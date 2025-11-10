"เจ็ท ลี" วัย 62 โชว์หุ่นฟิต โต้ข่าวลือผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ จากพระวัดเส้าหลินที่เสียชีวิต

นักบู๊ระดับตำนานของจีน “เจ็ต ลี” วัย 62 ปี ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอส่วนตัวแบบไม่ใส่เสื้อ ผ่านแอป Douyin เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อยุติกระแสข่าวลือสุดแปลกว่าตนเพิ่งเข้ารับการ “ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ” โดยใช้หัวใจของพระเส้าหลินรูปหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา
คลิปที่มีชื่อว่า “สุดสัปดาห์แบบจริงใจ” (An Honest Weekend) เผยให้เห็นเจ็ต ลี กำลังฝึกกังฟูเบา ๆ เล่นกับสุนัขของเขาชื่อ “ตัวตัว” และว่ายน้ำในสระส่วนตัว ทั้งยังโชว์หุ่นที่ยังคงกระชับสมวัย และไม่มีร่องรอยของแผลผ่าตัดใหญ่ใด ๆ ซึ่งแฟน ๆ ต่างเชื่อว่าเป็นการตอบโต้ข่าวลือที่เริ่มสะพัดอย่างหนักในโซเชียลจีน
“กระแสสังคมนั้นน่ากลัวนะครับ การมีความคิดเป็นของตัวเองในยุคนี้สำคัญมาก” – เจ็ต ลี กล่าวในคลิป
เขายังฝากถึงชาวเน็ตว่า “แม้ผมจะไม่รู้จักคนที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ผมหวังว่าเราจะไม่ใช้โศกนาฏกรรมของผู้อื่นเป็นเชื้อเพลิงให้ข่าวลือแบบนี้”
ต้นตอของข่าวลือดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีรายงานว่าร่างของ “ชิวเฟิง” พระเส้าหลินรุ่นที่ 34 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน ขณะมีอายุเพียง 21 ปี ปรากฏรอยเย็บบริเวณลำตัวที่ทำให้หลายคนคาดเดาว่าอาจมีการนำอวัยวะภายในออกไป
สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้รุนแรงขึ้นคือ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เจ็ต ลี ก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นเหตุให้ชาวเน็ตบางกลุ่มโยงเหตุการณ์ทั้งสองเข้าด้วยกัน และกระพือข่าวลือเรื่อง “ปลูกถ่ายหัวใจจากพระ” สู่สื่อสังคมออนไลน์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เจ็ต ลี ได้เปิดเผยปัญหาสุขภาพของตนอย่างตรงไปตรงมา โดยเขาเป็นผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์ และเมื่อต้นปีนี้ เขายังได้แจ้งข่าวว่าพบก้อนเนื้องอกบริเวณลำคอ ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดและตรวจชิ้นเนื้อในเดือนสิงหาคม โชคดีที่ผลตรวจระบุว่าเป็นก้อนเนื้อไม่ร้ายแรง
แม้ร่างกายจะผ่านบททดสอบหลายครั้ง แต่คลิปวิดีโอล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเขายังคงรักษาสภาพร่างกายได้ดี และจิตใจยังเข้มแข็งดังเดิม
หลังการเผยแพร่คลิปไม่นาน แฟนคลับจำนวนมากต่างพากันแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ หนึ่งในนั้นเขียนว่า “พี่เจ็ต ลี โดนด่ามานาน วันนี้ต้องถอดเสื้อพิสูจน์ตัวเอง แฟน ๆ อย่างเรายังเชื่อในตัวพี่เสมอ”
อีกคนกล่าวว่า “คนธรรมดายังสู้กับข่าวลือไม่ไหว แล้วคนดังอย่างเจ็ต ลี จะต้องอดทนขนาดไหน… บางทีควรฟ้องเอาผิดคนปล่อยข่าวให้เป็นบทเรียนบ้าง”