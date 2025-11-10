“สายป่าน” คัมแบ็กงานหนังในรอบ 8 ปี เผยหน้าเด็กทำเลือกงานยาก แต่ยังไม่หมดไฟ

“สายป่าน” ยังไม่หมดไฟในวงการบันเทิง กลับมารับงานหนังในรอบ 8 ปี รับหน้าเด็กมีปัญหากับการทำงาน บอกอายุจริง 36 ปี แต่หน้าอยู่ที่ประมาณ 20 ปลายๆ รวมถึงอยู่ในวงการบันเทิงมานาน ทำให้มีผลกับการคัดสรรงานที่จะรับเล่น เสียดายเงินเหมือนกันกับงานที่ปฎิเสธไป
ห่างหายไปจากวงการบันเทิงราว 8 ปี เพราะไปมุ่งมั่นกับการดำน้ำ ตอนนี้ “สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข”กลับมารับงานภาพยนตร์อีกครั้งในเรื่อง กิ่งแก้ว โดยสายป่านเผยถึงการกลับมารันวงการบันเทิงคร้้งนี้เพราะบทลงตัว อยากจะรับเล่น
“ถ้าเป็นหนังที่ป่านมีส่วนร่วมเต็มเรื่องก็น่าจะ 8 ปี เพราะก่อนหน้านี้เป็นนักแสดงรับเชิญ เหตุผลที่หายไป 8 ปี ก็ดำน้ำ(หัวเราะ) คือช่วงแรกหลังจากแต่งงานป่านจะงุ่นง่านอยู่กับการดำน้ำแล้วก็ทำโรงเรียน ตอนนี้โรงเรียนเริ่มอยู่ตัว แล้วด้วยความที่วัยของป่านเป็นวัยที่ก้ำกึ่ง อายุป่าน 36 ปี แต่ว่าหน้าของป่านหมายถึงลุคของป่านอยู่ที่ประมาณ 20 ปลายๆ ดังนั้นการที่จะหาบทที่ค่อนข้างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ยากประมาณหนึ่ง ก็จะมีการพูดคุยแต่เราก็รู้สึกว่าอาจจะยังนะก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าบทมันเหมาะสม และนักแสดงร่วมทุกคนด้วยเลยเป็นเหตุผลที่เราต้องกระโจนเข้ามาในโปรเจกต์นี้"
หน้าเด็กเป็นปัญหาในการทำงาน
“ของป่านมีหลายอย่างมาก มีทั้งเรื่องหน้าเด็กด้วยและคาแรกเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนสุดๆ หลายคนสงสัยว่าป่านยังรับงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าป่านไปทำดำน้ำเต็มตัวแล้ว คนคิดว่าเราไปทำดำน้ำเต็มตัวเลยอาจจะไม่ได้รับงานบันเทิง ก็เลยทำให้เขากดข้ามป่านไป จริงๆ แล้วยังรับงานในวงการอยู่ติดต่อได้ ยินดีพิจารณาทุกบทเลยค่ะเพียงแต่บทจำกัด คาแรกเตอร์คืออีกหนึ่งเหตุผล”
ทำงานมานานดูบทเยอะขึ้นด้วยกว่าจะตัดสินใจรับสักงาน
“เราดูบทเยอะด้วยเพราะเรามาสายการแสดงอยู่แล้ว ด้วยความที่ป่านทำงานตั้งแต่เด็ก แล้วเราทำมาทุกบทแล้ว พอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากกระโจนเข้าไปในบทที่มันปังเลย บทที่เราต้องทำอะไรกับมันเยอะๆ ป่านค่อนข้างซีเรียสกับการแสดง เวลาป่านทำอยากทำทั้งใจทั้งกายด้วยพลังทั้งหมดที่เรามี อยากทุ่มเทจริงๆ เลยจะมีเป็นช่วงที่อดทนรอ เพราะว่าที่ผ่านมาทำไปเยอะแล้วอดทนรออันที่มันใช่และรู้สึกอยากทำจริงๆ อั้นมันเอาไว้แล้วเราจะได้ปล่อยพลังกับมันทั้งหมด
ไม่มีบทไหนที่ป่านยังไม่ได้ลอง คือป่านอยากให้มันเปลี่ยนด้วย นึกออกไหมว่าถ้าเราเคยรับบทที่มันใกล้เคียง และพอเราไปทำอีกปุ๊บแต่ละเรื่องที่ป่านทำมาภาพมันชัด คนจำเยอะ ถ้าเกิดป่านไปทำที่มันค่อนข้างใกล้เคียงจากเดิม หลังจากที่ผลงานถูกออนแอร์ไปแล้ว ก็จะถูกคนพูดว่าทำให้รู้สึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งพอเราเป็นนักแสดง การที่มีคนมาเมนชั่นถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ เราก็รู้สึกไม่ดีกับผู้จัดว่าทำไมเราถึงแสดงได้ไม่ต่างกันเลย เราเลยคิดเยอะนิดหนึ่ง”
ไม่หมดไฟ แต่เสียดายเงินที่ปฎิเสธไปเหมือนกัน
“ถามว่าเสียดายไหม ที่น่าเสียดายคือเงิน แต่ไม่เสียดายความทุ่มเท อย่างที่ป่านบอกว่าพอ เราอั้นความรู้สึกไว้พลังงานทั้งหมดมันหมุนเวียนอยู่ในตัวเราและมันรอวันที่เราจะได้ปล่อยออกมา ระหว่างทางป่านก็ทำอย่างอื่นไปด้วยควบคู่กันมันมีเรื่องของโอกาสและจังหวะแต่มันก็มีที่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้และจังหวะนั้นป่านดันไปโน่นไปนี่พอดี ตลอด 8 ปีที่ผ่านมามีคนติดต่อมาตลอดติดต่อมาเรื่อยๆ
ป่านไม่มีความรู้สึกหมดไฟ ไปออกกองแต่ละทีพลังงานมันชาร์จ เหมือนปล่อยให้โทรศัพท์แบตหมดแล้วพอมาชาร์จทีนึงแล้วพอไม่ใช้นานนานมันก็พุ่ง”
ส่วนโรงเรียนสอนดำน้ำธุรกิจอยู่ตัวแล้ว
“ป่านสอนดำน้ำ ทุกอย่างโอเค ตอนแรกช่วงเปิดโรงเรียนแรกๆ ป่านทำกับวุฒิ (สามี) 2 คน แต่ว่าตอนนี้เรามีครูทั้งหมด 5 คน เราก็เลยสามารถสลับครูได้และน้องๆ ทุกคนป่านฝึกมาเองกับมือ เราได้เห็นน้องเรา ได้รู้ว่าคนนี้ต้องสอนแบบไหน จนเรามั่นใจว่าครูทุกคนสามารถสอนนักเรียนได้อย่างปลอดภัย เราก็เลยสามารถเฟดตัวมาทำงานแสดงได้
สามารถเข้าไปที่อินสตาแกรม ได้หรืออาจจะเป็นเพจของโรงเรียน สามารถรีเควสได้ว่าอยากเรียนกับพี่ป่านนะคะ ป่านก็จะสอนเองแต่ถ้าอยากจะเรียนกับพี่วุฒิก็จะเป็นสายตลก สามารถรีเควสได้ เราใจดี จริงๆแล้วฟรีไดรฟ์สามารถสอนได้ตั้งแต่ 12 ขวบเลยค่ะ จนถึง 60 เป็นวัยไหนก็ได้ตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไป แค่ร่างกายแข็งแรง แพทย์อนุญาตให้เรียนก็สามารถเรียนได้ค่ะ”