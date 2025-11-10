“โต้ง ทูพี” ถูกจับตารักครั้งใหม่? “ไฮโซแพท” ลูกสาวคนเล็กปาร์คนายเลิศ

เริ่มมีภาพคู่กับสาวรายหนึ่งอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำหลายคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ สำหรับ “โต้ง ทูพี” พิทวัส พฤกษกิจ อดีตหวานใจ “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” จนถูกจับตาหรือว่าโต้งกำลังจะเปิดตัวรักครั้งใหม่
ล่าสุดเพจ อีป้าข้างบ้าน ได้เผยข้อมูลว่าพักหลังโต้งกับสาวรายดังกล่าว มักมีการแท็กหากัน ลงภาพมุมเดียวกัน ตอนโต้งไปสิงคโปร์ สาวรายนี้ก็บินไปด้วย หรือเขาจะคบหากัน? ที่สำคัญดีกรีสาวรายนี้ไม่ธรรมดา เพราะเธอคือ “ไฮโซแพท พัชรวิภา โพธิรัตนังกูร” ลูกสาวคนเล็ก ทายาทปาร์คนายเลิศ จิวเวลรี่ดีไซเนอร์ที่โด่งดังระดับโลก เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องประดับ Patcharavipa โดดเด่นมีเอกลักษณ์จน “รีฮานน่า” และดาราฮอลลีวู้ดหยิบเครื่องประดับของเธอมาสวมใส่ในชีวิตประจำวัน