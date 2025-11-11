“ก้านตอง ทุ่งเงิน” ยอมรับเพลงแก้บน ทำนองคล้าย “ก้อง ห้วยไร่” แรงทะลุ 50 - 100 ล้านเมื่อไหร่ เตรียมรำแก้บน

“ก้านตอง ทุ่งเงิน” เตรียมรำหน้าตึก GMM หลังเพลงแก้บน กระแสแรงแตะ 50 ล้านวิว เผยบนไว้ขอ 100 ล้านวิว จะได้ต่อยอดในการทำงาน ยอมรับทำนองคล้ายเพลง “ก้อง ห้วยไร่” แต่ขออนุญาตแล้ว ดีใจปีนี้ปังมาก ปล่อยเพลงไหนก็ดัง ถือฤกษ์ดีต่อสัญญาเพิ่ม 5 ปี กับแกรมมี่โกลด์
ถือฤกษ์ดี 11.11 ต่อสัญญาเพิ่มไปอีก 5 ปีเรียบร้อยแล้ว สำหรับนักร้องสาว “ก้านตอง ทุ่งเงิน” ทำให้ตอนนี้เธอมีสัญญาอยู่กับสังกัดแกรมมี่โกลด์ ไปแบบยาวๆ 22 ปีเต็ม โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟัง หลังมาร่วมงานครบรอบ 42 ปี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) พร้อมเผยถึงกระแสเพลง แก้บน ที่ตอนนี้กำลังมาแรงทะลุ 50 ล้านวิวไปแล้ว
“ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ สงสัยจะต้องมารำแก้บนที่นี่แล้วล่ะค่ะ จริงๆ ขอไว้ 100 ล้านวิว แต่ว่าตอนนี้ 50 ล้านวิวก็ขอบคุณแล้วค่ะ น่าจะได้รำถวายหน้าตึกแล้ว บนไว้บอกว่าขอให้ได้ 100 ล้านนะ อยากได้ เพราะว่ามันเป็นเหมือนการต่อยอดในการทำงานด้วย”
ปีนี้ปังมาก ปล่อยเพลงไหนก็ดัง
“ใช่ไหม มันเป็นโอกาส เป็นจังหวะ และเป็นความตั้งใจ ถือว่าเป็นบุญเก่าที่ได้สะสมมาค่ะ ถามว่าทำไมต้องบน เราดังอยู่แล้ว แหม มันก็ไม่แน่นะคะ (หัวเราะ) เราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึง เพื่อความสบายใจ”
ยอมรับท่อนแรกคล้ายเพลง คู่ครอง แต่ไปขออนุญาต “ก้อง ห้วยไร่” แล้ว
“คล้าย จริงๆ ตอนใส่เพลง หนูบอกพี่แบงค์ว่า มันเหมือนเพลงหนึ่งนะ ที่เป็นเพลงพี่ก้อง พี่แบงค์บอกไม่เป็นไร คนเรามันมีเป็นร้อยเพลง มันจะเหมือนสักเพลงไม่เป็นไร พี่แบงค์บอกเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพี่ก้อง พี่ก้องก็ฟัง แล้วพี่แบงค์ก็ไปเลี้ยงกาแฟแล้ว (หัวเราะ) แก้วหนึ่งค่ะ พี่ก้องบอกโอเคครับ คือตอนทำเพลง เราเองก็เอ๊ะแล้ว จริงๆ แย้งไปแล้ว แต่พี่แบงค์บอกว่ามันนิดเดียวเอง ไม่เป็นไรหรอก แล้วก็มันเป็นทำนองเขาด้วย”
ไม่ติดคนจับผิดเป็นประเด็น บอกฟังแล้วติดหูดี
“หนูว่าดีนะ มันเชื่อมแล้วมันดูติดหูดี ไม่แน่นะอาจเป็นที่มาของ 100 ล้านวิว คิดได้ตอนนี้เลย (มีท่อนหนึ่ง จะให้ผู้บ่าวดีๆ คนก็ไม่กล้าร้องกัน กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ยิน?) จริงๆ มันเปลี่ยนได้หลายเนื้อนะ อยากได้ผู้บ่าวเศรษฐี มีสระอี ตามได้หมดเลย (หัวเราะ) จริงๆ ต้องให้ท่านได้ยิน ร้องดังๆ เลย อยากได้ผู้บ่าวเศรษฐี แล้วจะได้ทันทีเลย ส่วนเราเองยังไม่ได้ค่ะ ทำงานถึงจะได้เงิน ท่านให้เพลงแล้วไง ท่านให้เรามีเพลงปังๆ แล้ว”
ไม่ซีเรียสคนไม่กล้าร้อง บอกกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยิน แล้วต้องตามไปแก้บนที่นั่น
“อุ้ย ถ้าขนาดนั้น แก้ทั้งประเทศแล้วค่ะตอนนี้ (หัวเราะ) หนูก็คงแก้ทั่วประเทศเหมือนกัน จริงๆ มันคือการร้องขอมากกว่า เพลงนี้เป็นกำลังใจให้คนที่อยากได้แฟนหล่อๆ อยากได้โอนไวไหมคะ ชอบมากอันนี้ ส่วนเคล็ดลับในการร้อง จริงๆ เปิดเพลงนี้ไปพร้อมกับการรำก็ได้ แล้วก็เร็วๆ นี้ 26 พ.ย. นี้ จะมีการรำอยู่ที่หน้าตึกเลย เพราะว่าเพลงเราจะ 40 ล้านวิวแล้ว เราก็รู้สึกว่าน่าจะให้ท่านก่อน รำถวายท่านก่อน ใส่ชุดรำเลยค่ะ รำพร้อมกับน้องๆ นาฏศิลป์เลยค่ะ”
ถ้าถึง 100 ล้าน ก็มารำใหม่ แล้วบนไปต่อ
“หนูจะไม่แก้ทั่วประเทศเลยเหรอนี่ จริงๆ ก็เคยบนไว้ที่จันทบุรีเหมือนกัน ก็บอกว่าขอให้เพลง แก้บน ที่จะปล่อย ขอให้ได้ 100 ล้าน แต่ตอนนี้ได้ 50 ล้าน ก็ภูมิใจแล้วค่ะ จริงๆ มันคือความตั้งใจหลายๆ ทีม ผู้อยู่เบื้องหลังด้วยได้ทีมแกรมมี่โกลด์ซัปพอร์ตด้วย ผู้ใหญ่ปล่อยให้เรามีไอเดียหลายๆ อย่าง แล้วก็ได้ร่วมกับผู้กำกับฯ พี่สุ ที่ถ่ายจื่อบ่ เขาก็จะคิดว่าต้องทำแบบนี้ ก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมเยอะขึ้นค่ะ”
ยอมรับทุกวันนี้กว่าจะดังก็ยาก แต่วันนี้ฤกษ์ดี เพิ่งต่อสัญญาไปอีก 5 ปี
“โห ดังยาก วันนี้ฤกษ์ดี เพิ่งต่อสัญญา เซ็นไปอีก 5 ปี คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรมก็บอกว่าดีใจ ผู้ใหญ่ชมว่าได้ผลงานดีปีนี้ ปลื้มใจ(ยิ้ม) จริงๆ หนูจะหมดสัญญา มีนาคม แต่ว่าทางค่ายก็บอกว่าวันนี้ฤกษ์ดี ขอต่อวันนี้เลยแล้วกัน 11.11 ต่ออีก 5 ปี ถ้ารวมทั้งหมดที่เซ็นก็ 22 ปี อยู่กับแกรมมี่โกลด์ ก็ถ้ารวมที่ต่ออีก 5 ปี ก็เป็น 22 ปี”
ปีทองดวงกำลังมา ชวนทุกคนมารำถวาย บอกท่านข้างหน้าตึกศักดิ์สิทธิ์มากๆ
“ใช่ค่ะ ถือว่าโชคดีมาก ๆ เลย เชิญทุกคนมารำถวายวันที่ 26 พ.ย. 9 โมงเช้า จริงๆ ท่านข้างหน้าตึกศักดิ์สิทธิ์มากๆ เลยนะคะ หนูเข้าตึกทุกครั้งจะสาธุว่า เมื่อไหร่จะให้หนูดังสักที แล้ววันนี้ท่านก็ให้หนูดังแล้ว ก็เลยต้องมาอีก”