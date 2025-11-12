“ซิดนีย์ สวีนีย์” พูดครั้งแรก หลัง “Christy” เปิดตัวล้มเหลวทั่วสหรัฐฯ ฉาย 2,000 โรง แต่ขายตั๋วได้เพียงหยิบมือ

ซิดนีย์ สวีนีย์ เปิดใจครั้งแรกหลังหนัง “Christy” เปิดตัวรายได้อย่างน่าผิดหวัง — “เราไม่ได้สร้างศิลปะเพื่อเงินเสมอไป”
นักแสดงสาว ซิดนีย์ สวีนีย์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม หลังภาพยนตร์ชีวประวัติ Christy ที่เธอรับบทนำในบทนักชกหญิงชื่อดัง คริสตี้ มาร์ติน เปิดตัวในสหรัฐฯ ด้วยรายได้สุดย่ำแย่เพียง 1.3 ล้านดอลลาร์ หรือเฉลี่ยเพียง 649 ดอลลาร์ต่อโรงภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิบการเปิดตัวที่แย่ที่สุดของหนังใหม่ที่ฉายมากกว่า 2,000 โรง
สวีนีย์โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำพร้อมข้อความซึ้งใจว่า “ฉันภูมิใจในภาพยนตร์เรื่องนี้มาก ภูมิใจในสิ่งที่เดวิด (ผู้กำกับ) ทำ ภูมิใจในเรื่องราวที่เราได้บอกเล่า และภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้อย่างคริสตี้ มาร์ติน ประสบการณ์ครั้งนี้คือหนึ่งในเกียรติสูงสุดของชีวิตฉัน”
เธอยังกล่าวต่อว่า “หนังเรื่องนี้คือเรื่องของการเอาชีวิตรอด ความกล้าหาญ และความหวัง ผ่านแคมเปญของเรา เราช่วยให้หลายคนตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พวกเราทุกคนเชื่อว่าชีวิตของคริสตี้จะช่วยชีวิตคนอื่นได้”
สวีนีย์ทิ้งท้ายว่า “ขอบคุณทุกคนที่เห็น รับรู้ และเชื่อในเรื่องนี้ หากเรื่องของคริสตี้ช่วยให้ผู้หญิงสักคนกล้าก้าวแรกเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เราก็ประสบความสำเร็จแล้ว ใช่ ฉันภูมิใจ เพราะเราไม่ได้สร้างศิลปะเพื่อยอดตัวเลขเสมอไป แต่เพื่อสร้างผลกระทบ และ Christy คือผลงานที่มีความหมายที่สุดในชีวิตฉัน ขอบคุณคริสตี้ ฉันรักคุณ”