจะอุทธรณ์หรือเปล่า ถ้ามีอุทธรณ์เราก็จะสู้กันต่อไป เรื่องระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับทางอัยการ”
คิดมาตลอดต้องมาวันนี้ วันที่จะได้เดินมาบอกว่าเราบริสุทธิ์
ซาร่า : “คิดค่ะ คิดทุกวัน คิดตลอด ตัวเขาเองอาจจะมีนอยด์ เขาจะแบบเขาจะได้ออกไปไหม แต่เราจะพูดกับเขาว่าเรารู้ตัวเองดีที่สุด ว่าเราทำอะไร คิดว่าตัวเองทำผิดหรือถูก สิ่งที่ทำมันผิดหรือเปล่า เขาก็ตอบว่าไม่ เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ใครมาปั่น ให้เชื่อมั่นในตัวเอง เขานับถือคริสเตียน เราก็บอกเขาว่ายังไงพระเจ้าก็ต้องให้เราได้รับความยุติธรรม และได้ออกมา”
แดริล : “พอเวลาผ่านไปนานๆ ผมก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ออกมา อาจจะไม่ได้เร็วๆ นี้ แต่สุดท้ายก็ได้ออกมา ก็ต้องขอบคุณความยุติธรรมของประเทศไทยครับ วันแรกที่ได้ออกมาก็ร้องไห้ ไม่มีความคิดอื่นเลย นอกจากอยากกลับไปหาครอบครัวและภรรยาครับ”
เผยช่วงแรกที่ออกมาปรับตัวยาก สภาวะจิตใจหนัก ต้องพาไปหาหมอ
ซาร่า : “แรกๆ คิดว่าเขาแบลงก์ เหมือนหายไปจากโลก 2 ปี ช่วงแรกออกมาเขาก็งงๆ กับชีวิต ต้องปรับตัว ช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้น รู้ว่าโลกมันถึงตรงนี้แล้ว แต่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าหนักอยู่นะ สภาวะทางจิตใจ เราก็ต้องพาไปหาหมอด้วย แต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น ก็ซัปพอร์ตและให้กำลังใจกันค่ะ”
วางแผนชีวิตคู่ เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัว
ซาร่า : “ก็มีค่ะ เราก็เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนค่ะ”
แดริล : “ถามว่าปีหน้าจะได้เห็นข่าวดีหรือเปล่า ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับ”
ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตกันและกัน ช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์
แดริล : “เขาก็เป็นพลังบวกให้ผมตลอดเวลาครับ แม้ว่าผมจะดาวน์ขนาดไหน เขาจะบอกว่าอย่าคิดอย่างนี้สิ ชีวิตเรายังมีอะไรดีๆ อีกเยอะครับ ก็อยากบอกเขาว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วก็ขอบคุณทุกอย่าง ขอบคุณความรักที่ให้มาตลอด”
ซาร่า : “ก็ขอบคุณที่เขาเข้ามาในชีวิตค่ะ สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองมันก็ไม่ได้ง่าย ขอบคุณที่เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราและลูกๆ ความฝันผู้หญิง เราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วทำให้ครอบครัวเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ”
เชื่อรักแท้มีอยู่จริง สำหรับคู่ตนความรักมันกินได้
ซาร่า : “ก็จริง เพราะมันก็คือความรักจริงๆ ค่ะ เราอยู่กันโดยที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลย มันผ่านช่วงยากลำบากสุดๆ ยิ่งกว่าละคร มันมีบททดสอบความรักเยอะมากๆ บางคนบอกว่าความรักมันกินไม่ได้ แต่เราเป็นคู่ที่ความรักกินได้ (หัวเราะ)”
แพลนกลับมาขายน้ำพริก และพร้อมรับงานคู่
ซาร่า : “แพลนจะกลับมาขายน้ำพริกปลาร้าค่ะ แล้วก็มีโปรดักส์ที่อยากทำร่วมกันกับเขา แล้วก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าด้วย ช่วงนี้ค้าขายออนไลน์มันบูม ก็อยากกลับมาทำตรงนี้เต็มที่ ส่วนงานในวงการ ถ้าพี่ๆ คนไหนเอ็นดู ก็รบกวนติดต่องานมาได้นะคะ ยังรับงานอยู่นะคะ ไม่ได้หายไปไหน งานคู่ก็รับหมดค่ะ”