หลอนโดนใจผู้ชม ตัวอย่างแรก “ข้างบ้าน” ยอดวิวทะลุ 2 ล้าน “ฉายแสงฯ” แท็กทีม “เดอะ โกสท์ฯ” เสิร์ฟทีเซอร์โปสเตอร์ตอกย้ำกระแส

ขึ้นแท่นภาพยนตร์สยองขวัญที่กระแสพีคสุดของปลายปีไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” จากโปรเจกต์ “โกสท์ ไลท์” ที่เกิดขึ้นจากจับมือระหว่าง “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” แล “เดอะ โกสท์ เรดิโอ” กำกับโดย โขม ก้องเกียรติ โขมศิริ เพราะหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างแรกไปก็มียอดผู้เข้าชมจากทุกแพลตฟอร์มสูงกว่า 2 ล้านครั้ง
ล่าสุดถึงคิวเปิดทีเซอร์โปสเตอร์สุดสะพรึงที่พาผู้ชมสัมผัสความเขย่าขวัญที่คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นกับภาพผีสาวเล็บแดงแหวกม่านเผยให้เห็นดวงตาสีเลือด พร้อมข้อความ “ข้างบ้านมึง มันไม่ใช่คน”
เตรียมสติและพกของขลังกันให้ดี พร้อมติดตามชมภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” ได้วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ
