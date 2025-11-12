ดรามา “พี่จอง - คัลแลน” เที่ยวตลาดน้ำ ถูกแม่ค้าขายเสื้อ-กางเกงช้างโก่งราคา “จูดี้” โพสต์ฟาดเตือนสติ!

-พี่จอง-คัลแลน ยูทูปเบอร์เกาหลี จากช่อง Cullen HateBerry ที่มักทำคลิปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย โดยล่าสุดได้ถ่ายคลิปไปเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
-ในคลิปช่วงที่ทั้งสองคนล่องเรือผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง แม่ค้ารายหนึ่งได้ใช้ไม้เกี่ยวเรือเพื่อให้เรือจอดและเสนอขายสินค้า
-แม่ค้าเสนอขายสินค้าในราคาที่ถูกมองว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับราคาทั่วไป
-เสื้อเชิ้ตปักลายมังกร เสนอขายในราคา 600 บาท ซึ่งพี่จองต่อรองเหลือ 500 บาท และตกลงกันที่ราคานี้
-กางเกงช้าง เสนอขายในราคา 400 บาท
- ทั้งคู่ซื้อสินค้ารวมเป็นเงิน 900 บาท
- หลังคลิปเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากวิจารณ์แม่ค้าว่าขายสินค้าแพงเกินไป และเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย
-เพราะถึงแม้พี่จองจะซื้อไป แต่คำพูดที่ถามแม่ค้าด้วยความสุภาพว่า “เท่าไหร่ครับ ถ้าแพงไม่ซื้อครับ” และการที่เขาบอกว่า “โอ้ แพงครับ” กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมาก เพราะปกติพี่จองจะไม่ค่อยต่อราคา
-หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าตรวจสอบร้านค้าดังกล่าว
-แม่ค้ายอมรับว่าขายของในราคาสูงจริง และ ไม่ได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า
-เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ปรับตามกฎหมาย โดยทำการเปรียบเทียบปรับ 2 พันบาท กรณีขายแพงเกินควร ต้องทำการสอบปากคำเพิ่ม เพื่อสรุปผลทางกฎหมาย ซึ่งมีโทษสูงสุด คือจำคุก 7 ปี หรับ 1.4 แสน
-แม่ค้าขอโทษพี่จอง คัลแลน เสนอที่จะโอนเงินคืนทั้งหมดให้กับพี่จองและคัลแลน และยกเสื้อกับกางเกงชุดนั้นให้
-จูดี้ เดี่ยว จารุกิตติ์ เพื่อนสนิทของ พี่จอง-คัลแลน ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องโอนเงินคืน ไม่เกี่ยวว่าเขาเป็นอินฟลูฯ หรือไม่ แค่ช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสถานที่ของพวกคุณ รู้สึกอุ่นใจ ไม่โดนเอาเปรียบ จะได้มีคนไปเที่ยวกันเยอะๆ ง่ายๆ คือขอให้หยุดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว