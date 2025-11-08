"เจฟ" ภูมิใจได้โชว์บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส รู้สึกขลังและศักดิ์สิทธิ์

"เจฟ ซาเตอร์" ภูมิใจได้ขึ้นโชว์บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส เพราะดูมาตั้งแต่เด็ก และเป็นเวทีที่มีความขลัง เน้นการแสดงความเป็นไทย แต่มีความเป็นสากล ใกล้จะถึงวันประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส 2025 ในวันที่ 21 พ.ย. นี้แล้ว และในฐานะที่นักร้องหนุ่ม "เจฟ ซาเตอร์" ได้เป็นศิลปินที่ถูกเลือกให้ไปร้องเพลงโชว์บนเวทีครั้งนี้ เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ในงาน iQIYI iJOY TH 2026 ณ EM SKYPE ชั้น 14 EM Tower Emsphere บอกว่าเตรียมตัวได้ 80% แล้ว และพยายามเปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดัน
"จริงๆ ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ น่าจะประมาณ 80% แล้ว ดนตรีเราก็ทำใหม่ มีอะไรใหม่ๆ มาให้ได้ดูแน่นอน แต่ว่ายังมีความเป็นไทยอยู่ครับ ผมว่ามันเป็นโชว์ที่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดครับ เพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่ดีๆ มารวมกัน แต่เดี๋ยวรอไปดูดีกว่าว่ากี่เพลงและเป็นแบบไหน เพลงก็จะมีความเป็นไทยและมีความเป็นสากล เพราะอยากให้เข้าถึงทุกๆ คนครับ จริงๆ เราใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยเพราะจัดที่ไทยและเราเป็นคนไทย แต่เราอยากให้ความเป็นสากลก็เป็นการให้เกียรตินางงามทุกๆ คนที่เขาเข้ามาแข่งที่ประเทศไทย อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายๆ ด้วย"
"พี่ณวัฒน์บอกแล้วแต่เราเลยครับ เขาแค่บอกว่าแต่ละโชว์จะเป็นประมาณไหน จะมีลูกเล่นอะไร แล้วให้เราไปจัดการโชว์ของเราเอง ผมก็ได้ดูโชว์ย้อนหลังปีก่อนๆ เหมือนกันครับ ดูของศิลปินที่เป็นฝั่งลาตินอเมริกามาด้วย ก็ชอบความหลากหลายที่ทุกคนก็ใส่ความเป็นประเทศในโซนนั้นออกมา ถามว่ากดดันไหม คือผมเป็นคนที่ถ้ากดดันจะทำออกมาได้ไม่ดี ก็เลยจะมีวิธีคิดที่ไม่กดดันดีกว่า ความกดดันมันก็ดี แต่สำหรับผมจะใช้เป็นแรงผลักดันมากกว่าเพื่อทำให้มันดี แต่ไม่เชิงกดดันขนาดนั้น ตั้งใจทำสุดความสามารถมากกว่า"
"ก็ภูมิใจครับ เพราะเราดูมาตั้งแต่เด็กด้วย คำว่ามิสยูนิเวิร์สศักดิ์สิทธิ์นะ ผมรู้สึกว่าความขลังขนาดนี้แล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่ง ผมว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต หลายคนฝากความหวังไว้ที่ผมเหรอ ฟีลเหมือนเป็นนักกีฬาประเทศเหมือนกันนะ (หัวเราะ) ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด และหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์แล้วกันครับ"
บอกเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับ "ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์" ในซีรีส์เรื่อง My Chef in Crime the Series
"ก็เป็นครั้งแรกกับบทบาทเชฟ สำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลย สกิลคือติดลบ ทำได้แค่ลาบทูน่ากับบะหมี่กึ่งเท่านั้น ก็ต้องมาเทรนด์ใหม่เป็นครั้งแรกที่ลงเรียนกับณิชาด้วย เป็นซีรีส์ที่เขาตั้งใจทำมาก ด้วยเวลาของผมที่น้อยมาก ก็เลยเลือกซีรีส์ที่รู้สึกว่าเราชอบในบท พอเขาเสนอบทมา ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจ การเอาอาชญากรรมมาผสมกับเรื่องของอาหารและการไขคดี ผมว่ามันน่าสนใจ เพิ่งปล่อยไพรอทมาเมื่อวาน แต่ฉายจริงน่าจะก.พ.ปีหน้าครับ"
"ก็จะมีพี่ที่เขาเป็นเชฟตัวจริงมาเวิร์คช็อพเราตั้งแต่วิธีการหั่น วิธีการลับมีด จับมีด เพื่อให้มันดูเป็นเชฟมากที่สุด ถึงแม้ความจริงเราจะไม่ใช่เลยก็ตาม (หัวเราะ) ตอนนี้ก็พอจะแล่ปลาได้อยู่ แต่เปิดแก๊สอาจจะยังไม่ค่อยเป็น ก็ได้ชิมฝีมือตัวเองนะ ก็ไม่ต่างจากเชฟมาก เพราะเราทำ 10% เชฟทำ 90% (หัวเราะ) กลับบ้านก็มีฝึกข้อมือนิดนึง เพราะว่าต้องใช้มีด ต้องฝึกท่ากะทะต่างๆ กะทะก็ต้องพริ้วประมาณนึง ก็มีโดนน้ำมันกระเด็น ผมก็โอ๊ยๆ แต่เชฟตัวจริงเหมือนเขาไม่มีหนัง ไม่รู้สึกอะไรเลย เผลอๆ เอาน้ำมันมาแตะหน้าได้ด้วย"
"กับณิชาเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกครับ สนุกดีครับ ณิชาเป็นมืออาชีพดี เหมือนเราไม่ค่อยต้องจูนอะไรมาก เรามีเวิร์กช็อพแค่ครั้งเดียวก่อนจะถ่ายไพรอท แต่เหมือนเคมีค่อนข้างดีเลย ตอนเล่นเราก็ปรับจูนและหากันไป และเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่ผมภูมิใจมากๆ ครับ"