“เดี่ยว สุริยนต์” วิ่งจบฟูลมาราธอน “บางแสน 42” เผยสุดโหดแต่สนุก ปีนี้อยากได้ครบ 4 รายการ

ขึ้นชื่อว่าเป็นสายสุขภาพตัวจริง สำหรับนักแสดงหนุ่ม “เดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล” ที่ล่าสุดเพิ่งพิชิต ฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ในงาน “บางแสน 42 Chonburi Marathon 2025” ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในไทย
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยผ่านสนามใหญ่ระดับโลกมาแล้วทั้ง โตเกียวมาราธอน และ เบอร์ลินมาราธอน ซึ่งช่วยต่อยอดการฝึกซ้อม และเพิ่มประสบการณ์ให้กับเส้นทางนักวิ่งของเขา
“เป็นครั้งแรกของผมที่บางแสน 42 ครับ แต่ผมโชคดีที่ได้ไปฟูลมาราธอนที่โตเกียว แล้วเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ไปเบอร์ลินมา ทำให้การฝึกค่อนข้างต่อเนื่องครับ แต่อาจมีอาการบาดเจ็บบ้าง แต่ตอนนี้ร่างกายดีขึ้นมากแล้ว ปีนี้ตั้งใจอยากได้ครบ 4 รายการของฟูลมาราธอนครับ”
หลังเข้าเส้นชัย เดี่ยวยอมรับว่าบางแสน 42 เป็นสนามที่โหดสุด ๆ แต่ก็สนุก และท้าทายมากในเวลาเดียวกัน
“มันยากมากครับ แต่สนุกมาก ท้าทายจริง ๆ แล้วก็ดีใจที่ได้เห็นนักวิ่งไทยมาวิ่งกันเยอะ บรรยากาศอบอุ่นมากครับ”
เจ้าตัวยังบอกอีกว่า การวิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว เพราะนอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพ ยังทำให้ได้ฝึกใจและใช้เวลากับตัวเองมากขึ้น