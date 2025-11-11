ฤกษ์แต่งต้นปีหน้า “มิลลี่ คามิลล่า” กดดัน ว่าที่สะใภ้หมื่นล้าน แจงแล้วคบ “ระฟ้า” ทายาทแกรมมี่ตอนไหน?

“มิลลี่ คามิลล่า” เปิดใจเคลียร์คนตกใจซุ่มคบ “ระฟ้า” ทายาทแกรมมี่ 6 ปี เผยรู้จักกันมาเป็น 10 ปี ยอมรับกดดันบทบาทว่าที่สะใภ้หมื่นล้าน แพลนวิวาห์ต้นปีหน้าพร้อมหมดแล้ว เหลือแค่ไดเอตเท่านั้น
เป็นข่าวฮือฮาอยู่ไม่น้อย หลังจาก “มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์” ถูกทายาทหมื่นล้านแห่งค่ายแกรมมี่ “ระฟ้า ดำรงชัยธรรม” ลูกชายของ “อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม” ขอแต่งงาน เพราะไม่มีข่าวมาก่อนว่าคู่นี้ไปคบกันตอนไหน ซึ่งสาวมิลลี่ก็เผยว่ารู้จักกันมาเป็น 10 ปีแล้ว ไม่ได้เปิดหรือปิด เพราะตนก็ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนด้วยกันปกติ
“โอ้ย ยังไม่ใช่สะใภ้แกรมมี่ อีกแป๊บนึงค่ะ กับคำว่าว่าที่สะใภ้ จริงๆ หนูไม่คิดอย่างนั้นเลย คือว่าที่คู่หมั้นนิสัยดีมาก ก็ดีใจค่ะ โมเมนต์ตอนขอแต่งงานจริงๆ แล้วขอกันเองสองคนคือส่วนตัวมากๆ เราก็ตกใจ เพราะว่าใส่ชุดนอน รูปที่ออกมาคืออีกทีตอนเช้า เขาเอาดอกไม้มาให้ เราก็เลยได้รูป OFFICIAL ง่ายๆ เลยค่ะ สาวๆ ทั้งประเทศไม่อิจฉา ถ้าใครมีคนรักทุกคนก็ดีหมดค่ะ
แฟนมิลลี่ ดีมาก เขินนะ (ยิ้มเขิน) เขานิสัยดีและเป็นผู้ใหญ่ คือเรารู้จักกันมานานมากแล้ว ก่อนที่จะได้ตกลงคบกัน และตกลงที่จะหมั้นกัน จริงๆ มิลลี่รู้จักกับเขามาเป็น 10 ปีแล้ว ก็ดีใจที่ได้หมั้น ก็กดดันกับคำว่าสะใภ้ แต่เราก็เป็นตัวของเรา เราก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาอยู่ในครอบครัวที่ดี คือพ่อแม่เขาพี่น้องเขาน่ารักทุกคน เราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยค่ะ เพราะตอนที่คบกันเราก็ไม่ได้ปิด แต่ก็ไม่ได้เปิด เพราะมิลลี่ค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วย วันที่เราตกลงที่จะไปอีกขั้นนึง ก็เลยเปิด ทุกคนก็ตกใจ เราคบกัน 6 ปี ค่อนข้างนานเลย เขาก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะ ทำงานเก่ง เป็นคนดีมากๆ จิตใจเขากว้างมาก รู้สึกว่าเป็นคู่ชีวิตที่มิลลี่เลือกถูก มิลลี่รู้สึกว่าโชคดี ที่ผ่านมาเขาดูแลดีมากค่ะ เขาก็ไม่ได้หวือหวาอะไร แต่เป็นคนที่ให้เกียรติเรา และเทคแคร์เราดี ก็คือเราเป็นคนที่โชคดี”
แพลนแต่งต้นปีหน้า ได้ชุดวิวาห์แล้ว
“วางแผนเยอะแล้วค่ะ มิลลี่ได้ชุดแต่งงานแล้ว ตอนนี้คือแพลนงานแต่งวันที่แน่นอนแล้วค่ะ ซึ่งเป็นปีหน้าช่วงต้นปี เรื่องเตรียมตัวตอนนี้เหลือไดเอตค่ะ แต่ว่าเตรียมตัวก็คือง่ายๆ คือเราคิดว่าคู่เรากับพี่เขาคือเอาที่สบาย และไม่อยากเครียด ถ้าแต่งแล้วก็ยังคงอยากทำงานอยู่ค่ะ มิลลี่ยังรักการแสดงอยู่ จริงๆ แล้วก็จะมีผลงานเร็วๆ นี้ค่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆ ว่าหลังแต่งงานเราจะมีครอบครัวเลยไหม หรือว่าจะยังแสดงก่อนหรือว่าเว้นก่อน เขาก็โอเพ่นมากค่ะ เขาอยากให้เราทำงานด้วย เอาที่เราชอบ เขาไม่ซีเรียสเลย
หลายคนตกใจกับข่าวก็เข้าใจได้ค่ะ แต่คือเราไม่ได้ปิดเลย ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด แต่แฟนหนูคือเขาเป็นคนเงียบๆ เหมือนกัน คนก็เลยแบบว่าเป็นแฟนกับคนนี้เหรอ ไม่รู้มาก่อน ตอนที่เป็นข่าวออกมาก็ได้คุยกันค่ะ เราก็ตกใจทั้งคู่ เพราะมีคนดีใจกับเราเยอะ แล้วก็มีคนตกใจเยอะ แต่ก็พอเดาออก เพราะหลายคนก็ไม่เคยรู้ว่าเราคบกันมาก่อน แล้วมิลลี่ก็ไม่ได้เปิดตัวเลย ก็เปิดตัวทีเดียวตอนหมั้นแล้วค่ะ”
จัดพิธีแบบเรียบง่าย ไม่ใหญ่มาก
“จริงๆ เป็นพิธีเรียบง่าย อันแรกน่าจะเป็นพิธีกับครอบครัวทั้งสองฝ่าย และผู้ใหญ่ที่เราสนิท และอีกอันนึงก็จะเป็นแค่กับเพื่อน ก็จะเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากที่เคยคุยกันไว้ อยากได้ที่เราแฮปปี้กันจริงๆ สถานที่ก็จะเป็นทั้งเอาต์ดอร์และอินดอร์ค่ะ พร้อมเปลี่ยนนามสกุลค่ะ คือไม่ได้พร้อมอย่างนั้นนะ แต่พร้อมมีชีวิตครอบครัวแล้ว เพราะว่าคบกันมานาน แล้วทั้งคู่ก็พร้อมอยากมีครอบครัวแล้ว”