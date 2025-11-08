สรุปดรามา “วู้ดดี้” ทัวร์ลงปมนมไทยไม่แท้ ล่าสุดประกาศระงับคลิป

-ดรามาเกิดทันที หลังจากที่ วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา เผยแพร่คลิปตัวอย่างรายการ Woody อเวนเจอร์ ตอนใหม่ มีการนำเสนอเรื่องอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง “นม” ในประเทศไทย
-ในคลิปตัวอย่างรายการ มีประโยคที่ถูกหยิบยกมาวิจารณ์อย่างหนัก คือ นมในไทย ส่วนมากไม่ใช่นมแท้ มันคือนมผง ผสม บราบราบรา , ไปเมืองนอก ไปกินชีสเค้า ทำไมท้องไม่อืดเหมือนอย่างเมืองไทย? , ดื่มแล้วแพ้ ผดผื่นขึ้น, นมรีดสดใหม่บูดง่าย, ถ้าอยู่เมืองไทยอยากกินนมจริง ไม่ใช่นมผง ต้องเป็นนม grass fed และมีการระบุว่า “ของแท้มีน้อยกว่าที่คิด และบางกล่องอาจไม่เคยแตะวัวจริงเลย”
- คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมไทย
-ชาวเน็ต นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญรุมจวกเป็นการด้อยค่านมวัวของไทย การพูดดังกล่าวไม่ใช่การตั้งคำถาม แต่เป็นการชี้นำที่แรงเกินไป และให้ข้อมูลด้านเดียว
-รศ. ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ได้ออกมาโต้แย้งและชี้แจงเป็น 7 ข้อ ว่าหลายประโยคที่รายการกล่าวถึงนั้น ยังไม่ถูกต้อง และอาจทำให้คนหวาดกลัวการดื่มนมอย่างไม่สมเหตุสมผล
- ระบุว่า นมในไทยหลายยี่ห้อเป็น “น้ำนมโคสดแท้ 100%” ซึ่งมีระบุชัดเจนข้างกล่อง (เช่น นมไทย-เดนมาร์ค, นมจิตรลดา, นมหนองโพ) ส่วนนมที่ทำจากนมผงมาผสมน้ำเพื่อคืนรูป (เช่น นมพร่องไขมัน, นมปรุงแต่งรส) ก็มีจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการระบุชัดเจนเช่นกัน
-กรมอนามัย ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆ เรื่องการดื่มนมวัวด้วย
-วู้ดดี้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจง โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่านมไม่ดี หรือนมไทยไม่ได้คุณภาพ จุดประสงค์รายการคืออยากชวนทุกคนตั้งคำถามกับสิ่งที่กินอยู่ทุกวัน เพราะบางสิ่งที่รู้อาจยังรู้ไม่ครบ เข้าใจว่าข้อมูลโภชนาการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าอธิบายไม่ครบ หรือพูดบางมุม อาจทำให้คนเข้าใจผิดได้
-ประกาศระงับการเผยแพร่คลิปชั่วคราว เพื่อทบทวน ตรวจสอบข้อมูล และปรับแก้ให้รอบด้านยิ่งขึ้น
-พร้อมเตรียมตอนพิเศษร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อมาพูดคุยกันในรายการ ในหัวข้อ นมแบบไหนถึงจะเรียกว่านมแท้ 100%, ใครควรระวังเรื่องการดื่มนม, นมดีหรือไม่ดี สำหรับแต่ละคน, นมไทยวันนี้ มีแบบไหน และแตกต่างกันอย่างไร โดยจะเชิญตัวแทนในอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งนักวิชาการเร็วๆ นี้
-โดนถล่มต่อเนื่อง แล้วคนที่มาออกรายการตอนแรกเป็นใคร ทำไมไม่ดูเนื้อหาก่อนเผยแพร่?