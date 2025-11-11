ศาลอาญา คืนความเป็นธรรมให้ “เกษม ณรงค์เดช” สั่งจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา “คุณหญิงกอแก้ว - ณพ ณรงค์เดช”

ศาลอาญา รัชดา คืนความเป็นธรรมให้ นายเกษม ณรงค์เดช และสั่งจำคุก คุณหญิง กอแก้ว บุญยะจินดา, นายณพ ณรงค์เดช แม่ยาย-ลูกเขย ไฮโซดังคนละ 2 ปีไม่รอลงอาญา เหตุใช้เอกสารลายเซ็นปลอมพ่อตัวเอง รับหุ้นวินด์ เอนเนอยี่ (WEH) มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
จากคดีโอนหุ้นโดยการใช้เอกสารปลอมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านสะเทือนวงการธุรกิจที่เป็นข่าวดัง ที่ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้น อาญารัชดา ได้มีการพิจารณายกฟ้องไปเมื่อ 5 ก.ค. 2568 ซึ่งจำเลยคือ คุณหญิง กอแก้ว บุญยะจินดา ภรรยา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ พร้อมนาย ณพ ณรงค์เดช ลูกเขย ในข้อหาร่วมกันใช้เอกสารลายเซ็นปลอม รับหุ้น วินด์ เอนเนอยี่ (WEH) จาก นาย เกษม ณรงค์เดช ผู้เป็นพ่อและผู้ก่อตั้งกลุ่ม KPN ไปยังแม่ยายตัวเอง จนกลายเป็นปมร้าวฉานในครอบครัวณรงค์เดช
ล่าสุดวันนี้ 11 พ.ย. 2568 ข่าวนี้ได้กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อ ศาลอาญา รัชดา ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งลงโทษจำคุก คุณหญิงกอแก้ว บุญยะจินดา และนายณพ ณรงค์เดช คนละ 2 ปี ไม่รอลงอาญา หลังจากพบว่ามีความผิดจริง ในข้อหาร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมลายเซ็น เพื่อโอนหุ้นดังกล่าวจากนาย เกษม ณรงค์เดช บิดา ไปยังบริษัทฯในฮ่องกง ซึ่งหลังจากศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์แล้วพบว่านายเกษมฯโจทก์ ได้ถูกปลอมลายเซ็นและมีการใช้เอกสารปลอมจริง
ทั้งนี้นายกรณ์ ณรงค์เดช บุตรชายคนเล็กของนายเกษมฯ เปิดเผยสั้นๆว่า “วันนี้ครอบครัวเราต้องกราบขอบพระคุณศาลที่เคารพและขบวนการยุติธรรม ที่ได้มอบความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อและครอบครัวเรา สิ่งที่อยากทำที่สุดในตอนนี้คือกลับไปกราบเท้าคุณพ่อ คุณพ่อจะพูดเสมอว่าความจริงมีหนึ่งเดียว และวันนี้ความจริงได้ปรากฏแล้ว ขอบคุณพลังบวกจากทุกคนที่ส่งให้ครอบครัวเรา” นายกรณ์ ณรงค์เดช กล่าวพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจ