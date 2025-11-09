บอย พีซเมกเกอร์ ชื่นชมฟุตบอลไทยสุดใจ “ไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ วันนี้น้องๆ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายชีวิตที่รักฟุตบอล”

ศิลปินหนุ่มเสียงคุณภาพ “บอย อนุวัฒน์” หรือ “บอย พีซเมกเกอร์” ออกมาโพสต์ข้อความชื่นชมฟุตบอลระดับมัธยม หลังได้ชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คนในรายการ #บอล7สี “ขนลุกจริงๆ ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ในชีวิต โดยเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่า
นั่งดูอยู่ ถึงกับขนลุก ตลอดชีวิตที่ดูฟุตบอลมา ไม่เคยเห็นภาพนี้กับฟุตบอลในไทยเลย เเละนี่คือฟุตบอล7คน ระดับมัธยม เหมือนนั่งดูฟุตบอลระดับโลก
นี่ยังไม่ใช่ภาพสุดท้ายของจำนวนผู้ชม ที่เข้ามาเชียร์น้องๆทั้ง2โรงเรียนนะครับ ขณะที่พิมพ์อยู่คนยังเข้ามาไม่หยุด เต็มตรงลู่วิ่งหมดเเล้ว
อยากให้มีภาพนี้กับทุกทัวร์นาเม้นท์ของบอลไทยเลย
เป็นกำลังใจน้องๆทั้ง2ทีมเลยครับ ไม่ว่าใครจะชนะหรือจะแพ้ วันนี้น้องๆได้จุดไฟให้เด็กๆอีกหลายคนที่มีความฝันเหมือนกัน อยากให้พวกเราสนับสนุนน้องๆทุกคนต่อไปนะครับ #บอล7สี
และด้วยความเป็น #นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ผมภูมิใจใน #ลูกแม่รําเพย รุ่นพี่และรุ่นน้องที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆนักฟุตบอลทุกคนมากๆครับ
#เทพศิรินทร์นามนี้ช่างดีเลิศก่อกำเนิดลูกเทพทั่วไทย