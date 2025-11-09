แต่งแล้วจ้า! “ใหม่ - เต๋อ” จูงมือเข้าพิธีวิวาห์ เรียบง่ายแต่โรแมนติกมาก

หลังเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกันไปด้วยแหวนเพชร 15 กะรัต เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (9 พ.ย. 68) คู่รักลิงลุง อย่างสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่”และหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ก็ถือฤกษ์งามยามดี จูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่มีครอบครัวและเหล่าเพื่อนสนิท ทั้งในและนอกวงการมาร่วมยินดี
โดยอินสตาแกรม davikah.world ได้ลงคลิปโมเมนต์สุดพิเศษ ขณะบ่าวสาวป้ายแดงเดินจูงมือกันมาบนทางดอกไม้ ที่แขกผู้มีเกียรติช่วยกันโปรยปรายสองข้างทาง ก่อนทั้งคู่จะมองตากัน และมอบจุมพิตอันแสนหวาน ทำเอาทุกคนส่งเสียงเชียร์ด้วยความสุขใจ