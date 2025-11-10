“มิ้นต์ ชาลิดา” เผยงานแต่งเพื่อนเลิฟ “ใหม่-เต๋อ” เล็กๆ แต่อลัง! โดนล็อกมงคว้าช่อดอกไม้เจ้าสาว “ภูผา” โดนแซวหนัก

“มิ้นต์ ชาลิดา” เผยงานแต่ง “ใหม่-เต๋อ” มีแขกแค่ 20 คน ถึงไม่ใหญ่ แต่อลัง เล่านาทีรับช่อดอกไม้เจ้าสาว ครั้งแรกในชีวิต บอกเหมือนถูกล็อกมง โดนผลักไปรับแบบไร้คู่แข่ง ทุกคนรุมแซว “ภูผา” หนัก ลั่นถ้าไม่ได้แต่งคงต้องไปแต่งกับสิงโตแล้ว
เป็นการได้ช่อดอกไม้งานแต่งครั้งแรกในชีวิตเลย สำหรับนางเอกสาว "มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง" ในงานแต่งของนางเอกสาว "ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่" กับพระเอกหนุ่ม "เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี" ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าแขกในงานมีประมาณ 20 คน เป็นเหมือนปาร์ตี้ที่บ้าน จัดแบบอบอุ่นเรียบง่าย ถึงดูไม่ใหญ่ แต่อลังการไม่น้อย
“อบอุ่นมากทุกอย่างสวยมาก มิ้นต์ชอบมาก มีแขกมาประมาณ 20 คน โมเมนต์อบอุ่นเรียบง่ายน่ารัก เหมือนเพื่อนชวนมาปาร์ตี้ที่บ้าน ก็เริ่มแต่งหน้าบ้านเพื่อนเลย ก็ดีใจกับเพื่อน จริงๆ ก็เห็นความรักของเขาทั้งคู่ และเชื่อมั่นว่าพี่เต๋อก็ดูแลใหม่อย่างดีแน่นอน แล้วก็เอาใหม่เอาอยู่ หมายถึงว่าเพื่อนเราซน คนแซวว่าพี่เต๋อจะกล้วใหม่เหรอ ไม่หรอก เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ ถ้าพูดทีเด็กๆ ในสังกัดก็กลัว
แต่คนจะถามว่าสรุปงานใหม่ไม่ใหญ่ใช่มั้ย คือจะบอกว่าดูเหมือนจะไม่ใหญ่ แต่ว่าผ้าที่จัดรอบบ้านเขาคือบ้านก็ 5 ไร่ ผ้าที่ต้องใช้ก็ต้องถามว่ากี่เมตร ดูเหมือนไม่ใหญ่ แต่ก็อลังอยู่ จำนวนแขก 20-30 คน เขาก็บอกเรามาแล้วแหละว่างานประมาณไหนยังไง เรารู้อยู่แล้วว่าใหม่จะชอบประมาณนี้ ก็อยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ เพราะว่าเขาตั้งใจจัดงานนี้เป็นแบบที่เขาชอบจริงๆ 100% แต่จริงๆ ใหม่อยากให้โพสต์วันนี้ แต่มันมีหลุดออกมาก่อน คือเขาสั่งไว้ เขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้ภาพสวยๆ เพราะว่าช่างภาพเขาก็เอามาจากอิตาลีเลย”
บอกที่รับช่อดอกไม้ได้เพราะไม่มีคู่แข่ง เพราะคนน้อย
“โอ๊ย มันกี่คนเองที่ยืนรับ คือคู่แข่งไม่เยอะ จะไม่ได้ก็กระไรอยู่ คือไม่เคยรับงานไหนเลย คือมันเหมือนจริงๆ จะยื่นให้เลยก็ได้ คือตอนไปพี่เก้าเขาก็ทำเหมือนจะแย่งเรา พี่ๆ ช่างหน้าช่างผมก็บอกจะล็อกค่ะ พี่เก้าผลักไปฝั่งนั้น แล้วผู้แย่งชิงเข้าร่วมก็มีเด็กใหม่อยู่สามคน แล้วก็พี่เก้าเป็นผู้จัดการฝั่งใหม่ แล้วก็ผู้จัดการพี่เต๋อ แล้วก็มิ้นต์คือคนที่หก เขาตั้งใจผลักเลยค่ะ คือพี่เก้าเหมือนจะแย่งตอนแรก แต่เป็นผลักเราเข้าไปค่ะ เราก็โอเคเหมือนโดนล็อคมง คือพี่เต๋อนะพอมิ้นต์ได้ปุ๊บ ไม่ได้หันมองมิ้นต์เลย หันไปชี้หน้าภูผาทันทีเลย แล้วภูผาเขาถ่ายวิดีโอเราอยู่ คนทั้งงานก็เดินเข้าไปแซวนาง
คนแซวว่าจะเป็นคิวต่อไปเหรอ คือเขาก็ว่ามันเหมือนเป็นการมอบต่อเป็นธรรมเนียมมาอะไรอย่างนี้ แต่ว่าข้อตกลงต้องกลับไปคุยกันก่อน ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะ ปีหน้าเลยเหรอ เดี๋ยวก่อน (หัวเราะ) ยังๆ คือโดนแซวเยอะมาก ส่วนภูผาเขาก็น่าจะชินแล้ว เขาโดนถามมาตลอดมันก็ชิน แต่พอได้รับดอกไม้ มันเป็นครั้งแรก ใหม่ก็เดินมาบอกว่านี่งานแรกเลยใช่ไหม เพราะว่าทุกงานเราก็จะพยายามยืนริมๆ ก็คือถ้าไม่แต่งก็แต่งกับสิงโตแล้วค่ะ (หัวเราะ)"