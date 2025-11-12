สวยสตรอง! นางงาม MU2025 ใส่นวมลุย “ไทยเกอร์ มวยไทย” สัมผัสอะเมซิ่ง ไทยแลนด์

มาเยือนประเทศไทยทั้งที ถ้าไม่ชิมอาหารไทย หรือได้ชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยของแท้ ถือว่ายังมาไม่ถึง Thailand ในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 พาสาวงามผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2025” ไปลุย ไทเกอร์ มวยไทย ศูนย์เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน และมวยไทย ที่โด่งดังระดับนานาชาติที่ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต
มาถึงคณะไม่รอช้า ผู้บริหารนำทัพเยี่ยมชมค่ายมวยขนาดใหญ่ แนะนำครูมวย สู่การแสดงไหว้ครู การแสดงมวยโบราณ การแสดงเตะเป้า วาดลวดลายมวยไทยให้ผู้เข้าประกวดได้ชมแบบชัดๆ ทั้งภาพตรงหน้า และเสียงปลายนวมกระทบเป้าซ้อมเสียงดังสนั่น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้เข้าประกวด จากนั้นครูสอนพื้นฐานมวยไทยให้กับเหล่าสาวงาม งานนี้พอได้สวมนวม ความฮึกเหิมก็เกิด นางงามตามฮุคซ้าย ฮุคขวา รัวทั้งหมัด ศอก เข่า เตะ ไม่ยั้ง กันเลยทีเดียว
ช่วงบ่ายไปลุยกันต่อที่ หนุมานเวิลด์ ภูเก็ต (Hanuman Word Phuket) เสิร์ฟความท้าทาย และความมันส์ด้วยซิปไลน์ที่มีมากถึง 32 ฐาน ตื่นเต้นกับการเดินบน Skywalk สูงถึง 40 เมตรจากพื้นดิน ชมวิวภูเก็ต เก็บเกี่ยวโมเมนต์ ความสนุกนี้อย่างเต็มที่ ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงชุดมหัศจรรย์ที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ สยามนิรมิต ซึ่งบอกได้คำเดียวว่า Amazing Thailand จริงๆ