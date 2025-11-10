“วุ้นเส้น วิริฒิพา” ถอนหุ้นเซวา! ปิดฉากหุ้นส่วน 10 ปี “ปุ๊ก” บริหารต่อ บอกเป้าหมายต่างกัน

“ปุ๊ก” ผู้บริหารเซวา ยืนยัน “วุ้นเส้น วิริฒิพา” ถอนหุ้นทั้งหมดแล้ว ปิดฉากเส้นทางเกือบ 10 ปี เผยจากกันด้วยดีเพราะเป้าหมายต่างกัน อีกฝ่ายขอแยกไปเติบโต ยอมรับทำใจแล้วหากมีกระแสด้านลบ
น่าจะเป็นภาพจำไปแล้ว สำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความสวยความงามเซวา กับภาพของสาว “วุ้นเส้น วิริฒพา ภักดีประสงค์” ที่เป็นหนึ่งในผู้บริหาร แต่ล่าสุดทาง "ปุ๊ก เบญจกิติ เมฆแสน" ผู้บริหารร่วมก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้วุ้นเส้นไม่ได้เป็นหุ้นส่วนอีกแล้ว โดยขายหุ้นทั้งหมดให้ตน
“ด้วยระยะเวลาที่เราร่วมงานกันมาเป็นเกือบ 10 ปี แล้วมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันยุคทันสมัย แล้วก็ทันเหตุการณ์ มันมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ด้วยวัตถุประสงค์และมุ่งหมายของเราต่างกัน เราก็เลยตกลงกันว่าเราจะแยกจากกัน พี่วุ้นเส้นก็แยกไปเติบโตในเส้นทางของพี่วุ้น ส่วนปุ๊กก็บริหารเซวาตรงนี้แหละ ต้องการให้เซวาเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ไปในทางที่ดีขึ้น แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์จริง
เราจากกันด้วยดี เพราะว่าเป้าหมายของเราต่างกัน แล้วก็คุยกัน คือเรามีการตกลงว่าจะแยกจากกัน แล้วก็มีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เกิดขึ้น แล้วตอนนี้ปุ๊กก็บริหารเซวาแล้วค่ะ ถามว่าเตรียมใจว่าคนจะมองในแง่ลบไหม ก็เตรียมใจค่ะ แต่เราก็พยายามซอฟต์ที่สุด แล้วก็ไม่ได้มีการประกาศอะไร เราเข้าใจได้เพราะพี่วุ้นเป็นหุ้นส่วนของเราจริงๆ เรายังเคารพพี่วุ้นอยู่ เราก็ไม่อยากทำอะไรให้มันเป็นกระแส แล้วก็เป็นอะไรที่มันรุนแรง ถ้าวันนี้ก็ตอบตามความจริง ตอนนี้พี่วุ้นไม่ได้มีส่วนร่วมกับเซวาแล้วค่ะ เขาถอนหุ้นออกไป ก็เรียกว่าขายหุ้นคืนให้กับปุ๊กก็แล้วกัน แล้วปุ๊กก็บริหารต่อ พรีเซ็นเตอร์ท่านอื่นๆ ก็เข้าใจค่ะ เพราะว่าก็ได้มีการปรึกษาและพูดคุยกันตลอดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น คือด้วยความรักแบรนด์ เราก็อยากจะบริหารเซวาต่อ”