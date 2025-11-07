ใจหาย“บัว ลูกจัน”จับมือออกจากบ้าน“In The 8ight” ชิปเปอร์ “พิม พิมประพา”เดือด!ยกมือค้านกติกากลางรายการ

ลุ้นกันแบบหายใจไม่ทั่วท้อง รายการ “In The 8ight” เรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟ แนว survival ถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมง แบบไม่มีคัท เพื่อค้นหานักแสดงหญิง GL คู่ใหม่ประดับวงการ สัปดาห์นี้ ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือทั้ง 12 คน ต้องพิสูจน์ความสามารถผ่านการแสดง เสียงร้อง การเต้น กับโจทย์สุดหิน “เสียงดนตรี...ภาษาหัวใจ (Melody In Our Heart)” งานนี้ยังได้สเปเชียลชิปเปอร์ “ลูกหมี ปัญญาพัชร & ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์” มาเพิ่มเคมีสุดฟิน ส่งเสียงเชียร์ติดขอบเวที
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคู่จะต้องแสดงสด Live Performance กึ่งมิวสิคัล ต่อหน้าแฟนคลับในสตูดิโอและคนดูทั้งประเทศ โดยเปิดโอกาสให้แฟน ๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินผ่านคะแนนโหวต ท่ามกลางคะแนนที่ผลัดกันขึ้นจนถึงนาทีสุดท้าย งานนี้แม้กัปตัน เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ จะติดภารกิจแต่ก็ยัง VDO CALL มาให้กำลังใจเด็ก ๆ บ้าน In The 8ight ก่อนขึ้นแสดงจริง ซึ่งทุกคนทำโชว์ออกมาได้เหมือนนักแสดงมืออาชีพ รับ-ส่ง เคมีกันได้แบบ “ลงล็อก” ทุกโมเมนต์คือความละมุนที่ทำให้คนดูยิ้มตาม จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ได้ประกาศคะแนน 4 อันดับสุดท้าย โดยผู้ที่ได้คะแนนโหวตน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้ คือ GL5 บัว-บัวชมพู หอมดอก จากนั้นให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกเซฟเพื่อนอีก 1 คน ชิปเปอร์ พิม-พิมประภา, แจ็คกี้–ชาเคอลีน สเปเชียลชิปเปอร์ ลูกหมี ปัญญาพัชร และ ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ ร่วมเซฟผู้เข้าแข่งขันอีก 1 คน และคนที่ไม่ได้ไปต่ออีกคนในสัปดาห์นี้ คือ คือ GL9 ลูกจัน-ณภษร พินิจไชย ทำเอาแฟนคลับเสียดายหนัก เพราะทั้ง “บัวและลูกจัน” คือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่โดดเด่นทั้งเรื่องการแสดงและเสน่ห์บนเวที ส่วน “ชิปเปอร์พิม” ถึงกับยกมือค้านกติกากลางรายการที่เล่นกับใจผู้เข้าแข่งขันและแฟนคลับเกินไป!
แฟน ๆ ร่วมโหวตและกำลังใจผู้เข้าแข่งขันอีก 10 คน ที่เหลือ ได้ทาง https://www.inthe8ight.com ติดตามชมรายการ “In The 8ight” ได้ทุกวันพุธ เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 และแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW และร่วมเกาะติดชีวิตทุกโมเมนต์สดตลอด 24 ชั่วโมง ทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW และ TrueVisions ช่อง 600
# InThe8ight
#InThe8ightEp4