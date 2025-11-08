ทรู ดีแทค แท็กทีม จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พาผู้โชคดีเปิดประสบการณ์ใหม่ ตะลุยญี่ปุ่นแบบครบเครื่องกับสองอินฟลูสายเที่ยวตัวท็อป

ทรู ดีแทค และ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค นำทีมผู้โชคดีเปิดประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแบบครบเครื่อง ในทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ทรู ดีแทค และ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พาตะลุยญี่ปุ่น กับ อินฟลูสายเที่ยว” ที่พา 10 ผู้โชคดีบินลัดฟ้าเที่ยวญี่ปุ่นแบบจัดเต็ม ครบครันทุกกิจกรรม กิน เที่ยว ชอปไม่อั้น ตลอด 6 วัน 3 คืน โดยมีสองยูทูปเบอร์ตัวท็อป เพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น และ เพจเที่ยวสุดตัว นำทีมผู้โชคดีที่สมัครบริการ SMS ดวงความรัก กด *471*40# โทรออก, บริการ SMS บันเทิงตัวตึง กด *471*55# โทรออก และสมัครบริการเสียงรอสาย CallMe Melody แล้วดาวน์โหลดเสียงรอสายจากค่ายจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ตะลุยญี่ปุ่นแบบสนุกสุดฟิน พร้อมแชร์ทริคการเที่ยวญี่ปุ่นฉบับอินฟลูเอนเซอร์สายเที่ยว
เริ่มต้นทริปด้วยการชมความงดงามเขียวชอุ่มของ ภูเขาทาคาโอะ ตั้งอยู่ในเมืองฮาจิโอจิ จุดเดินเขายอดนิยมของกรุงโตเกียวที่มีความสูง 599 เมตร สูดอากาศบริสุทธิ์ดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ พร้อมขึ้นรถรางสู่ยอดเขา ปักหมุดจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโตเกียวได้ แวะสักการะ วัดยะคุโออิน วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี บนเขาทาคาโอะที่ผสมผสานธรรมชาติและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว รวมทั้งมี รูปปั้นเท็งงุ ขนาดใหญ่ 2 องค์ที่ผู้คนนิยมมาสักการะ ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าหลักของวัด ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นผู้ ปกปักษ์คุ้มครองวัดและภูเขาแห่งนี้ ตามตำนานความเชื่อที่ว่า เท็งงุ เป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้า จากนั้น เดินทางสู่ เมืองคุซัทสึ เมืองออนเซ็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นแห่งจังหวัดกุนมะ แหล่งน้ำพุร้อนที่มีปริมาณแร่ธาตุสูง จากแหล่งออนเซ็นธรรมชาติโดยตรง ซึ่งมีสรรพคุณเด่นช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดและระบบการ เผาผลาญให้ดียิ่งขึ้น และพักผ่อนปิดท้ายวันด้วยการแช่ออนเซ็นแบบสบายๆ อย่างผ่อนคลาย
สัมผัสมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคุซัทสึ ยูบาตาเกะ แหล่งน้ำพุร้อนที่ดีที่สุด ที่กระจายไปยังเรียวกังและโรงอาบน้ำสาธารณะในเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง พิธีกวนน้ำยูโมมิ ซึ่งมีให้ชมเฉพาะที่ Netsunoyu Bath House คือ การกวนน้ำด้วยแผ่นไม้เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำให้เย็นลง พร้อมกับร้องเพลงพื้นบ้านไปด้วยเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยเอโดะ พร้อมชวนทุกคนท่องไปในดินแดนเวทมนตร์ที่เหล่าแฟนๆ ภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องกรี๊ด ทัวร์สตูดิโอ แฮร์รี่ พอตเตอร์ The Making of Harry Potter ที่ใหญ่ที่สุดในโลก! สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์เหมือนได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งเวทมนตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชม ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอตส์ กระทรวงเวทมนตร์ หรือ ตรอกไดแอกอน เจาะลึกเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ จำลองอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งกายเสมือนจริงตามแบบในภาพยนตร์ พร้อมกิจกรรมมากมายที่ให้ร่วมสนุกกันแบบฟินเต็มอิ่ม เที่ยวต่อแบบจัดเต็มกับอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตในโตเกียว teamLab Planets TOKYO ตื่นตาตื่นใจไปกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัล สุดอลังการ ที่ผสมผสานศิลปะ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เข้ากับโลกธรรมชาติ ผ่านหลากหลายโซนและห้องจัดแสดงที่ให้ผู้ชมได้ใช้ประสาทสัมผัสชมนิทรรศการศิลปะ แสง สี เสียง เพื่อได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานศิลปะอย่างแท้จริง
มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย ชอปปิงจัดเต็มกันที่ คารุอิซาวะปรินซ์ชอปปิงพลาซ่า แหล่งชอปปิงที่เป็นแลนด์มาร์คในคารุอิซาวะ รวบรวมร้านอาหารและร้านค้าไว้กว่า 200 ร้าน ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการ ชอปท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่สีเขียวโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว ตะลุยชอปปิงแบบจุใจกันต่อที่ ย่านชินจูกุ สวรรค์ของนักชอปที่ดีต่อใจสุดๆ เพราะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ พร้อมหลากหลายร้านค้าชื่อดัง แวะชมแลนด์มาร์กของย่านชินจูกุ ป้ายโฆษณาแมวสามสียักษ์สามมิติ ที่ออกมาทักทายให้ผู้คนชมความน่ารัก ปิดท้ายด้วยชอปปิงย่านโอไดบะที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ครบวงจร ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ซึ่งมีจุดไฮไลท์ คือ โมเดลหุ่นยูนิคอร์นกันดั้มจำลองขนาดยักษ์ที่ต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปเช็คอิน โดยตลอดทริปอิ่มอร่อยจัดเต็มทุกมื้อ ไม่ว่าจะเป็น รับประทานเซ็ตไคเซกิในโรงแรมแบบเรียวกัง ซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นชั้นสูงที่มีความประณีต ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้, โมโมพาราไดซ์ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูรสชาติต้นตำรับแท้ และ ROKKASEN ร้านยากินิกุชื่อดังแห่งชินจูกุ เรียกว่า ฟีลกู๊ดกันตลอดทริป พร้อมได้รับเคล็ดลับและความรู้การเที่ยวญี่ปุ่นแบบอินไซด์ จากสองยูทูปเบอร์ชื่อดัง เพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น และ เพจเที่ยวสุดตัว นับเป็นการเปิดประสบการณ์ การเที่ยวญี่ปุ่นแบบครบเครื่องและประทับใจกลับบ้านกันทุกคน
คุณบล และ คุณปอม จากเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น เปิดเผยว่า “พวกเรารู้สึกประทับใจมากค่ะที่ได้มาร่วมทริปกับทุกคนในครั้งนี้ แต่ละสถานที่ที่เราได้ไปด้วยกันนั้นพิเศษมากๆ ไม่ว่าจะเป็น เมืองคุซัทสึ เรียกว่าเป็น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่ได้รับการโหวตว่ามีคุณภาพน้ำดีที่สุด ในญี่ปุ่น 20 ปีซ้อนค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวแนะนำว่าต้องแช่ออนเซ็นที่นี่นะคะ นอกจากเพื่อความ ผ่อนคลายแล้ว ยังเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคผิวหนัง โรคกระดูกอีกด้วยค่ะ สำหรับทริปนี้ดีใจมากที่พวกเราได้มาแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประวัติเกี่ยวกับออนเซ็น รวมทั้งได้พาทุกคนไปเที่ยวชมภูเขาทาคาโอะ สักการะวัดยาคุโออิน และชมเมืองคารุอิซาวะ ซึ่งเป็นเมืองพักตากอากาศชื่อดังของญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ เป็นทริปที่ได้ท่องเที่ยวแบบครบเครื่องจัดเต็มจริงๆ ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทริปนี้ด้วยกันนะคะ”
คุณเซม และ คุณมิ้น จากเพจเที่ยวสุดตัว เปิดเผยว่า “สำหรับทริปนี้ต้องขอขอบคุณทาง ทรู ดีแทค และ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ รวมทั้งขอขอบคุณผู้โชคดีทุกท่านที่มาร่วมสร้างประสบการณ์การเดินทางไปด้วยกัน รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเที่ยวญี่ปุ่นกับทุกคนในครั้งนี้ พวกเราคิดว่าทุกคนน่าจะได้เพื่อนใหม่และมิตรภาพดีๆ กลับไป ถือเป็นโอกาสที่ยากมากครับที่พวกเราจะได้มาเจอกันแบบนี้ สำหรับการตะลุยเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ถือว่าได้เที่ยวครบทุกรสจริงๆ ครับ ทั้งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมธรรมชาติ และย่านท่องเที่ยวยอดนิยม เรียกว่าครบทั้งในเมืองและนอกเมืองเลย พวกเราสองคนประทับใจมากๆ ขอเก็บทริปนี้ไว้เป็นความทรงจำดีๆ ร่วมกันนะครับ”
สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค ที่สนใจร่วมกิจกรรมดีๆ อัดแน่นจัดเต็มความสุขตลอดทริปแบบนี้จากจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ครั้งต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook GMM Grammy หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แกรมมี่คอลเซ็นเตอร์ โทร *12399