ที่มาที่ไป “ฌอน POEM” ระเบิดโซเชียล ฉะ “หมอมุก” อินฟลูฯ ลวงโลก คุกคามธุรกิจ จี้แพทยสภา หมอมุกนั่งไม่ติด โร่ชี้แจง

-กลายเป็นดรามาร้อน ที่คนไทยพากันใส่ใจ หลังจากที่ “ฌอน ชวนล ไคสิริ” ดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ POEM ออกมาโพสต์เตือนภัย ถูกอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งทำคอนเทนต์ใส่ร้าย คุกคามร้าน
-ดรามาเริ่มต้นวันที่ 7 พฤศจิกายน “หมอมุก” อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของช่อง “หมอมุกกินเค้ก” มีผู้ติดตาม 7 แสนในติ๊กต๊อกได้โพสต์คลิปรีวิวการไปลองชุด ระบุว่า ประสบการณ์การเข้าไปลองชุดแบบนอยด์มาก บอกก่อนว่าเป็นแบรนด์ที่ชอบตั้งแต่เด็ก และทุกคนในไลฟ์เชียร์ให้ใส่ไปงาน TikTok Award ตั้งใจมาลองเพื่อการนี้ ซึ่งแบรนด์ดังกล่าวคือ POEM
-อ้างว่าเข้าไปถึงร้าน มีแบบในใจอยู่แล้ว แต่อยากให้พี่พนักงานแนะนำ เลยถามดู แต่เขาพูดจาน้ำเสียงไม่ค่อยดีนัก ดูเฉย ๆ เหมือนไม่ค่อยอยากขาย เลยลองตัวที่เล็งไว้ตัวแรก พอใส่จริงแอบโป๊ไปหน่อย ก็เลยลองเปลี่ยนท่อนบนดู
-ให้แม่มาช่วยเลือกด้วย แต่ไม่ได้มีการนัดล่วงหน้า แม่ก็เลยแต่งตัวมาแบบสบาย ๆ ตอนแรกคิดว่าเราคิดไปเองว่าพนักงานพูดจาน้ำเสียงไม่ค่อยน่ารัก แต่พอแม่ฉันโดนพูดใส่ตรง ๆ ก็รู้สึกชัดเลย ตอนแรกตั้งใจจะมาซื้อ แต่พอเจอแบบนี้ก็เลยบ๊ายบาย
- พอเข้าไปอีกแบรนด์ เรารู้เลยว่าการบริการที่ดีมันเป็นยังไง พี่เขาช่วยเหลือดีมาก เราบอกว่าเราจะไปงานแบบไหน เขาก็ช่วยแนะนำให้ Service mind ดีมาก บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
- คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมทะลุล้านอย่างรวดเร็ว และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา
-ฌอน POEM ทนไม่ไหว ลงคลิปสวนเดือด “จบแพทย์จุฬาฯ หน้าตาก็ดีนะ แต่...” พร้อมระบุข้อความว่า เตือนภัยอินฟลูฯ ลวงโลกทำคอนเทนต์คุกคามร้านค้า เรียกทัวร์มาลง ปั่นยอดวิว
-แฉ 6 พฤติกรรมน่าสงสัยของคุณหมออินฟลูฯ ที่มีความไม่ชอบมาพากล
- ระบุมาติดตามอินสตาแกรมของตน ก่อนจะเข้ามาก่อเรื่องที่หน้าร้าน โดยไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแบรนด์ เป็นไปได้ว่าเขาเห็นว่าตนติดตามเขาอยู่แล้ว ถ้าเขาโวยเรื่องบริการ ตนน่าจะทักไปขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้จริง ๆ
- ลงคลิปกล่าวหาใส่ร้ายพนักงานว่าไม่น่ารัก แต่ทำไมคุณหมอถึงลองชุดหลายชุด และยังตั้งใจเก็บภาพตอนลองทุกชุด ทั้งที่อ้างว่าพนักงานมีพฤติกรรมไม่น่ารัก หากเป็นเช่นนั้นจริง คงไม่ตั้งใจถ่ายทำอย่างมีอารมณ์ดีแบบนั้น
- พนักงานแจ้งว่าในระหว่างให้บริการ คุณหมอได้ถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมด ถ้าพนักงานมีพฤติกรรมไม่น่ารักจริง ทำไมคุณหมอไม่ลงคลิปที่ถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐาน แสดงว่าข้อมูลที่คุณหมอโจมตีการบริการของแบรนด์อาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง
- ตอนที่คุณหมอเข้ามาเจอตนที่ร้าน สองแม่ลูกมีสายตาและภาษากายที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณหมอโฟกัสกับการถือมือถือถ่ายให้ติดผมเข้าไปในคลิป ตนสัมผัสได้ถึงความไม่บริสุทธิ์ใจ
-ที่แปลกที่สุดคือ แม่อยากให้ลูกใส่ชุดเกาะอกสีแดงซึ่งดูไม่เหมาะสมกับช่วงไว้ทุกข์ไปงานรับรางวัล แต่สุดท้ายกลับบอกว่าจะกลับไปปรึกษาพี่สาวก่อนและจะให้คำตอบภายหลัง
-ตนคิดว่าช่วงเวลานั้นคุณหมอน่าจะเห็นว่ายอดวิวใน TikTok พุ่งเกือบแตะหลักล้านแล้ว จึงเลือกเก็บคลิปนี้ไว้ประดับโปรไฟล์ และตัดสินใจใส่ชุดของแบรนด์อื่นแทน
-ต่อมา คุณหมอเปิดโหวตว่าอยากให้ใส่ชุดไหนไปงาน TikTok Award แต่ตนเพิ่งทราบภายหลังว่าคุณหมอซื้อชุดขาวดำ หลังจากเกิดเรื่องที่ร้าน POEM แล้ว เรื่องนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อปั่นยอดวิวของคุณหมอ
-จากทั้ง 6 ข้อนี้ สันนิษฐานว่าคุณหมอเลือกทำคอนเทนต์เพื่อเรียกกระแสและลากทัวร์มาลงแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุด เพื่อสร้างกระแสและปั่นยอดวิวในช่วงสองวันสุดท้ายก่อนวันประกาศรางวัล TikTok Award ซึ่งสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่คุณหมอวางไว้ ได้ทั้งยอดวิวและการมองเห็นเกินคาด
- เผยมีร้านเค้กและร้านส้มตำติดต่อมาหา บอกว่าเคยโดนคุณหมออินฟลูฯ คนนี้ทำแบบเดียวกัน
-ฝากเตือนร้านเสื้อผ้า ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนม โดยเฉพาะร้านเค้ก ร้านไหนเคยเจอประสบการณ์แปลกๆ ที่คุกคามธุรกิจแบบนี้ อยากให้ดีเอ็มมาหาตน จะรวมคนเจอปัญหาเดียวกันให้ได้มากที่สุด
-พร้อมร้องเรียนแพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ช่วยปราบปรามบุคลากรแพทย์ นิสิตเก่า และแพทย์ใช้ทุนที่กำลังสร้างปัญหาเป็นภัยต่อสังคม คุกคามธุรกิจ ขอให้พิจารณาเรื่องยึดใบประกอบวิชาชีพ อย่าปล่อยให้ภาพลักษณ์วิชาชีพหมอถูกทำลายเพราะพฤติกรรมมักมากและฉ้อฉล
-ร้องเรียนไปยังติ๊กต๊อก ขอให้พิจารณาปิดแอ็กเคานต์ของคุณหมอคนนี้ เนื่องจากแนวทางการทำคอนเทนต์คุกคามผู้ประกอบการหลายรายและเป็นภัยสังคม
-เจอจัดหนักแบบนี้ ทำเอา “หมอมุก” เฉยไม่ไหว รีบออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Mook Mukee ทันที
-ยืนยันตนเองมองหาชุดทั้งหมด 2 ชุด สำหรับตัวเอง 1 ชุด และของพี่สาวอีก 1 ชุด โดยมุกและคุณแม่ได้ไปลองชุดด้วยตนเองที่ร้าน
-เริ่มจากการเข้าไปดูชุดที่ร้านของเจ้าของแบรนด์ สาขาสยามพารากอน จากนั้นได้ไปดูชุดเพิ่มเติมอีก 2 แบรนด์ และได้ทำคลิปแชร์ประสบการณ์จริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันในวันที่ 6 พฤศจิกายน ซึ่งมุกได้ตกลงซื้อชุดของหนึ่งในแบรนด์นั้นในวันเดียวกัน
- หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ เจ้าของแบรนด์ได้ติดต่อกลับมาขอโทษ และเชิญให้ตนเข้าไปดูชุดอีกครั้งที่สาขาเกษรวิลเลจ ตนรู้สึกดี เพราะเป็นแบรนด์ในฝันที่อยากได้ตั้งแต่แรก และรู้สึกประทับใจกับการที่เจ้าของแบรนด์ติดต่อมาด้วยตัวเอง
-วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน ได้ตัดสินใจติดต่อกลับไปเพื่อขอเข้าร้านที่สาขาเกษรวิลเลจ และได้ทำการนัดหมายเพื่อลองชุดอีกครั้ง โดยวางแผนว่าจะให้พี่สาวใส่ชุดที่ซื้อไว้เมื่อวันที่ 6 หากตัดสินใจซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชุดในวันนั้น และประทับใจกับบริการในครั้งนี้มาก
- อย่างไรก็ตาม ชุดที่ตนและคุณแม่ชอบเป็นชุดสีแดง ซึ่งทั้งคู่รู้สึกกังวลว่ายังไม่มีโอกาสเหมาะสมที่จะใส่ จึงยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในวันนั้น และด้วยความประทับใจในบริการ มุกจึงได้ทำคลิปที่สองขึ้นมา เพื่อขอบคุณและชื่นชมทางแบรนด์อย่างจริงใจ
-วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พี่สาวเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และได้ไปลองชุดจากหลายแบรนด์ รวมถึงได้เลือกซื้อชุดที่เหมาะสมด้วยตัวเอง
- รู้สึกตกใจและเสียใจกับคลิปที่มีการพาดพิงถึงเจตนาและพฤติกรรมของตนเอง มุกขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้แบรนด์เสียหาย หรือเพื่อขอรับชุดฟรีอย่างที่มีข้อสงสัย ตนพร้อมและยินดีที่จะหารือกับทางแบรนด์เพื่อชี้แจงและแก้ไขข้อสงสัยในทุกประเด็น
-อย่างไรก็ตาม หมอมุก ไม่ได้ชี้แจงประเด็นพนักงานบริการไม่ดี ทั้งที่เป็นจุดเริ่มเรื่องของเหตุการณ์ดรามาในครั้งนี้