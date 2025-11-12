“โต้ง ทูพี” เปิดเองชัดๆ ไม่ต้องสืบแล้ว ส่งดอกกุหลาบหวานให้ “ไฮโซแพท” ทายาทปาร์คนายเลิศ

ใครที่ยังลุ้นว่า “โต้ง ทูพี” พิทวัส พฤษกิจ จะหวนรีเทิร์น “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” ก็ต้องผิดหวัง เพราะล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ว่ากำลังซุ่มคบหาดูใจ “ไฮโซแพท พัชรวิภา โพธิรัตนังกูร” ลูกสาวคนเล็กในตระกูล โพธิรัตนังกูร ตระกูลผู้ดีเก่าแห่งปาร์คนายเลิศ
นอกจากเพิ่งควงไปทริปสิงคโปร์ และโพสต์รูปคู่ไฮโซแพทเต็มๆ ล่าสุดเสิร์ฟหวานไม่หยุด ส่งดอกกุหลาบให้ไฮโซแพท จนฝ่ายหญิงนำมาโพสต์อวดในอินสตาแกรม ซึ่งหนุ่มโต้งยังเข้าไปปเมนต์ให้อีโมจิหัวใจ ขณะที่สตอรี่ตอนนี้ก็มีแต่ภาพที่ไปทำกิจกรรมกับไฮโซแพท เปิดตัวและแท็กฝ่ายหญิงอย่างเปิดเผย คลั่งรักไม่เบาเลยทีเดียว