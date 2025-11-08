xs
หลงไม่ไหว “เป็ก สัณณ์ชัย” ละลาย เจอลูกอ้อน “น้องโมเน่” โดนตกไปเต็มๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาละลายไปเลย สำหรับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” หลังได้เจอ “น้องโมเน่” ซุป’ตาร์น้อยนักขาย วัย 2 ขวบ ที่กำลังโด่งดังสุดขีดในโลกออนไลน์ ตอนนี้เดินสายรับทรัพย์ ไลฟ์ขายของกับ “แม่เม พรีมายา” โกยทรัพย์เข้ากระเป๋าอื้อ แถมความน่ารักทำชาวโซเชียลหลงหนัก รวมถึงคนบันเทิงเอง ที่ตอนนี้เห็นน้องโมเน่ก็อดหลงรักไม่ได้

โดยวันก่อน น้องโมเน่ - น้องโซล และแม่เม พรีมายา - พ่อแซค ได้มาแจมไลฟ์ “เป็ก สัณณ์ชัย” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” รวมทั้ง “อ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์” งานนี้ทำเอาโดนตกไปตามๆ กัน กับความร่าเริง ช่างจ้อ โดยเฉพาะเป็กที่มองน้องโมเน่อย่างเอ็นดู ยิ่งช็อตที่น้องโมเน่หันไปถามว่า “ลุงเป๊กตามใจหนูไหม” ทำเอาเป็ก สัณณ์ชัย อดไม่ไหว จุ๊บเหม่งน้องโมเน่ไป 1 ที เป็นโมเมนต์ที่ชาวเน็ตพากันแซว ถูกเรียกว่าเป็นมาเฟีย ก็ยังพ่ายเสน่ห์ไก่เถื่อน (ฉายาน้องโมเน่) วัย 2 ขวบ


















