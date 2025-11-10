ปีนี้สุด! “นิวเคลียร์ หรรษา” ประกาศโสด เลิกทายาทหมื่นล้าน แม่โผล่เมนต์หัวจะปวด!

เปิดตัวคบหา “บ๊อบบี้ ศรีระพี ใจดี” ทายาทหมื่นล้านธุรกิจก่อสร้างแกรนด์โฮมมาร์ท เมื่อช่วงต้นปี 2567 มีโมเมนต์หวานๆ ให้เห็นเรื่อยๆ พร้อมเผยว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เจอคนรักที่รักและเอ็นดูลูกชาย “น้องไทก้า”
แต่ล่าสุด “นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์” ก็ทำแฟนๆ ช็อก หลังออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ประกาศตอนนี้โสดแล้ว “โสดแล้วค่ะ แต่ไม่เป็นไร ไปกันต่อ หมายถึงชีวิตอะ ปีนี้มันปีอะไรของข้าเนี่ย!!! สุดๆ ไปเลย” ทำเอา “อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ” ถึงกับเข้ามาเมนต์ “จุดประเด็นให้ข้า เตรียมจ่อไมค์” โดยนิวเคลียร์ได้เมนต์ตอบไปว่า “ตอบบบ” ส่วนคุณแม่สาวนิวเคลียร์ก็ได้เข้ามาเมนต์ว่า หัวจะปวด!