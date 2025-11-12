ย้อนอ่านจดหมาย “เป๊ก เศรณี” เขียนทำไมถึงรัก “เพลง ชนม์ทิดา” พร้อมคำมั่นสัญญา

ใครๆ ต่างก็บอกว่า “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” และ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” เป็นคู่ที่เหมาะสม แต่ก็ต้องมาเจอข่าวช็อก เมื่อเพลงเผยชัดเจนหลังจากมีข่าวลือมานานว่าได้จบความรัก 7 ปีลงแล้ว วิวาห์ล่มไม่เป็นท่า เพราะความรักมันหมดอายุ หลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานที่ปารีสเมื่อปลายปีที่แล้ว
โซเชียลมีการแชร์จดหมายรักของเป๊กที่เขียนถึงเพลงที่เคยนำมาเปิดเผยในรายการ 3 แซ่บ ซึ่งเป็นลายมือเป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ด้วยตัวเอง บนจดหมายเขียนว่า…
“ทำไม เป๊ก ถึงรัก เพลง! ที่จริงแล้วเพลงสำหรับเป๊กคือทุกๆ สิ่งที่เป๊กเรียกมันว่าความรัก ไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวการดูแลเอาใจใส่ การที่เพลงคอยให้กำลังใจและคอยเป็นพลังบวกให้กับเป๊กตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ปีที่เราคบกันมา มันคงจะเป็นเพราะความรักใช่ไหมที่ทำให้เป๊กรู้สึกว่าชีวิตที่มีเพลงอยู่ด้วยนั้นมันดีขึ้นจริงๆ เรียบง่ายและสบายใจ กลับถึงบ้านจากวันที่เหนื่อยก็สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ ขอบคุณที่ดูแลกันมาและสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไป ...รัก”