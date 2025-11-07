สานฝันแล้ว! “น้องฉัตร” ไม่เสียใจเป็นสปอนเซอร์ “มิสยูนิเวิร์ส” ไร้ปัญหาช่างลาตินโผล่ เตรียมใจรอบไฟนอลต้องลุ้นวันต่อวัน

“น้องฉัตร” ไม่เสียใจเป็นสปอนเซอร์ “มิสยูนิเวิร์ส” สานฝันแล้ว ได้แต่งหน้าตั้งแต่วันแรก ลุ้นวันต่อวันจะได้แต่งรอบอื่นๆ ไหม แต่ตามสัญญาคือต้องได้แต่งทุกรอบ ยืนยันไม่มีการวอล์กเอาต์แน่นอน พร้อมแต่งสวยให้เท่าเทียมกันทุกประเทศ ไร้ปัญหาร่วมงานทีมช่างลาติน ให้กำลังใจ “บอสณวัฒน์” เชื่อทำดีที่สุดแล้ว
เป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของเวที “Miss Universe 2025” ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สำหรับช่างแต่งหน้าคนดัง อย่าง “น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ” เจ้าของแบรนด์ “CHAT Cosmetics” ที่ตามสัญญาต้องได้ดูแลเรื่องหน้าผมของสาวงามทุกคน ในทุกรอบของการประกวด แต่กลับมีข่าวออกมา ว่าทางกองใหญ่ส่งช่างแต่งหน้าลาตินมาปาดหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ก็ไม่รู้มาก่อน ล่าสุด (6 พ.ย.) ได้เจอน้องฉัตร ในงานแถลงข่าว 1st Event Kathy Labz : CELEBRATION of No.1 EFFECTIVE DOSE เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าไม่เสียใจเลยที่เสียเงินมาเป็นสปอนเซอร์ เพราะได้สานฝันแล้ว และเชื่อว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้ว
“ส่วนตัวของน้องฉัตร ก็เป็นสปอนเซอร์ร่วมกับทางมิสยูนิเวิร์ส ในปีนี้ก็ทำหน้าที่ในเรื่องของเมกอัพและแฮร์สไตลิสต์ ในนามของเครื่องสำอางฉัตร ที่ดูนางงามทุกคน ก็จะมีช่างทีมไทยเกือบร้อยคนที่มาช่วย ถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ ทีมไทยก็ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย สำหรับเรื่องดรามาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในส่วนของตัวฉัตรเอง ก่อนหน้านี้ก็มีคุยกับพี่ณวัฒน์ไว้ ว่าจะให้เป็นทีมช่างไทยแบ็กสเตจเลย ต้องชื่นชมพี่ณวัฒน์ที่อยากผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ อยากให้คนไทยมีพื้นที่และได้โชว์ผลงานจริงๆ
ตอนนั้นคุยกันก็มีการซัปพอร์ตในเรื่องสปอนเซอร์และช่าง แต่พอถึงวันก่อนหน้างาน ที่เราเห็นฝั่งลาตินมา ในส่วนของเรา ก็ตกใจเหมือนกัน ก็ทักไปหาพี่ณวัฒน์และทีมงานว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยคุยกันว่าช่างลาตินจะมาช่วงวันแรกๆ แล้วที่แหลือจะเป็นทีมไทยหมด รอบชุดว่ายน้ำ รอบพรีลิม ไฟนอล ชุดประจำชาติ ซึ่งก็แยกกันชัดเจน แต่ตอนที่พี่ณวัฒน์ดีล ไม่รู้พูดได้ไหม ก็คือเหมือนทางทีมงานของทาง MU ก็คือเหมือนช่างแต่งหน้าที่มา ก็อาจจะมีการแบบ…ใครอยากมาก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการมาแบ็กสเตจ เราก็โอเคเข้าใจแล้ว ก็แยกกันชัดเจน
สุดท้ายคือก่อนหน้านี้เราคุยกันมาหลายเดือนมาก เพราะซัปพอร์ตตั้งแต่ MUT มาจนถึง MU เราลงทุนไปหลายอย่าง เพื่อให้ภาพลักษณ์มันสวยงาม หมดไปหลายล้านเหมือนกัน แต่ถึงเวลาเราก็ได้ทำแบ็กสเตจวันแรก คือวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา ก็บอกทีมงานว่าดูแลผู้เข้าประกวดให้ดีนะ ให้เขาประทับใจตั้งแต่วันแรก ถ้าเขาชอบผลงานของคนไทย มันเป็นวิธีการโปรโมตที่ดี ซึ่งวันแรกก็ผ่านไปด้วยดี ไม่มีอะไร
จนกระทั่งมีข่าวว่าช่างแต่งหน้าลาตินเปิดห้องแต่งหน้า เราก็เข้าใจว่าหรือเขามาแต่งให้นางงามลาตินหรือเปล่า แต่น้องในทีมเจอกับช่างลาตินก็ปกติ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่เราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คุยกันหลังบ้านยังไง เพราะพี่ณวัฒน์ก็บอกว่าในทุกๆ พารต์ที่จะเกิดขึ้น เครื่องสำอางฉัตรจะดูแลทั้งหมดเลย
ตอนนี้พูดตรงๆ น้องฉัตรก็ถือว่าเราได้ทำวันแรกแล้ว ได้สานฝันแล้ว แต่งไปร้อยกว่าประเทศเลย ครบแล้ว ถ่าย Portrait ถือโปรดักส์ครบแล้ว วันนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่น้องฉัตรรู้สึกว่าในทุกๆ ความฝันมันไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้ อย่างน้อยเราได้ทำมัน ก็ถือว่าโอเคแล้ว ถ้าสมมติผู้ใหญ่เห็นความสามารถช่างไทย เห็นความตั้งใจ ยังไงวันจริงก็ต้องเป็นเรา”
ไม่เสียใจที่เสียเงิน เชื่อทุกคนทำดีที่สุดแล้ว
“ไม่รู้สึกเสียใจในการเสียเงินครั้งนี้ เพราะเชื่อว่าในทุกๆ พาร์ต เขาทำเต็มที่ที่สุด รวมถึงพี่ณวัฒน์ด้วย คิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ดีหรือเปล่า หรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติไม่เหมือนกัน อยากให้ทุกฝ่ายได้พูดคุยกัน นี่ยังบอกเลยว่าจริงๆ แล้วเอาช่างลาตินมาใส่เสื้อฉัตรคอสเมติกไหม เราจะได้เป็นทีมเดียวกัน ในเมื่อเราอยู่ประเทศไทย ก็มาใส่เสื้อฉัตรให้จบๆ เลย แล้วก็ใช้เครื่องสำอางฉัตรด้วย เราไม่ติด เราไม่ได้ต้องการสร้างปัญหา การจัดประกวดมันคือการสร้างสัมพันธ์ ถ้าหาจุดลงตัวได้ก็โอเค ยังไปกดไลก์ให้ช่างลาตินที่เขาแต่งหน้าเลย
พูดตรงๆ ว่าวันนี้ต่อให้ใครจะได้แต่งหน้าก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายมันคือการทำหน้าที่ของเจ้าภาพ คือการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ น้องฉัตรก็ดูแลในเรื่องความสวยความงาม ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คืองานบริการที่ดี สร้างฝีมือให้เขาประทับใจ”
เผยจริงๆ ตามสัญญา ต้องเป็นทีมช่างของ “ฉัตรคอสเมติก” ร้อยเปอร์เซ็นต์
“ใช่ เราเตรียมคนไว้เกือบร้อยแล้ว ที่ดีลกันไว้ก็ตั้งแต่รอบที่เขามา แบ่งเป็น 3 วัน 2-4 แล้วไปรอบชุดว่ายน้ำ รอบพรีลิม ชุดจำชาติ ไฟนอล ถ้าจะให้ดูแลนางงามครบทั้งหมด ช่าง 15 คนก็ไม่พอไหม ยังไงสุดท้ายก็ต้องเป็นช่างทีมไทยหรือเปล่า
วันนี้มาก็พูดแบบคนกลาง อยากจะโชว์หลังเวทีมาก นางงามทุกคนแฮปปี้มาก จูนกันติด ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด วันพรีลิมและไฟนอล เจอทีมฉัตรคอสเมติกแน่นอน แต่ก็ตุ๊มๆ ต่อมๆ วันต่อวันครับ ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่คิดว่าทุกอย่างมันสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่ก็เตรียมใจไว้ก่อนเลย เราบอกช่างทุกคนแล้ว ว่าการที่ได้ทำครั้งนี้ สิ่งหนึ่งคือเราต้องให้ความง่ายต่อกองไทย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องทำความเข้าใจตรงกันนะ ขนาดช่างต่างชาติทักมาว่าอยากมาเป็นช่างพรีลิมไฟนอล เรายังไม่ให้คำตอบเลย เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จี้ทุกวันว่ามาได้ไหม เราก็บอกว่ารอคำตอบก่อน ค่อยว่ากัน”
“ฉัตรคอสเมติก” ไม่มีการวอล์กเอาต์แน่นอน
“ไม่ทำอย่างนั้นครับ เพราะเรายังรักษาความเป็นประเทศไทยของเราอยู่ แล้วคุณสมบัติคนไทยทุกคน คือมีความอดทนสูงครับ”
เผยที่มาทรงฟาร่า ของ “วีนา ปวีนา ซิงค์”
“สวยนะของจริง ฟาร่าสะพรึงมาก วีนาชอบมาก คือวีนารวบผมตึงแสกกลาง ตั้งหม้อมาเลย แล้วกาวแน่นมาก มันก็ยากต่อการรื้น น้องถามว่าสระผมไหม เราก็บอกว่าถ้าสระแล้วพี่เป่าเนี่ย วีนาอาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมเลย เพราะมันเสียเวลา เดี๋ยวรอดูรูปสวยมาก ไม่แกงไทยแลนด์ แต่เอาจริงๆ ทำให้สวยแทบตาย คนไม่รักเรา ก็ไม่เข้าใจหรอก คนที่รักเราเท่านั้นแหละ ที่อยากสนับสนุน ดูรูปที่ยังไม่เสร็จไม่ได้
เอาอย่างนี้แล้วกัน เราผ่านดรามามาเยอะ ขอบคุณมากที่หลายๆ คนเขียนถึงน้องฉัตร อย่างน้อยก็ยังให้ความสนใจเรา แต่จะกรุณามากๆ ต่อไปนี้อยากให้ช่วยสนับสนุน เพราะทีมเหนื่อยกันจริงๆ ไม่ได้นั่งเลย แต่ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ใช่จุดที่ต้องมาแคปแกล้ง แล้วตอนสวยทุกคนไม่โชว์หรอก ถามว่าน้อยใจไหม น้อยใจนะทุกคน หนึ่งเสียเงิน เสียเวลา เสียหลายๆ อย่าง แล้วคนไม่สนับสนุนกัน อันนี้น้อยใจจริง แต่สุดท้ายวีนาชอบมาก บอกไม่เคยทำฟาร่าใหญ่โตขนาดนี้ ถ้าเจ้าของชอบคือจบ หน้างานช่างเป็น 20 คน ถ้าไม่สวยเขาไม่ปล่อยออกไปหรอก แล้วบอสก็นั่งอยู่ข้างๆ”
ยันทำให้สวยทุกประเทศ ไม่มีแกงนางงาม
“ไม่แกงครับ ทำให้สวยทุกประเทศเลย สุดท้ายแล้ววีนาเขาสวยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วครับ ทุกคนมีความสวยของตัวเองอยู่แล้ว เรามองว่าถ้าอยากให้สนุก ทุกคนต้องสวยหมด ให้เท่าเทียมกันครับ”
ไม่รู้ทำไมกิจกรรมดินเนอร์พิเศษถึงถูกยกเลิก แต่ไม่เสียดาย เพราะแต่งหน้าหลังเวทีใกล้ชิดกว่า
“ไม่รู้เรื่องนี้เลย รู้แค่ว่ายกเลิก แต่ก็ไม่เสียดาย เพราะหลังเวทีใกล้ชิดกับนางงามมากเลย ข้างในมันแน่นแฟ้น มันสนุกสนาน เอ็นจอยปาร์ตี้ ไม่มีการก่อสงครามเลย ไม่ปฏิเสธว่าช่างลาตินก็แต่งสวย หน้างามลาตินก็หน้าสวย เขาเองก็ให้เกียรติเหมือนกัน เดินมาให้เราแต่ง อยากจะบอกว่าทุกคนต้องสนับสนุนช่างไทยนะครับ เพราะว่าเขาเป็นผู้เสียสละ ณ เวลานี้ ถ้าทหารออกรบ กะเทยก็คือจับแปรงจับหวีเพื่อชาติ”
ไม่มีผลกระทบทำการเป็นสปอนเซอร์ บอกช่างทุกคนเข้าใจ ลุ้นไปพร้อมกันจะได้แต่งแบ็กสเตจไหม
“ไม่กระทบเลย เพราะเข้าใจทุกอย่าง สิ่งที่เราทำได้คือทำตัวให้ง่ายที่สุด อยากให้ทำไรทำ ให้ไปไหนไป ทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดอื่นๆ ไม่รู้ รู้แค่ว่าถ้าวันนั้นได้เปิดแผง จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งช่างทุกคนในกรุ๊ปเข้าใจมาก เอาเป็นว่าอยากให้ลุ้นไปพร้อมกัน ว่าสุดท้ายแล้วจะได้เห็น ฉัตรคอสเมติก ทำแบ็กสเตจไหม”
ให้กำลังใจ “บอสณวัฒน์” หลังปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์
“ให้กำลังใจครับ โพสต์ไอจีด้วย สำหรับตัวเราพี่ณวัฒน์แกเป็นคนตรง เวลาพูดอะไรแกทำได้ ถ้าพูดว่าได้แบบนี้ ดีลแบบนี้ แกทำให้ เชื่อในตัวเขา เขาเป็นคนทำจริงๆ แต่ต้องเข้าใจว่ามันความกดดันบางอย่าง ที่เราอาจจะไม่สามารถคอนโทรลได้ พี่ณวัฒน์เขาคือคน คนเราบางทีมันเหนื่อยมากๆ เคมีในตัวมันจะพุ่งได้ง่าย ซึ่งเราเข้าใจ ดังนั้นอยากให้ทุกคนพักผ่อนกันเยอะๆ สำหรับเราไม่ได้เข้าข้างใคร เอาเป็นว่าผู้ใหญ่อยากให้อยู่จุดไหน เราพร้อมที่จะปรับตัว”