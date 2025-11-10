“มิ้นต์ ชาลิดา” เผยงานแต่งเพื่อนเลิฟ “ใหม่-เต๋อ” เล็กๆ แต่อลัง! โดนล็อกมงคว้าช่อดอกไม้เจ้าสาว “ภูผา” โดนแซวหนัก

xs
“มิ้นต์ ชาลิดา” เผยงานแต่ง “ใหม่-เต๋อ” มีแขกแค่ 20 คน ถึงไม่ใหญ่ แต่อลัง เล่านาทีรับช่อดอกไม้เจ้าสาว ครั้งแรกในชีวิต บอกเหมือนถูกล็อกมง โดนผลักไปรับแบบไร้คู่แข่ง ทุกคนรุมแซว “ภูผา” หนัก ลั่นถ้าไม่ได้แต่งคงต้องไปแต่งกับสิงโตแล้ว

เป็นการได้ช่อดอกไม้งานแต่งครั้งแรกในชีวิตเลย สำหรับนางเอกสาว "มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง" ในงานแต่งของนางเอกสาว "ใหม่​ ดาวิกา โฮร์เน่" กับพระเอกหนุ่ม "เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี" ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าแขกในงานมีประมาณ 20​ คน​ เป็นเหมือนปาร์ตี้ที่บ้าน จัดแบบอบอุ่นเรียบง่าย ถึงดูไม่ใหญ่ แต่อลังการไม่น้อย

“อบอุ่นมากทุกอย่างสวยมาก มิ้นต์ชอบมาก มีแขกมาประมาณ 20 คน โมเมนต์อบอุ่นเรียบง่ายน่ารัก เหมือนเพื่อนชวนมาปาร์ตี้ที่บ้าน ก็เริ่มแต่งหน้าบ้านเพื่อนเลย ก็ดีใจกับเพื่อน จริงๆ​ ก็เห็นความรักของเขาทั้งคู่ และเชื่อมั่นว่าพี่เต๋อก็ดูแลใหม่อย่างดีแน่นอน​ แล้วก็เอาใหม่เอาอยู่​ หมายถึงว่าเพื่อนเราซน​ คนแซวว่าพี่เต๋อจะกล้วใหม่เหรอ ไม่หรอก​ เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ ถ้าพูดทีเด็กๆ​ ในสังกัดก็กลัว

แต่คนจะถามว่าสรุปงานใหม่ไม่ใหญ่ใช่มั้ย คือจะบอกว่าดูเหมือนจะไม่ใหญ่ แต่ว่าผ้าที่จัดรอบบ้านเขาคือบ้านก็​ 5 ไร่ ผ้าที่ต้องใช้ก็ต้องถามว่ากี่เมตร ดูเหมือนไม่ใหญ่​ แต่ก็อลังอยู่​ จำนวนแขก 20-30​ คน​ เขาก็บอกเรามาแล้วแหละว่างานประมาณไหนยังไง เรารู้อยู่แล้วว่าใหม่จะชอบประมาณนี้ ก็อยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ เพราะว่าเขาตั้งใจจัดงานนี้เป็นแบบที่เขาชอบจริงๆ 100% แต่จริงๆ​ ใหม่อยากให้โพสต์วันนี้​ แต่มันมีหลุดออกมาก่อน​ คือเขาสั่งไว้ เขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้ภาพสวยๆ เพราะว่าช่างภาพเขาก็เอามาจากอิตาลีเลย”

บอกที่รับช่อดอกไม้ได้เพราะไม่มีคู่แข่ง เพราะคนน้อย
“โอ๊ย​ มันกี่คนเองที่ยืนรับ คือคู่แข่งไม่เยอะ จะไม่ได้ก็กระไรอยู่ คือไม่เคยรับงานไหนเลย​ คือมันเหมือนจริงๆ​ จะยื่นให้เลยก็ได้ คือตอนไปพี่เก้าเขาก็ทำเหมือนจะแย่งเรา พี่ๆ​ ช่างหน้าช่างผมก็บอกจะล็อกค่ะ​ พี่เก้าผลักไปฝั่งนั้น แล้วผู้แย่งชิงเข้าร่วมก็มีเด็กใหม่อยู่สามคน แล้วก็พี่เก้าเป็นผู้จัดการฝั่งใหม่​ แล้วก็ผู้จัดการพี่เต๋อ​ แล้วก็มิ้นต์คือคนที่หก​ เขาตั้งใจผลักเลยค่ะ คือพี่เก้าเหมือนจะแย่งตอนแรก แต่เป็นผลักเราเข้าไปค่ะ เราก็โอเคเหมือนโดนล็อคมง คือพี่เต๋อนะพอมิ้นต์ได้ปุ๊บ ไม่ได้หันมองมิ้นต์เลย หันไปชี้หน้าภูผาทันทีเลย แล้วภูผาเขาถ่ายวิดีโอเราอยู่ คนทั้งงานก็เดินเข้าไปแซวนาง

คนแซวว่าจะเป็นคิวต่อไปเหรอ คือเขาก็ว่ามันเหมือนเป็นการมอบต่อเป็นธรรมเนียมมาอะไรอย่างนี้ แต่ว่าข้อตกลงต้องกลับไปคุยกันก่อน ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะ​ ปีหน้าเลยเหรอ เดี๋ยวก่อน​ (หัวเราะ) ยังๆ คือโดนแซวเยอะมาก ส่วนภูผาเขาก็น่าจะชินแล้ว เขาโดนถามมาตลอดมันก็ชิน แต่พอได้รับดอกไม้ มันเป็นครั้งแรก ใหม่ก็เดินมาบอกว่านี่งานแรกเลยใช่ไหม เพราะว่าทุกงานเราก็จะพยายามยืนริมๆ ก็คือถ้าไม่แต่งก็แต่งกับสิงโตแล้วค่ะ​ (หัวเราะ)"












