“เพลง ชนม์ทิดา” เลิก “เป๊ก” ลูกชายอนุทิน ปิดฉากรัก 7 ปีสุดช็อก! ฝ่ายชายหมดรัก บอกเลิกแบบไม่ได้ตั้งตัว

ข่าวลือเป็นจริง “เพลง ชนม์ทิดา” ยอมรับเลิก “เป๊ก เศรณี” ช็อกฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปาก ปิดฉากรัก 7 ปีแบบไม่ได้ตั้งตัว เคารพการตัดสิน แต่ไม่ได้เผื่อใจมาก่อน เผยเรื่องมือที่สาม ตอบได้แค่ถ้ารักเปลี่ยนไป ขอแค่เดินมาบอก ก่อนจะทำอะไรบั่นทอนความรู้กัน ตอนนี้โสด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่พร้อมเริ่มใหม่ ยังร้องไห้บางวัน ขอเวลาฮีลใจก่อน
หลังโดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาพักใหญ่ เพราะไร้เงาภาพคู่มานานหลายเดือน ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ย.) “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ลูกสาวคนสวยของคุณแม่ “ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย” ก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อ หลังมาร่วมงานครบรอบ 42 ปี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ว่าตอนนี้ได้เลิกรากับหนุ่ม “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้น โดยฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขอลดสถานะ ปิดฉากความรัก 7 ปี แบบไม่ทันได้ตั้งตัว
“ในวันนี้เราได้ลดสถานะค่ะ เพลงว่าพอเราเดินทางมาอยู่ในความสัมพันธ์ 7 ปี คำว่าหมดรักอาจจะมีได้ แต่เพลงพูดเสมอค่ะ ว่าความรักของเพลงตั้งอยู่บนความรัก ความเข้าใจ การให้เกียรติ แล้วอะไรที่ทำแล้วบั่นทอนความรู้สึกกัน อย่าทำ เพลงพูดย้ำเสมอค่ะ ว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเราหมดรัก หรืออาจจะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไป ขอแค่อย่างเดียว ขอแค่เดินมาบอกกันตรงๆ เพลงเคารพ ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รักกันแล้ว เพลงเคารพความรู้สึกนั้น และเพลงยินดีที่จะเข้าใจ เพียงแต่ว่าบางครั้ง… บางครั้งก็อาจจะละเลย”
เป็นการตกลงกันว่าจะลดสถานะ แต่ฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากก่อน ยอมรับช็อกเพราะไม่ได้ตั้งตัว และไม่ได้เผื่อใจ
“ใช่ค่ะ (ใครเป็นคนเริ่มรู้สึกก่อน ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้ว?) น่าจะ (ผายมือไปข้างๆ) สำหรับเพลง เพลงไม่ได้ตั้งตัวค่ะ (แสดงว่าเขาปั้งขึ้นมาเลย?) (พยักหน้า) เขาเป็นคนเอ่ยปากขึ้นก่อนค่ะ เพลงเรียนตรงๆ ว่าเพลงไม่ได้เผื่อใจไว้ค่ะ แต่เพลงรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านอื่นๆ เพียงแต่ว่าเพลงไม่ได้เผื่อใจไว้สำหรับตัวเองเท่านั้นเอง ก็ช็อกอยู่แล้ว”
เผยสาเหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ส่วนตัวเคารพการตัดสินใจ
“เพลงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะ เพลงว่ากว่าที่เราจะได้ข้อสรุปอะไรหลายๆ อย่าง มันต้องมีการพูดคุยกัน ได้คุยกันครั้งเดียวค่ะ ถามว่าเกิดขึ้นนานหรือยัง ตามที่ข่าวเคยออกมาค่ะ ว่าเราไม่ได้มีรูปคู่กันมาหลายเดือนแล้ว ในวันนั้นค่ะ มันเป็นการพูดคุยว่าไม่พร้อม ขอเวลา เพลงเคารพตรงนี้ เพราะเพลงรู้สึกว่าเราอยู่ในวัยที่เราอายุ 29 ปี มันไม่แปลกเลยถ้าวันหนึ่งเราอาจจะไม่พร้อม เกิดคำว่าไม่พร้อมขึ้น แล้วเพลงก็เคารพสิ่งนั้น เพลงรู้สึกว่าเราก็แค่ถอยออกมา เพลงมองว่าเราเลื่อนงานแต่งออกไป แล้วจัดวันที่พร้อมได้ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เพลงเข้าใจ และสิ่งที่คุณเป๊กพูด อาจจะไม่ได้ตรงกัน เราเข้าใจไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะ”
วันนี้ได้คำตอบแล้ว ไม่ใช่ไม่พร้อมแต่ง แต่เป็นการลดความสัมพันธ์
“มันก็คืออย่างนั้นแหละค่ะ เราลดความสัมพันธ์ เพราะว่าความรักมันคงเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว”
มีมือที่สามมาเกี่ยวไหม คงตอบได้แค่ถ้าความรักเปลี่ยนไป ขอแค่บอก ก่อนที่จะบั่นทอนความรู้สึก
“เพลงคงตอบได้แค่ว่า ถ้าความรักเปลี่ยนไป ขอแค่เดินมาบอกเพลง ก่อนที่จะทำให้เราบั่นทอนความรู้สึก เพราะเพลงเชื่อว่าในวันที่เรารักกัน เรารักกันจริงๆ อย่างน้อยความรักที่เพลงมี เพลงรักจริงๆ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยในวันที่เราเดินจากกัน ถ้าเราให้เกียรติกัน เรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ถามว่าเสียใจหรือเสียดายกับคำว่าหมดรักที่มันเกิดขึ้นไหม ถ้าเพลงตอบว่าไม่เสียใจเลย หรือไม่เสียดายเลย มันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะ”
ตอนนี้หันกลับมารักตัวเอง รู้แล้วว่าใครคือคนที่อยู่เคียงข้างจริงๆ
“ก็ได้มีโอกาสหันกลับมารักตัวเอง แล้วก็ได้รู้ว่าในวันที่เราต้องเดินข้ามผ่านอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งในชีวิต ใครคือคนที่อยู่ข้างเราจริงๆ แล้วมันทำให้เพลงรู้ว่าเพลงมีซัปพอร์ต Foundation ที่แข็งแรงมาก มีคนที่พร้อมที่จะอยู่กับเพลงไม่ judge (ตัดสิน) เพลง ไม่ judge เรื่องราวความรักของเพลง แค่นั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อเข้าใจ และเป็นพลัง และเป็นกำลังใจให้เพลงเดินก้าวผ่าน ในวันที่แย่เพลงยังโชคดีที่เพลงหันไปแล้วเพลงยังเห็นคนที่รักเพลงจากใจที่จริงใจ”
หัวใจยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อว่าวันข้างหน้า จะมีสิ่งดีๆ รออยู่
“น่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่ว่า Getting there แต่ว่ารักตัวเอง และเรามีคนที่รักล้อมรอบเราอยู่ เราเปลี่ยนแปลงความรักนั้นเดินก้าวไป เพลงเชื่อว่าวันข้างหน้าสิ่งที่ดีๆ จะรอเราอยู่”
ตั้งแต่เคลียร์จบวันนั้น ยังไม่ได้คุยกันอีกเลย
“จบด้วยการที่ได้คุยกันแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเอง เราคุยกันสองครั้งหลักๆ ครั้งแรกอาจจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ครั้งที่สองเพลงเป็นคนขอคุยเอง ว่าสรุปแล้วมันคือยังไงนะ เราเข้าใจตรงกันแล้วหรือยัง เพราะเพลงเข้าใจว่าเรา Postpone (เลื่อน) เราพักสถานะไว้ตรงนี้ แต่คำว่าเลิก คือแปลว่าแคนเซิลงานแต่ง เพราะฉะนั้นวันนั้นมันคือคำว่า Postpone แต่วันนี้เพลงได้คำตอบแล้ว แล้วเพลงเคารพการตัดสินครั้งนั้นค่ะ”
คุณแม่ “ตู่ นันทิดา” ไม่ก้าวก่าย แค่คอยดูแลซัปพอร์ตหัวใจ
“คุณแม่เป็นคนให้เกียรติความรักของเพลงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว คุณแม่ไม่เคยมาก้าวก่าย คุณแม่มีหน้าที่แค่ซัปพอร์ตหัวใจลูก เพราะคุณแม่เลี้ยงลูกมา คุณแม่ก็ถนอมหัวใจเพลง (เสียงสั่น) เพราะฉะนั้นคุณแม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากดูแลตรงนี้ (เอามือทาบตรงหัวใจ)”
โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่พร้อมเริ่มใหม่ ขอเวลาร้องไห้ และฮีลใจให้เต็มที่ก่อน
“จะพูดอย่างนั้นก็ได้ ให้เวลาได้ร้องไห้เต็มที่ ให้เวลาได้ฮีลเต็มที่ ให้เวลาตกตะกอนเต็มที่ แล้ววันที่เราพร้อม เพลงว่าเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราพร้อมวันไหน ณ วันนี้เพลงขอให้เพลงได้มีเวลาให้ฮีลกับมัน ได้อยู่กับมัน บางวันก็ยิ้ม บางวันก็ร้องไห้ มันเป็นธรรมดา เพลงว่าให้เวลาค่ะ (ตอนนี้ยังร้องไห้อยู่?) (ยิ้มและพยักหน้า)”