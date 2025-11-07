คำชมท่วมท้น! คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของ POW สนุกสุดเหวี่ยงตั้งแต่ต้นยันจบ

สมมงวงบอยกรุ๊ปที่ควรค่าแก่การถูกรัก! POW อัดฉีดเพอร์ฟอร์แมนซ์สาดความสุข 3 ชั่วโมงเต็มอิ่ม เมืองไทยคือเซฟโซน! “ยอร์ช” เปิดใจทั้งน้ำตา กลางเวทีคอนเสิร์ต #POWERFULYOUTH_inBKK
เพราะเติบโตมาด้วยกันตลอด 2 ปี การนัดพบครั้งนี้จึงเป็นความทรงจำแสนพิเศษ ในวาระที่น้องพาวมาไทยพร้อมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกทั้งที จะไม่เสิร์ฟให้พาวเวอร์ชาวไทย (POWER ชื่อเรียกแฟนคลับของวง POW) แบบฉ่ำๆ ได้ไง ยิ่งเมืองไทยเป็นประเทศปิดทัวร์คอนเสิร์ตด้วยแล้ว 5 หนุ่มวง “พาว” (POW)ที่ประกอบไปด้วย ยอร์ช (YORCH) - ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์, ฮยอนบิน (HYUNBIN), จองบิน (JUNGBIN), ดงยอน (DONGYEON)และ ฮง (HONG)บอยกรุ๊ปเกาหลีแห่งครอบครัว กริด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (GRID Entertainment)จึงจัดเต็มโชว์ร่วม 3 ชั่วโมงในคอนเสิร์ต “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) #POWERFULYOUTH_inBKKโดยมีผู้หนุนหลังสุดกำลังอย่าง โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริแท็กทีม วันเดอร์ (WONDER)ประเทศเกาหลีใต้ จัดงานครั้งนี้ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5 หอบเอาผลงานดนตรีเฉดสีไม่ซ้ำใครนับ 20 เพลง ไม่รวมช่วงอังกอร์ในอังกอร์ที่ทำถึงและทำแถมให้พี่สาวพาวเวอร์ชาวไทยแบบจุใจไม่มีอ่อมและไม่ยอมพักง่ายๆ เปลี่ยนบัตรนั่งให้กลายเป็นหลุมยืนแบบ ALL ทุกโซน ลุกเต้นกันมันสุดเหวี่ยง
ก่อนเริ่มคอนเสิร์ต เป็นช่วงเวลาที่ ผู้ชมทั้งฮอลล์ พร้อมด้วยศิลปิน 5 หนุ่ม POW รวมไปถึง CEO กึ้ง-เฉลิมชัย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น 18:00 น. VCR ก็ปรากฏบนหน้าจอเป็นสัญญาณว่าคอนเสิร์ตเริ่มขึ้นแล้ว แน่นอนว่าทันทีที่ POW ปรากฏตัว ก็เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นฮอลล์ โดยหนุ่มๆ เปิดเวทีด้วยเพลง ‘Amazing’ (New Remix) มาพร้อมชุดหล่อสีขาวติดริบบิ้นไว้อาลัยสีดำ หล่อออร่าพุ่งกระฉูดกันทั้งห้าคน แค่เพลงแรกก็เพอร์ฟอร์มทรงพลัง เต้นพร้อมกันเป๊ะคูณห้า จนคำที่ใครๆ บอกว่า กระดูกเบอร์เดียวกันนั้น ไม่ค้านสายตาเลย ปลุกเอเนอร์จีของพาวเวอร์ไทยให้พุ่งสูงทะลุเพดานฮอลล์แล้ว ก่อนจะต่อด้วยพรีเดบิวต์ซิงเกิลอย่างเพลง ‘Favorite’ ซึ่งมาในเวอร์ชัน Stage Remix ความสดใสที่มีช่วงเปลี่ยนมูดด้วยเบรกแดนซ์สุดแข็งแรง
จากนั้นเข้าสู่ช่วงพูดคุย ซึ่งแฟนคลับกรี๊ดเชียร์น้องพาวเสียงดังสนั่นหวั่นไหว จน ยอร์ช แอบแซวว่ารอบหน้าจะมาเปิดขายยาแก้ไอหน้าคอนเสิร์ต ก่อนที่หนุ่มๆ จะผลัดกันแนะนำตัวเป็นภาษาไทยแบบน่ารักมากๆ ซึ่ง ยอร์ช ก็เล่าว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้มีการวางเซ็ตลิสต์เพลงตามคีย์เวิร์ด ได้แก่ ความรัก มิตรภาพ ความปรารถนา และความทรงจำ โดยท้ายช่วง ยอร์ช ลีดเดอร์ของวง ยังขอเป็นตัวแทนกล่าวแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หลังจากพูดคุยกันกรุบกริบแล้ว หนุ่มๆ ก็จัดโชว์ต่อแบบรัวๆ ด้วยเพลง ‘Bae’, ‘I’ และ ‘Celebrate’ ก่อนจะมอบเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่! โดย ฮยอนบิน จองบิน ดงยอน และ ฮง เดินลงจากเวทีมาทักทายพาวเวอร์แบบใกล้ชิดพร้อมร้องเพลง ‘항상 그 자리에 있어’ (Always There) ในขณะที่ ยอร์ช ก็มายืนร้องเพลงอย่างใกล้ชิดแฟนๆ ที่เวทีรอง ทำให้พาวเวอร์ได้เห็น 5 หนุ่มแบบทั่วถึงทั้งฮอลล์ จากนั้นหนุ่มๆ ก็รวมตัวกันบนเวทีเพื่อโชว์เพลง ‘Slow Dancing’ ซึ่งของขวัญเซอร์ไพรส์จากน้องพาวยังไม่หมดแค่นั้น! เพราะคิวต่อมา พวกเขายังได้จัดเพลงพิเศษเฉพาะประเทศไทย ‘เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน’ ของ Tilly Birds ตามที่ลีดเดอร์ยอร์ชเคยมาไลฟ์สปอยล์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งก็สมกับการมีครูสอนภาษาไทยอยู่ในวง เพราะเมมเบอร์ POW ร้องเพลงไทยกันได้ดีงามมากจริงๆ งานนี้พาวเวอร์ไทยร้องแข่งไม่เกินจริง สมศักดิ์ศรีเจ้าแห่งคาราโอเกะตัวแม่
นอกจากนี้ น้องพาวยังขนเพลงมาเพอร์ฟอร์มอีกมากมาย ทั้ง ‘이유’ (Reason), ‘다정해지는 법’ (Being Tender), ‘Dazzling’ (Stage Remix) ก่อนจะเปลี่ยนลุคใหม่ออกมาโชว์เพลงล่าสุดซึ่งเพิ่งคัมแบ็กไม่นานนี้อย่าง ‘Wall Flowers’ ท่าเต้นเท่เกินต้านทำเอาพี่สาวพาวเวอร์ใจสั่นไปตามๆ กัน ตอกย้ำว่าน้องพาวโตแล้วด้วยการคัฟเวอร์เพลงของรุ่นพี่ aespa อย่าง ‘Dirty Work’ ที่หนุ่มๆ ทั้งร้องและเต้นแบบทำถึงสุดๆ บอกเลยว่าน้องพาวโซ๊ะมาก ไหนจะโชว์เต้นฮิปฮอปเท่ๆ อีก หัวใจผู้ชมก็เต้นแรงเกิน 100 beats per minute ไปเลย
เปลี่ยนโหมดจากเท่ปนเซ็กซี่ เข้าสู่โหมดคลั่งรักจัดเต็มทั้งเพลง ‘Valentine’ (Stage Remix), ‘Boyfriend’ และ ‘Fingerprint’ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงอังกอร์ที่ให้แฟนๆ ได้ร้องเพลง ‘Dazzling’ ซึ่งพาวเวอร์ชาวไทยก็ทำได้ดีจนหนุ่มๆ ชื่นชมกันสุดๆ ว่าร้องกันได้เสียงดังและฟังชัดประหนึ่งคนเกาหลี น้องพาวเลยมีรางวัลตอบแทนด้วยการจัดอังกอร์ในอังกอร์แบบยาวนานสร้างสถิติถึง 1 ชั่วโมง แถมแล้วแถมอีก ไล่ไปตั้งแต่ ‘Gimme Love’ เพลงที่หนุ่มๆ POW เพิ่งปล่อยเวอร์ชันไทย ของขวัญล้ำค่ามอบให้แทกุกพาวเวอร์โดยเฉพาะ ซึ่งปล่อยออกมาก่อนการแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยเพียง 1 วัน และติดอันดับ 1 บน iTunes Music Chart ในทันที ตามด้วยเพลง ‘Sunset’, ‘Valentine’, ‘Boyfriend’, ‘Amazing’ (แบบจัดให้ 2 รอบติด) ต่อด้วย ‘Favorite’ แล้วไหนจะแอบแถมคัฟเวอร์เพลง ‘Killin’ It Girl’ ให้ดูเพิ่มอีก ปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง ‘Fingerprint’ ซึ่งนอกจากจะแถมเพลงในอังกอร์รัวๆ แล้ว ยังมีช่วงลงจากเวทีมาหาแฟนๆ กันอีกรอบสองรอบ เรียกว่าเสิร์ฟฉ่ำไม่ไหว
อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือโมเมนต์สุดซึ้งเรียกน้ำตา ก่อนเข้าสู่ช่วงอังกอร์แบบจัดเต็ม เมมเบอร์ POW แต่ละคนก็ได้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อพาวเวอร์ชาวไทย ซึ่งลีดเดอร์อย่าง ยอร์ช กลั้นน้ำตาไม่ไหวระหว่างเปิดใจ “เพราะที่ประเทศไทยก็เป็นบ้านเกิดด้วย เหมือนเป็นเซฟโซนของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยนะครับ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาผมก็รู้แล้วว่า ทั้งเราและพาวเวอร์มันก็ไม่ได้ง่ายที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับ” เมมเบอร์อีก 4 คนพากันรุมเข้าชาร์จโอบกอดปลอบพี่ใหญ่อย่างอบอุ่น
ยอร์ช ซับน้ำตาแล้วกล่าวต่อ “เอาจริงๆ ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มายืนบนเวทีนี้อีกรอบหนึ่ง เพราะว่ามันเคยเป็นฝันเมื่อนานมาแล้ว และผมก็รู้สึกว่าผมเลิกไปแล้ว พอได้กลับมาอยู่จุดนี้ ได้อยู่กับทุกคนที่ให้ความรักมากมาย และก็อยู่กับทีมที่ดี ผมก็รู้สึกดีใจมากๆ เลยครับ มีความสุขมากๆ เลยครับ วันนี้ก็อยากจะขอบคุณพาวเวอร์ทุกๆ คน แล้วก็สตาฟทุกคนด้วยนะครับ จะไม่ลืมทุกๆ คนเลยนะครับ ที่ทำให้พวกเรามายืนบนเวทีได้แบบนี้ วันนี้ขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งนะครับ” ยิ่งหลังจากได้เห็นคลิปวิดีโอโปรเจกต์จากพาวเวอร์ชาวไทยพร้อมป้ายสโลแกน “파우가 선택하는 모든 길에 파워가 언제나 함께할게” ที่แปลว่า “ทุกเส้นทางที่ POW เลือก POWER จะเดินไปด้วยเสมอ” ก็ทำเอา จองบิน ฮยอนบิน และ ฮง ที่ก่อนหน้านี้พยายามกลั้นน้ำตามาตลอด ร้องไห้กันหมดด้วยความซึ้งใจ ซึ่ง ฮง บอกว่า “พาวเวอร์คอยทำให้พวกเราประทับใจเสมอเลย ผมมาเมืองไทยทีไรร้องไห้ตลอดเลยครับ” เอ็นดูมาก ในขณะที่ ดงยอน ผู้ที่คอยปลอบเพื่อนๆ ก็ได้กล่าวว่า “พวกเราขอใช้เวลาชื่นชมและมองทุกคนแบบนี้สักพักได้ไหม เพราะภาพทุกคนในสายตาพวกเราตอนนี้งดงามมากเลยครับ” น้องพาวน่ารักขนาดนี้จะไม่ทำให้พาวเวอร์หลงหนักมากได้ยังไง
เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกจัดหนักแถมอิ่มเอมใจสุดๆ พลังงานดีเต็มเปี่ยม-เอเนอร์จีไม่มีตกทั้งศิลปินและผู้ชม นอกจากได้เห็นด้วยตาเนื้อแล้วว่า ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ “พาว” (POW) #POW นั้นแม่นเป๊ะไม่แพ้วงใดๆ ชนิดที่รู้เลยพวกเขาฝึกฝนมาอย่างหนักจนมีกระดูกเบอร์เดียวกัน อีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้... หัวใจของพวกเขายังมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกันคือเดินหน้าต่อเพื่อให้พาวเวอร์ได้ภาคภูมิใจ ดีงามสมมง “วงบอยกรุ๊ปที่ควรค่าแก่การถูกรัก” ซึ่งผู้จัด โฟร์วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เล็งเห็นและตั้งใจเสิร์ฟความฟินทุกวินาทีใน “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) #POWERFULYOUTH_inBKK ผลงานครั้งหน้าจะนำพาความฟินอะไรมาส่งมอบแก่แฟนคลับชาวไทยอีก รอติดตามได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ทุกแพลตฟอร์ม กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนรอไว้เลย