แต่งแล้วจ้า! “ใหม่ - เต๋อ” จูงมือเข้าพิธีวิวาห์ เรียบง่ายแต่โรแมนติกมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





หลังเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกันไปด้วยแหวนเพชร 15 กะรัต เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (9 พ.ย. 68) คู่รักลิงลุง อย่างสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่”และหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ก็ถือฤกษ์งามยามดี จูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่มีครอบครัวและเหล่าเพื่อนสนิท ทั้งในและนอกวงการมาร่วมยินดี

โดยอินสตาแกรม davikah.world ได้ลงคลิปโมเมนต์สุดพิเศษ ขณะบ่าวสาวป้ายแดงเดินจูงมือกันมาบนทางดอกไม้ ที่แขกผู้มีเกียรติช่วยกันโปรยปรายสองข้างทาง ก่อนทั้งคู่จะมองตากัน และมอบจุมพิตอันแสนหวาน ทำเอาทุกคนส่งเสียงเชียร์ด้วยความสุขใจ












