ดรามาร้อนฉ่า “แนท อนิพรณ์” ทวงเงินค่าพรีเซ็นเตอร์หลักล้าน! JKN โต้เดือด “ปุ้ย TPN” ยันจ่ายครบ 100% ตั้งแต่ต้นปี!

-เรื่องเริ่มจากผู้จัดการส่วนตัวของ “แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 โพสต์แฉผ่านโซเชียลว่าแนททำงานพรีเซ็นเตอร์ครบปีแต่ยังไม่ได้ค่าจ้างกว่าล้านบาท
-สินค้าดังกล่าวที่ แนท ได้ถ่ายพรีเซ็นเตอร์ เป็นสินค้าของ JKN แต่รับผ่านทาง TPN และ TPN เป็นคนรับผิดชอบเงินค่าจ้างในครั้งนี้
-ผู้จัดการแนทเผยข้อความว่า พูดอักษรย่อแล้วอึ้ง แม่คนดีในวงการ โดยสืบมาแล้ว ลูกค้ารายใหญ่จ่ายเงินให้ตั้งแต่ก.พ. แล้วจะอมเงินเด็กทำไม?
-แนท แชร์โพสต์ดังกล่าว บอก “ไม่ขออะไรมากเลย ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีแม้แต่คนมาดูแล โอนเงินให้ที ผ่านมา 1 ปีแล้ว ฝากทาง TPN จัดการ ให้ด้วยนะคะ” และ “ถ่ายงานจริงไม่จิงโจ้ เหนื่อยมากๆ ทำการบ้านกับสินค้าเยอะมากๆ”
-น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ เพื่อนสนิทแนท เข้ามาเมนต์ “ทำงานแต่ไม่ได้เงิน งง”
-ปุ้ย TPN หรือ ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ก็เข้ามาเมนต์ว่า “น้องแนทช่วยโทร.กลับมาหน่อยค่ะ ขอถามไถ่หน่อยค่า”
-เพจ Rose To Universe เผยแชตข้อความอ้างว่าเป็นของปุ้ย ปิยาภรณ์ ระบุว่า ได้รับแจ้งมามีเช็คไม่ผ่าน, มีเช็คหลายฉบับที่เรารับมาที่ไม่ผ่าน จากหลายเรื่องที่เคยปรากฏในข่าว ซึ่งในทางกฎหมายจะพูดออกสื่อไม่ได้ , เช้านี้ติดต่อไปทาง JKN อาจจะยังเช้าอยู่เขายังไม่รับสาย จะสอบถามเรื่องรายละเอียด , ยังไงแนทต้องได้เงิน พร้อมขอให้โทร.กลับ เพราะไม่เคยคุยกันเลยช่วงหลัง
-ลั่นที่บอกว่าประสานมาหลายครั้ง อยากทราบว่าประสานผ่านใคร ได้คุยกัน 1 ครั้งทางโทรศัพท์ช่วงหลังทำงานเสร็จแล้ว
-ผู้จัดการแนท เผยว่า “ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานงานและติดต่อมาเรียบร้อยแล้วครับ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ เจรจา เพื่อหาข้อยุติเรื่องครับ ขอบคุณทุกท่านที่ส่งใจมาครับ”
-ล่าสุดบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกแถลงโต้ผ่านเฟซบุ๊ก 18 ยืนยันชำระเงินครบตั้งแต่เดือนก.พ.68 โดยเงินเข้าบัญชี TPN อย่างถูกต้อง พร้อมโชว์หลักฐานการโอนเต็มรูปแบบ
-พร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อมวลชนหรือบุคคลใดๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของบริษัท
-นอกจากนี้ “สุชาทิพ จิรายุนนท์” ผู้ดำเนินรายการของเจเคเอ็น เผยว่า
- เจเคเอ็น ได้ทำสัญญาว่าจ้างพรีเซ็นเตอร์ผ่าน บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยมีเอกสารสัญญาว่าจ้างที่สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามครบถ้วน
- เจเคเอ็น ได้ชำระค่าจ้างให้กับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ครบถ้วน 100% พร้อมมีหลักฐานการชำระเงินอย่างชัดเจน ได้แก่ เช็กและใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา และ ต้นปีนี้โดยแบ่งการชำระเป็น 3 งวด
-งวดที่ 1 : เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
-งวดที่ 2 : เดือนมกราคม พ.ศ.2568
-งวดที่ 3 : เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- จากหลักฐานทั้งหมดยืนยันได้ว่า TPN ได้รับเงินค่าจ้างจาก เจเคเอ็น ครบถ้วน 100% แล้ว โดยมีเอกสารประกอบ ทั้งเช็คที่ตัดจ่ายจากบัญชีของเจเคเอ็น และ รายการเดินบัญชียืนยันการรับเงินผ่านธนาคารอย่างถูกต้องครบถ้วน
- หลังจากที่พรีเซ็นเตอร์ได้ถ่ายทำโฆษณาให้กับเจเคเอ็นเสร็จสิ้น ทางเจเคเอ็นได้ดำเนินการชำระเงินครบ 100% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ดังนั้นหน้าที่การชำระค่าพรีเซ็นเตอร์ตามสัญญาจึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด โดยตรง
- เจเคเอ็น ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้นำเสนอข่าวสารและข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน