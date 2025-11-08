“วีนา” ไลฟ์เคลียร์ ทำไมหน้าเครียด ชุดไม่ผ่าน เสียใจดรามาไม่ซัพพอร์ตนางงามเอเชีย

“วีนา” ไลฟ์เคลียร์ใจแฟนนางงาม ทำไมดูหน้าเครียด ใส่ชุดไม่สวย ใส่ชุดก็อป วอนอย่ายัดเยียดจริตเอิ๊กอ๊าก เสียใจที่เห็นมีกระแสไม่ชอบบางประเทศ ไม่ซัพพอร์ตคนเอเชึย ขอกำลังใจจะทำให้ดีที่สุด กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ทำเอาแฟนๆ ต้องออกมาโพสต์ให้ช่วยส่งกำลังใจ ช่วยเชียร์ “วีนา ปวีนา ซิงห์” Miss Universe Thailand 2025 กันหน่อย หลังจากที่เข้ากองประกวด Miss Universe 2025 แล้วดูดูกระแสเงียบ ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเหมือนตอนประกวด Miss Universe Thailand 2025 แถมมาเจอดรามา ณวัฒน์ อิสรไกรศีล อีก ทำเอาโดนหางเลขไปด้วย
นอกจากนั้นก็ถูกกระแสวิจารณ์มากมาย ทั้งชุดไม่สวยบ้าง ชุดไปก็อปปี้แบรนด์ดังมาบ้าง อยากให้วีนาบูสเอ็นเนอร์จี้ตัวเองใหม่ จากกระแสวิจารณ์จากแฟนนางงามมากมาย เมื่อช่วงค่ำ วีนา จึงเข้ามาไลฟ์เคลียร์ใจกับแฟนนางงาม
“ก็ได้นะ วีนาก็ยังเป็นเอ็นเนอร์จี้เดิมอยู่นะ อยากได้จริตมากกว่านี้ก็เอาเป็นว่า วีนารับฟังนะคะ เดี๋ยวจากนี้นอกจากไลฟ์ติ๊กต๊อกแล้วจะไลฟ์ไอจีด้วย เอาเป็นว่าเรามาเปิดอกเคลียร์กันค่ะ เรื่องชุดตอนนี้กำลังคุยอยู่ ทีมสระบุรีกำลังเข้ามาช่วย พี่แบงค์ พี่เอ๋จะมาเสริมทัพอีกที ทีมสระบุรีจะกลับมาช่วยผลักดันอีก ทีมเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแหละ เข้าใจว่าบางทีมันก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่าง วีนาจะไม่ปล่อยให้พลาดแน่นอนค่ะ เดี๋ยวจะบูสๆเอ็นเนอร์จี้นะ”
“วีนาเข้าใจนะ อยากให้วีนาฟาดๆ เอิ๊กอ๊ากกว่านี้ คือมันจริงเหรอ วีนารู้สึกว่ามันมีความเข้าใจของแฟนนางงามไทยส่วนใหญ่ว่า นางงามที่ประกวดจะต้องเอิ๊กอ๊าก เป็นแบบประเทศนั้นประเทศนี้ แต่บางทีเราก็ลืมมองไปว่า จริงๆแล้ววัฒนธรรมของความเป็นไทย เราไม่ใช่เป็นคนเอิ๊กอ๊ากอะไรขนาดนั้น คือถามว่าวีนาทำได้ไหม วีนาทำได้นะ แต่สุดท้ายแล้วมันใช่ตัวของเราไหม ก็อีกเรื่องนึงเนอะ อาจจะมีบางเวลาที่ต้องการความสนุกสนานอย่างรอบชุดว่ายน้ำ แต่ในรอบชุดราตรีจะให้มาเอิ๊กอ๊ากก็ไม่ใช่ เราอย่าพยายามยัดเหยียดให้คนอื่นเป็นในแบบที่เขาไม่ได้เป็นเลย วีนาดูมาหลายปีด้วย ตัวแทนประเทศไทยโดนยัดเยียดจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ถ้ามันไม่ใช่ตัวเขาจริงๆ อย่าพยายามไปให้เขาเป็นอย่างนั้นเลย สุดท้ายคนที่เขามองเข้ามาเขารู้สึกได้ว่าความจริงคืออะไร อันนี้นี้เป็นตัวตนของเขาจริงๆ ไหม"
"วีนาว่าสุดท้ายแล้วการประกวดมันคือการตามหาคนที่เป็นตัวเองที่สามารถดึงดูดผู้คนได้ในรูปแบบที่ไม่ได้สร้างขึ้นมา วีนาก็เป็นแบบนี้ บางทีมีชุดออกมาแล้วทุกคนไม่ชอบ แล้วบอกว่าเป็นชุดฝันของวีนา วีนารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะ แต่ก็พยายามไม่พูดอะไร แต่เราไม่อยากจะให้ใครต้องรู้สึกไม่ดี อีกชุด (สีแดง) ก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรหรอก แต่ด้วยอะไรหลายๆ อย่าง มันก็อาจจะมีเรื่องของแบล็กกราวน์ ก็ไม่เป็นไร ก็เรียนรู้กันไป ต่อไปก็จะต้องเอาชุดที่เมคชัวร์กว่านี้”
ไม่ได้เครียด เดี๋ยวจะลดสโมคกี้อายลงให้
“ทำไมคนบอกว่าวันเปิดตัวผู้เข้าประกวดวีนาดูเครียด จริงๆ ไม่ได้เครียดเลย ไม่ได้กังวลอะไรเลย เป็นปกติ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราทำสโมคกี้อายรึเปล่า เดี๋ยวจะไปปรับเป็นลดสโมคกี้อายลงไม่ให้มันดูเข้มเกินไป วีนาก็พยายามตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ทำการบ้านปรับเปลี่ยนมาตลอด อยากให้ส่งกำลังใจให้วีนานะคะ"
"ต้องยอมรับตรงๆ ว่า ตอนนี้มันก็มีอะไรหลายๆ อย่างเกิดขึ้น สิ่งที่วีนาทำได้ในฐานะผู้เข้าประกวดและตัวแทนของประเทศไทยที่เราได้รับเลือกมาแล้ว ก็ต้องเดินหน้าต่อไป ทำให้ดีที่สุด มันไม่มีจังหวะให้เรามาคิดว่าเราจะหยุดไหม จะชะลอไหม จะมีผลอะไรกับเราไหม ถ้ามัวคิดแบบนั้นมันจะทำให้วินาทีในการประกวดของเราจะทำได้ไม่เต็มที่"
"กว่าที่วีนาจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆ เราไม่ได้ได้ทุกอย่างมาเพราะโชคช่วย ก็ต้องทำโอกาสและสิ่งที่เราได้รับมาในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้เต็มที่ที่สุด ไม่มีเวลาให้ท้อ ถึงจะเหนื่อย จะนอนน้อยเราก็ต้องสู้ต่อเพราะมันคือโอกาสสุดท้ายแล้ว เรามาช่วยกัน สู้ไปด้วยกันค่ะ วีนาตั้งใจเต็มที่อยู่แล้ว วีนาจะทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทุกวินาทีจะไม่มีคำว่าอ่อม จะไม่มีคำว่าไม่ดีที่สุด”
เสียใจที่เห็นมีกระแสไม่ชอบบางประเทศ หรือไม่ซัพพอร์ตคนเอเชึย
“ตอนนี้มันมีกระแสเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างมาก วีนาอยากจะส่งกำลังใจให้ตัวแทนทีมเอเชียทุกประเทศด้วย สุดท้ายแล้วการประกวดมิสยูนิเวิร์สไม่ว่าจะมาจากประเทศไหน มาจากทวีปไหน ทุกคนมาตามความฝันของตัวเอง มาทำตามฝันของประเทศตัวเอง ทุกคนตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้ประเทศของเขาได้รับความภาคภูมิใจกลับไป แก่นสารของมิสยูนิเวิร์สที่ทำให้วีนามีแรงบันดาลใจอยากจะมาประกวดในหลายๆ ปี คือเขาอยากจะทำให้ทุกเชื้อชาติเท่าเทียมกัน ยืนอยู่บนเวทีเดียวกัน สามารถแสดงศักยภาพได้เท่าเทียมกัน วีนาอยากเห็นการเปิดรับ ความสามัคคี ความหลากหลาย ให้มันเกิดต่อไปบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส"
"บอกตรงๆ ว่า วีนารู้สึกเสียใจนะคะที่เห็นมีกระแสไม่ชอบบางประเทศ หรือไม่ซัพพอร์ตคนเอเชึย จริงๆ บางเรื่องเกิดจากสิ่งที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม องค์กรมิสยูนิเวิร์สบอกมาตลอดว่า เขาต้องการส่งเสริมให้ทุกวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นสิ่งที่วีนาเชื่อมาตลอด และอยากให้เกิดขึ้น"
"วีนาอยากจะขอให้ทุกคนช่วยผลักดันเรื่องนี้ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จะมีดรามาอะไรเกิดขึ้น เราโฟกัสที่เป้าหมายของเรา สู้กันต่อไป”