"เจฟ" ภูมิใจได้โชว์บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส รู้สึกขลังและศักดิ์สิทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"เจฟ ซาเตอร์" ภูมิใจได้ขึ้นโชว์บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส ​เพราะดูมาตั้งแต่เด็ก และเป็นเวทีที่มีความขลัง เน้นการแสดงความเป็นไทย แต่มีความเป็นสากล ใกล้จะถึงวันประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส 2025 ในวันที่​ 21​ พ.ย.​ นี้​แล้ว​ และในฐานะที่นักร้องหนุ่ม​ "เจฟ​ ซาเตอร์" ได้เป็นศิลปินที่ถูกเลือกให้ไปร้องเพลงโชว์บนเวทีครั้งนี้​ เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ในงาน iQIYI iJOY TH 2026 ณ EM SKYPE​ ชั้น​ 14 EM Tower Emsphere บอกว่าเตรียมตัวได้​ 80% แล้ว​ และพยายามเปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดัน​

"จริงๆ​ ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่​ น่าจะประมาณ​ 80% แล้ว ดนตรีเราก็ทำใหม่ มีอะไรใหม่ๆ มาให้ได้ดูแน่นอน แต่ว่ายังมีความเป็นไทยอยู่ครับ ผมว่ามันเป็นโชว์ที่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดครับ เพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่ดีๆ มารวมกัน แต่เดี๋ยวรอไปดูดีกว่าว่ากี่เพลงและเป็นแบบไหน เพลงก็จะมีความเป็นไทยและมีความเป็นสากล เพราะอยากให้เข้าถึงทุกๆ คนครับ จริงๆ เราใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยเพราะจัดที่ไทยและเราเป็นคนไทย แต่เราอยากให้ความเป็นสากลก็เป็นการให้เกียรตินางงามทุกๆ คนที่เขาเข้ามาแข่งที่ประเทศไทย อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายๆ ด้วย"

"พี่ณวัฒน์บอกแล้วแต่เราเลยครับ เขาแค่บอกว่าแต่ละโชว์จะเป็นประมาณไหน จะมีลูกเล่นอะไร แล้วให้เราไปจัดการโชว์ของเราเอง ผมก็ได้ดูโชว์ย้อนหลังปีก่อนๆ เหมือนกันครับ ดูของศิลปินที่เป็นฝั่งลาตินอเมริกามาด้วย ก็ชอบความหลากหลายที่ทุกคนก็ใส่ความเป็นประเทศในโซนนั้นออกมา ถามว่ากดดันไหม คือผมเป็นคนที่ถ้ากดดันจะทำออกมาได้ไม่ดี ก็เลยจะมีวิธีคิดที่ไม่กดดันดีกว่า ความกดดันมันก็ดี แต่สำหรับผมจะใช้เป็นแรงผลักดันมากกว่าเพื่อทำให้มันดี แต่ไม่เชิงกดดันขนาดนั้น ตั้งใจทำสุดความสามารถมากกว่า"

"ก็ภูมิใจครับ เพราะเราดูมาตั้งแต่เด็กด้วย คำว่ามิสยูนิเวิร์สศักดิ์สิทธิ์นะ ผมรู้สึกว่าความขลังขนาดนี้แล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่ง ผมว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต หลายคนฝากความหวังไว้ที่ผมเหรอ ฟีลเหมือนเป็นนักกีฬาประเทศเหมือนกันนะ (หัวเราะ) ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด และหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์แล้วกันครับ"

บอกเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับ​ "ณิชา​ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์" ในซีรีส์เรื่อง​ My Chef in Crime the Series
"ก็เป็นครั้งแรกกับบทบาทเชฟ​ สำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลย​ สกิลคือติดลบ​ ทำได้แค่ลาบทูน่ากับบะหมี่กึ่งเท่านั้น​ ก็ต้องมาเทรนด์ใหม่​เป็นครั้งแรกที่ลงเรียนกับณิชาด้วย​ เป็นซีรีส์ที่เขาตั้งใจทำมาก​ ด้วยเวลาของผมที่น้อยมาก​ ก็เลยเลือกซีรีส์ที่รู้สึกว่าเราชอบในบท​ พอเขาเสนอบทมา ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจ​ การเอาอาชญากรรมมาผสมกับเรื่องของอาหาร​และการไขคดี​ ผมว่ามันน่าสนใจ​ เพิ่งปล่อยไพรอทมาเมื่อวาน​ แต่ฉายจริงน่าจะก.พ.ปีหน้าครับ"​

"ก็จะมีพี่ที่เขาเป็นเชฟตัวจริงมาเวิร์คช็อพเราตั้งแต่วิธีการหั่น วิธีการลับมีด​ จับมีด​ เพื่อให้มันดูเป็นเชฟมากที่สุด​ ถึงแม้ความจริงเราจะไม่ใช่เลยก็ตาม​ (หัวเราะ) ตอนนี้ก็พอจะแล่ปลาได้อยู่​ แต่เปิดแก๊สอาจจะยังไม่ค่อยเป็น ก็ได้ชิมฝีมือตัวเองนะ​ ก็ไม่ต่างจากเชฟมาก​ เพราะเราทำ​ 10% เชฟทำ 90% (หัวเราะ) กลับบ้านก็มีฝึกข้อมือนิดนึง เพราะว่าต้องใช้มีด ต้องฝึกท่ากะทะต่างๆ กะทะก็ต้องพริ้วประมาณนึง ก็มีโดนน้ำมันกระเด็น ผมก็โอ๊ยๆ แต่เชฟตัวจริงเหมือนเขาไม่มีหนัง ไม่รู้สึกอะไรเลย เผลอๆ เอาน้ำมันมาแตะหน้าได้ด้วย"

"กับณิชาเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกครับ สนุกดีครับ ณิชาเป็นมืออาชีพดี เหมือนเราไม่ค่อยต้องจูนอะไรมาก เรามีเวิร์กช็อพแค่ครั้งเดียวก่อนจะถ่ายไพรอท แต่เหมือนเคมีค่อนข้างดีเลย ตอนเล่นเราก็ปรับจูนและหากันไป และเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่ผมภูมิใจมากๆ ครับ"










