“บอย ภิษณุ” ภูมิใจและเป็นเกียรติ ทอดไข่เจียวพระราชทานถวายงานสมเด็จพระพันปีหลวง ใจหวิว 9 ปีกลับมายืนที่เดิม

“บอย ภิษณุ” เป็นเกียรติที่สุด ทอดไข่เจียวพระราชทานถวายงาน “พระพันปีหลวง” ใจหวิว 9 ปีกลับมายืนที่เดิม ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ ทรงงานหนักเคียงข้าง “ในหลวง ร.๙” มาตลอด
ช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ย. ที่ท้องสนามหลวง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ประกอบอาหารโดย สมาคมครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีศิลปิน ในสังกัด วิช โกลบอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ THE 52 ARENA ทางช่อง ONE พร้อม “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” และศิลปินอีกมากมายมาร่วมทำอาหารปรุงสุก (ข้าวไข่เจียว) แจกประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
งานนี้ “บอย ภิษณุ” เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองมากๆ รับยุคของตน เห็นพระองค์ทรงงานหนัก เหนื่อยทุกวัน ใจหวิวที่ต้องมายืนตรงนี้อีกครั้ง
“เป็นเกียรติกับตัวเองมากๆ ที่มีโอกาสมาร่วมในพระราชพิธี มีโอกาสได้ทำอะไรบ้างเพื่อพระองค์ท่าน วันนี้มาในนามสภาสังคมสงเคราะห์ มาช่วยทอดไข่เจียว ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทุกบ้านทำเป็นอยู่แล้ว ปกติทำให้ลูกกินอยู่แล้ว เลยไม่ได้ยากอะไรมาก รู้สึกดีจริงๆ ครับ ไม่เคยลงมาทำไข่เจียวที่จำนวนเยอะๆ ขนาดนี้ จริงๆ ได้ทราบมาว่ามีประชาชนทั่วไปรอทานอาหารพระราชทานอยู่ ก็เป็นเกียรติมากๆ
ผมได้ลองทำทุกขั้นตอน จริงๆ เป็นคนทำอาหารอยู่แล้ว เลยไม่รู้สึกว่ามันยากกับการที่จะทำอาหาร โดยเฉพาะไข่เจียวเป็นอาหารประจำบ้านทุกบ้านอยู่แล้ว มันไม่ยากมาก น่าจะแจก 200 กล่อง ไข่ที่นำมาตอก 8 ถาดต่อ 1 ครั้ง รู้สึกดีนะถ้าใครได้กินไข่เจียวของผม ผมน่าจะดีใจ ทอดไป 10 กระทะเหมือนกันครับ สนุกดีเหมือนกันครับ เดี๋ยวต้องไปแจกด้วย เห็นพี่ๆ ทางสภาฯ บอกว่าเวลาเราทอดไปจะเป็นสองรอบ พอไปลงแป๊บเดียว 5-10 นาทีก็หมดแล้ว เพราะประชาชนก็มารอกิน ข้าวไข่เจียวก็เป็นอาหารที่ถูกปากทุกคนอยู่แล้ว”
เผยเห็นพระราชกรณียกิจ พระพันปีหลวง ควบคู่กับ ในหลวง ร.๙ ตลอด ทรงงานหนักเพื่อคนไทย
“วันนี้มาครั้งแรก จริงๆ อยากบอกว่าผมเกิดในรัชกาลที่ ๙ เราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงที่ควบคู่มากับในหลวง ร.๙ เราจะเห็นมาตลอด เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานเพื่อคนไทยเยอะมาก ยุคผมเห็นบ่อยมาก เกือบทุกวัน เห็นพระองค์ท่านทรงงานทุกวัน ทรงเหนื่อยทุกวัน วันนี้เป็นวันที่เราสูญเสียพระองค์ท่านไป วันนี้เราได้มาช่วยพระองค์ท่านบ้างเล็กๆ น้อยๆ ผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอก ก็ช่วยเท่าที่ตัวเองทำได้ ก็เป็นเกียรติกับชีวิตของตัวเองเหมือนกัน
รู้สึกยินดีที่เป็นส่วนนึง ส่วนเล็กๆ ที่ทำคืนให้พระองค์ท่านได้บ้าง ยังมีประชาชนรอทานอาหารพระราชทานอยู่ พอเป็นอาหารพระราชทานเราก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติกับชีวิตมากๆ”
ไม่เคยเข้าเฝ้าฯ ถวายงาน เวลาผ่านไปเร็วมาก 9 ปี กลับมายืนที่เดิมอีกครั้ง
“ถ้าสมเด็จพระพันปีหลวงอาจยังไม่เคย เพราะเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ผมก็มาตรงนี้ วันที่เราสูญเสียรัชกาลที่ ๙ ไป วันเวลาผ่านไปเร็วมาก 9 ปีผ่านไปกลับมาช่วงเวลาเดิม มันก็ใจหวิวๆ เหมือนกันนะ จริงๆ ถ้าได้มีโอกาส ได้รับเกียรติตอนพระองค์ท่านยังมีชีวิต ก็จะรู้สึกยินดีกว่านี้ แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเค”
จะหาวันว่างมากราบพระบรมศพ
“วันนี้ผมไม่ทันครับ ตอนแรกกะเข้าไปกราบพระบรมศพเหมือนกัน แต่พอดีรอบไม่ทัน และมีงานต่อ ต้องไปทำงานต่อ ตั้ง 365 วัน ผมว่าจะหาวันว่างเข้ามาสัก 1 วันการเข้ามาที่สนามหลวงก็ไม่ได้ยากอะไรมากมาย ที่จอดรถก็มี สถานที่ก็สะดวกสบาย มีเต็นท์ อยากเชิญชวนคนไทยทุกคน สักหนึ่งครั้งในชีวิต ได้เข้ามาร่วมพระราชพิธีนี้ เพื่อถวายความรู้สึกดีๆ ให้พระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ก็จากเราไปแล้ว ก็เชิญชวนครับ มีอาหารพระราชทานคอยบริการดูแลด้วยครับ”
ซึมซับความอดทน ขยันหมั่นเพียร ชื่นชมไม่ว่าจะกันดารแค่ไหน พระองค์เสด็จเยือนไปถึงเสมอ
“ผมว่าจริงๆ แล้วมันจะซึมซับไปเอง ผมไม่ได้หยิบออกมาโดยตรงว่าต้องเลียนแบบพระองค์ท่าน การทำงาน ขยันหมั่นเพียรความอดทน พระองค์ท่านทรงมีอยู่แล้ว อย่างที่บอกพระองค์ทรงงานสม่ำเสมอ ไม่ว่าที่กันดารขนาดไหน พระองค์ก็เสด็จเยือนไป มันซึมซับมากกว่า ขนาดในหลวง -พระราชินีของแผ่นดิน ยังทรงงานขนาดนี้เราประชาชนคนนึง ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด โดยไม่ไปเดือดร้อนใคร ไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าเราไม่ดีกับเขา ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องมีอยู่แล้วแหละ การไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุข ให้มีชีวิตดีๆ ยิ่งขึ้นไป”
ภูมิใจและเป็นเกียรติ ครั้งหนึ่งมีโอกาสถวายงานเป็นจิตอาสา
“ก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติกับตัวเอง ที่มีโอกาสสักครั้งนึงได้ถวายงานผมก็คิดว่าเป็นการได้ถวายงานพระองค์ท่านแล้วกันครับ ถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้ว แต่มีโอกาสได้ถวายงานพระองค์ท่านบ้างก็รู้สึกดี