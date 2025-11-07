“ซอสภูเขาทอง” จับมือ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เปิดดินแดน “SauceTopia” ปั้นเชฟตัวน้อยสนุกกับการทำอาหาร

แบรนด์ “ซอสภูเขาทอง” ซอสคู่ใจเชฟตัวน้อย จัดกิจกรรมเวิร์คชอปพิเศษให้น้องๆ เยาวชน แต่งแต้มจินตนาการทำอาหารให้สนุกกว่าที่เคย มุ่งสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้นำซอสปรุงรสคุณภาพของคนไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ “ความอร่อย” แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคทุกวัยกล้าคิด กล้าลอง และสร้างสรรค์เมนูในแบบของตัวเอง
คุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แคมเปญ SauceTopia by ซอสภูเขาทอง เกิดขึ้นจากความตั้งใจเชื่อมโยงคุณค่าของแบรนด์เข้ากับกิจกรรมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้ “อาหาร” เป็นสื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทางความคิดผ่านการ ลงมือปฏิบัติจริง โดยความพิเศษของเวิร์คชอปครั้งนี้ เยาวชนได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับ ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล หรือ เชฟป้อม รับหน้าที่เป็นเมนเทอร์สร้างสรรค์เมนูอันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ช่วยให้เด็กๆ รู้จักคิด ฝึกสมาธิและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ยิ่งกว่านั้น SauceTopia by ซอสภูเขาทอง ยังเป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ ซอสภูเขาทองฝาเหลืองแก่ทุกครอบครัวว่าเป็นซอสปรุงรสเกรดพรีเมี่ยมจากซอสถั่วเหลืองถึง 88% ไม่ผสมแป้ง เพื่อให้ได้โปรตีนจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ และไม่ใส่ผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และปราศจากกลูเตน ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับทุกวัย รวมถึงรณรงค์ให้ผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อซอสปรุงรส เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ให้ทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่ดี
ด้าน ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล หรือ เชฟป้อม กล่าวว่า เรามุ่งหวังให้ทุกคนเห็นว่า ซอสหนึ่งขวดสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจได้จริง เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีพลังและความกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ ถึงแม้จะยังไม่ชำนาญ แต่ทุกคนใส่ใจในทุกขั้นตอนทั้งการเลือกวัตถุดิบ การใช้ซอสปรุงรส ไปจนถึงการจัดจาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าอาหารไม่ได้เป็นแค่เรื่องรสชาติ แต่เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์และความสุขอย่างแท้จริง
“สิ่งสำคัญที่สุด คือ การใส่หัวใจลงไปในทุกจาน หากเราทำด้วยความตั้งใจและความรักในการทำอาหาร คนชิมจะสัมผัสได้ทันที อยากให้เด็กๆ สนุกกับกระบวนการเพราะความสุขระหว่างทำอาหาร คือ รสชาติพิเศษที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้” ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล กล่าวทิ้งท้าย
แคมเปญ SauceTopia by ซอสภูเขาทอง ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจของเยาวชนมากขึ้น พร้อมยกระดับแบรนด์จาก “ซอสในครัว” สู่กิจกรรมสร้างสรรค์ที่มอบแรงบันดาลใจ รอยยิ้มแห่งความสุข และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกครอบครัว.