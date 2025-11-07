xs
xsm
sm
md
lg

“ซอสภูเขาทอง” จับมือ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เปิดดินแดน “SauceTopia” ปั้นเชฟตัวน้อยสนุกกับการทำอาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบรนด์ “ซอสภูเขาทอง” ซอสคู่ใจเชฟตัวน้อย จัดกิจกรรมเวิร์คชอปพิเศษให้น้องๆ เยาวชน แต่งแต้มจินตนาการทำอาหารให้สนุกกว่าที่เคย มุ่งสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้นำซอสปรุงรสคุณภาพของคนไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ “ความอร่อย” แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคทุกวัยกล้าคิด กล้าลอง และสร้างสรรค์เมนูในแบบของตัวเอง

คุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แคมเปญ SauceTopia by ซอสภูเขาทอง เกิดขึ้นจากความตั้งใจเชื่อมโยงคุณค่าของแบรนด์เข้ากับกิจกรรมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้ “อาหาร” เป็นสื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทางความคิดผ่านการ ลงมือปฏิบัติจริง โดยความพิเศษของเวิร์คชอปครั้งนี้ เยาวชนได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับ ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล หรือ เชฟป้อม รับหน้าที่เป็นเมนเทอร์สร้างสรรค์เมนูอันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ช่วยให้เด็กๆ รู้จักคิด ฝึกสมาธิและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ยิ่งกว่านั้น SauceTopia by ซอสภูเขาทอง ยังเป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ ซอสภูเขาทองฝาเหลืองแก่ทุกครอบครัวว่าเป็นซอสปรุงรสเกรดพรีเมี่ยมจากซอสถั่วเหลืองถึง 88% ไม่ผสมแป้ง เพื่อให้ได้โปรตีนจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ และไม่ใส่ผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และปราศจากกลูเตน ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับทุกวัย รวมถึงรณรงค์ให้ผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อซอสปรุงรส เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ให้ทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่ดี

ด้าน ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล หรือ เชฟป้อม กล่าวว่า เรามุ่งหวังให้ทุกคนเห็นว่า ซอสหนึ่งขวดสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจได้จริง เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีพลังและความกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ ถึงแม้จะยังไม่ชำนาญ แต่ทุกคนใส่ใจในทุกขั้นตอนทั้งการเลือกวัตถุดิบ การใช้ซอสปรุงรส ไปจนถึงการจัดจาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าอาหารไม่ได้เป็นแค่เรื่องรสชาติ แต่เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์และความสุขอย่างแท้จริง

“สิ่งสำคัญที่สุด คือ การใส่หัวใจลงไปในทุกจาน หากเราทำด้วยความตั้งใจและความรักในการทำอาหาร คนชิมจะสัมผัสได้ทันที อยากให้เด็กๆ สนุกกับกระบวนการเพราะความสุขระหว่างทำอาหาร คือ รสชาติพิเศษที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้” ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล กล่าวทิ้งท้าย

แคมเปญ SauceTopia by ซอสภูเขาทอง ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจของเยาวชนมากขึ้น พร้อมยกระดับแบรนด์จาก “ซอสในครัว” สู่กิจกรรมสร้างสรรค์ที่มอบแรงบันดาลใจ รอยยิ้มแห่งความสุข และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกครอบครัว.





“ซอสภูเขาทอง” จับมือ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เปิดดินแดน “SauceTopia” ปั้นเชฟตัวน้อยสนุกกับการทำอาหาร
“ซอสภูเขาทอง” จับมือ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เปิดดินแดน “SauceTopia” ปั้นเชฟตัวน้อยสนุกกับการทำอาหาร
“ซอสภูเขาทอง” จับมือ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เปิดดินแดน “SauceTopia” ปั้นเชฟตัวน้อยสนุกกับการทำอาหาร
“ซอสภูเขาทอง” จับมือ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เปิดดินแดน “SauceTopia” ปั้นเชฟตัวน้อยสนุกกับการทำอาหาร
“ซอสภูเขาทอง” จับมือ เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เปิดดินแดน “SauceTopia” ปั้นเชฟตัวน้อยสนุกกับการทำอาหาร
กำลังโหลดความคิดเห็น