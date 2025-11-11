“หม่ำ จ๊กมก” บีบหัวใจ สูญเสียแม่ของแผ่นดิน ศิลปินตลกเตรียมบวช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระพันปีหลวง”

“หม่ำ จ๊กมก” จิตอาสาทอดไข่เจียวแจกประชาชน เผยความรู้สึกสุดบีบหัวใจกับการสูญเสียแม่ของแผ่นดิน ศิลปินตลกเตรียมบวช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระพันปีหลวง”
มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสา ทอดไข่เจียวแจกประชาชน ที่มาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำหรับตลกชื่อดัง “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา งานนี้เจ้าตัวเผยว่ารู้สึกปลื้มปีติกับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาถวายงานในวันนี้ (11 พ.ย.) ยอมรับ สุดบีบหัวใจสูญเสียแม่ของแผ่นดิน
“วันนี้ก็รู้สึกปลื้มปีติกับครอบครัวตัวเองมาก ที่ครั้งหนึ่งได้มาถวายงาน เพราะปกติก็ทำกับข้าวทุกวันอยู่แล้ว ก็ทอดเกือบ 20 กระทะ ผมเป็นคนชอบเห็นคนกินและมีความสุขอยู่แล้ว ก็มีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งปกติก็ไปกับท่านบ่อยอยู่แล้ว ไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหวก็ไป ส่วนวันนี้ก็มาทำไข่เจียว อาจจะสัก 3-4 ชั่วโมง
ความรู้สึกที่ได้ถวายงานพระพันปีหลวง ตั้งแต่ทราบข่าววันแรกก็รู้สึกว่าเราเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เกิด บางทีจู่ๆ ผมเห็นพระองค์ท่านแล้วคนไทยทุกคนก็คงเป็นเหมือนผม ซึ่งความรู้สึกมันบอกไม่ถูก เหมือนสูญเสียแม่ของแผ่นดินไปครับ ซึ่งไม่รู้จะออกมาเป็นคำพูดยังไง ตั้งแต่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ แล้วจนมาถึงพระพันปีหลวงก็มีความรู้สึกอันเดียวกัน มันบีบหัวใจอยู่แล้ว อย่างที่บอกตั้งแต่รุ่นพ่อเรารุ่นแม่เรา ซึ่งแม่เราก็ยังเป็นเด็กจนมาถึงรุ่นเรา เพราะเกิดมาอายุ 2-3 ขวบก็มองเห็นในหลวง ร.๙ และพระพันปีหลวงแล้ว ในหลวง ร.๙ จะมีโครงการเรื่องน้ำและเรื่องดินเยอะแต่พระพันปีหลวงน่าจะเป็นเรื่องศิลปวัฒนธรรม ท่านทรงชื่นชอบโขนมากๆ คนที่ดูโขนเป็น เป็นศิลปะชั้นสูงมากนะ และไม่ใช่ว่าจะหาดูง่ายๆ ด้วยนะ เพราะโขนเป็นศิลปะของแผ่นดินไทย”
ปลื้มพระราชดำรัสที่พระองค์ตรัสกับชาวเขา อย่าให้สมบัติชาติหายไปจากแผ่นดิน
“ผมว่าทุกท่านก็คงคิดเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ สืบสานตามแนวที่พระองค์ท่านทรงทำมาก็คงทุกๆ เรื่องเลย พระราชดำรัสที่พระองค์ท่านตรัสกับชาวบ้านที่อยู่ในเขา ที่เขาทำผ้าทำอะไรกัน ว่า ‘อย่าให้หายไปจากแผ่นดินเรา เพราะเป็นสมบัติของแผ่นดินเรา’ ผมรู้สึกปลื้มแทนคนเหล่านั้น”
รอเคลียร์งาน อยากมาอีกครั้ง
“ตอนนี้ก็กำลังยุ่งเรื่องงานด้วย มีภาพยนตร์ใหม่อีก 2 เรื่อง แต่ถ้าวันไหนว่างก็จะโทร.หา ดร.มนัส ว่าวันนี้เข้าไหมผมขอเข้าด้วย ไปไหนก็ไปด้วย ซึ่งผมก็อยากมา ผมกำลังคุยกับลูกสาวลูกชายและภรรยาเพื่อหาวันมากราบพระบรมศพ เหลือวันอีกเยอะ ช่วงนี้คนก็จะเยอะหน่อยนึง”
ศิลปินตลกเตรียมบวช ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
“ใช่ ในวันที่ 19 ธันวาคม ปลงผม ก็กำลังเตรียมงานอยู่ วันที่ 19 ธันวาคม ผมจะไปร่วมที่วัดรางหมัน จ.นครปฐม มีศิลปินหลายท่านเยอะแยะมากเลย ซึ่งผมก็จะไปร่วมปลงผมให้ ซึ่งเป็นความคิดที่ดีมาก เป็นสิ่งที่สมาคมตลกทำมาอย่างต่อเนื่อง ยุคสมัยสมเด็จย่า ศิลปินตลก นำโดยพี่เป็ด เชิญยิ้ม (ธัญญา โพธิ์วิจิตร) ก็พามาบวช เพราะตอนนั้นพี่เป็ดเป็นนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย บวชกันประมาณ 100 คนที่สนามหลวง ในส่วนตอนนี้ก็มีคนทยอยกันมาลงชื่อเรื่อยๆ ซึ่งคนที่จะบวชจะต้องมากราบถวายอาลัยก่อนที่จะบวช ได้คุยกันแล้วเบื้องต้น (ซึ่งตอนนี้สมาคมตลกได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพระองค์ท่าน?) ใช่ครับ”
สำหรับกำหนดการศิลปินตลกบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง วันที่ 18 ธ.ค. เข้าสักการะ เพื่อรายงานตัวว่าจะขอลาบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 19 ธ.ค. ปลงผม ทำขวัญนาคกันที่วัดรางหมัน จ.นครปฐม จะเข้าพิธีบวชและจำวัดอยู่ที่นี่เลย และ20 ธ.ค. บวช เป็นเวลา 9 วัน