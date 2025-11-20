"ฟาติมา บอสช์" นางงามเพื่อนไม่รัก "มิสเม็กซิโก" ผู้มีแบ็กกราวด์ครอบครัวไม่ธรรมดา

ในปีที่เวที Miss Universe México ร้อนแรงที่สุดปีหนึ่ง ชื่อของ ฟาติมา บอสช์ (Fátima Bosch) ผู้คว้าตำแหน่ง Miss Universe México 2025 ได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งคำชมและดราม่าแบบหลีกไม่พ้น ตั้งแต่ประกาศผลเพียงไม่กี่นาที โลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟด้วยคำถามว่า…
“ทำไมนางงามคนอื่นไม่เข้าไปแสดงความยินดีกับเธอ?”
ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคนทั้งประเทศคือ มีเพียง 4 คน จากผู้เข้าประกวดหลายสิบคนที่เดินเข้าไปกอดและแสดงความยินดีกับฟาติมา ขณะที่ผู้เข้าประกวดจำนวนมากกลับวิ่งไปหา Miss Jalisco โยอานา กูตีเยเรซ —ผู้ที่หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นตัวเก็งของปีนี้แทน
หลังจากฟาติมาออกมาบอกว่า เพื่อน ๆ “ไม่มานั่งล้อมกอดเหมือนกันหมด” ก็เกิดแรงสะท้อนกลับทันที โดยมีทีมงานของการประกวดได้เขียนข้อความลงโซเชียลมีเดียว่า “ไม่มีใครถูกบังคับให้ต้องไปกอดใคร… ความคลั่งไคล้ทำให้ผู้คนมองไม่เห็นความจริง”
ทีมแต่งหน้าของโยอานายังออกมาเสริมว่า ฟาติมาไม่ได้เป็นที่รักในกองประกวดมาตั้งแต่ต้น และโยอานาไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ดราม่าจึงพุ่งแรงขึ้นอีกระดับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ฟาติมาถูกขนานนามในอินเทอร์เน็ตว่า “นางงามเพื่อนไม่รัก เปิดฉากดราม่าที่ไม่แพ้ซีรีส์เม็กซิกัน
ฟาติมาออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า เธอ “ไม่ถือสาใคร” และ “เคารพทุกคน” พร้อมฝากประโยคที่กลายเป็นไวรัลว่า “ฉันจดจำแค่คนที่เดินออกมาหาฉันและแสดงความยินดี… พวกนั้นคือราชินีตัวจริง”
แต่ก็ไม่วายพูดถึงเรื่องที่ตรงใจแฟน ๆ นางงามว่า “ความเป็นพี่น้องของผู้หญิง ไม่ได้มีแค่ในโพสต์บนโซเชียล…ต้องทำจริง ๆ
ในชีวิตจริง แต่วันที่ฉันชนะ มันไม่เกิดขึ้น”
เส้นทางนางงามของฟาติมาคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอเล่าว่าตั้งแต่เด็กต้องเผชิญกับ การถูกบูลลี่, ภาวะสมาธิสั้น (ADHD) และ ดิสเล็กเซีย แต่เธอสู้จนเรียนจบด้านแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยดังในเม็กซิโกและอิตาลี
แต่ความแข็งแกร่งภายในอาจเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราว—อีกครึ่งหนึ่งคือ เบื้องหลังครอบครัวที่ไม่ธรรมดาเลย
ครอบครัวสาย “พาวเวอร์” ติดอันดับท็อปแห่งรัฐทาบาสโก
ฟาติมาไม่ได้มาจากครอบครัวธรรมดา แต่จากตระกูลใหญ่ของรัฐตาบาสโก ทั้งสายความงามและการเมือง โดยมี “หัวใจของบ้าน” อย่าง เบร์นาร์โด บอสช์ เฮอร์นานเดซ ผู้เป็นพ่อ
และเขา…ไม่ใช่ใครธรรมดาเลย
พ่อของเธอคือผู้บริหารระดับสูงของ Pemex — บริษัทน้ำมันแห่งชาติเม็กซิโก
เบร์นาร์โด บอสช์ เป็นวิศวกรผู้คร่ำหวอดใน Pemex (Petróleos Mexicanos) มานานกว่า 27 ปี คลุกวงในตั้งแต่โครงการน้ำมันระดับชาติยันงานบริหารสูงสุด
ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งสำคัญ เป็น “ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ของ Pemex Exploración y Producción” ตั้งแต่ปี 2017 – ปัจจุบัน
หน้าที่ของเขาครอบคลุมการทบทวนโครงการน้ำมันระดับชาติ การตรวจสอบความโปร่งใส และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทที่มีบทบาทสำคัญที่สุดของประเทศ
ก่อนหน้านั้น เขายังเคยเป็น ผู้จัดการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR),ผู้จัดการควบคุมโครงการยุทธศาสตร์, ผู้บริหารด้านความสัมพันธ์กับรัฐบาล และ ผู้ตรวจสอบภายในโครงการน้ำมันขนาดยักษ์ “Cantarell”
แถมยังเคยคว้ารางวัลจาก Harvard Law School สาขา Governmental Social Responsibility ในปี 2018 จากโครงการช่วยเหลือชุมชนของ Pemex
ไม่แปลกที่ฟาติมาจะพูดถึงพ่อด้วยน้ำเสียงภาคภูมิว่า “พ่อของฉันเป็นสุภาพบุรุษที่ไร้ที่ต คนทำงานหนัก และเป็นคนซื่อสัตย์ที่สุดคนหนึ่งที่ฉันรู้จัก”
การคว้ามงกุฎ Miss Universe México 2025 ของ ฟาติมา บอช เฟอร์นันเดซ หญิงสาววัย 25 ปีจากรัฐทาบาสโก กลายเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็น ผู้หญิงคนแรกของรัฐทาบาสโก ที่ชนะเวทีระดับประเทศ แต่เพราะ คำถามถึง “เส้นสาย–อุปถัมภ์” ที่กำลังเดือดพล่านบนโซเชียลมีเดีย
ครอบครัวของฟาติมาเชื่อมโยงทั้งในภาครัฐ การเมือง และวงการประกวดนางงาม ทำให้เกิดการตีความว่าการสนับสนุนของตระกูลอาจส่งผลต่อการแข่งขันครั้งนี้
นอกจากพ่อ พ่อเบร์นาร์โด บอช เอร์นันเดซ – ผู้บริหารระดับสูงของ Pemex บริษัทน้ำมันแห่งชาติ Pemex แล้ว
ป้า มอนิกา เฟอร์นันเดซ บัลโบอา เป็นอดีตวุฒิสมาชิกรัฐทาบาสโก และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ INDEP (สถาบันเพื่อคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยให้ประชาชน)
ส่วน พี่ชาย เบร์นาร์โด บอช เฟอร์นันเดซ – ดาวรุ่งทางการเมืองท้องถิ่น โดยมีรายงานว่าเขากำลังจับตาการเมืองในระดับท้องถิ่นของรัฐทาบาสโก
ท้ายที่สุด ไม่ว่าฟาติมา บอชจะคว้ามงด้วยความสามารถแท้จริง หรือยังถูกตั้งคำถามด้วยประเด็นเส้นสายอุปถัมภ์ ความจริงก็คือ ชื่อของเธอได้กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทั้งประเทศ — และยิ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย