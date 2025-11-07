“เจนี่” เผยแล้ว สถานะหัวใจมีคนคุย ไม่เปิดและไม่ปิด!

“เจนี่” เคลียร์สถานะหัวใจกับอภิมหาเศรษฐีฮ่องกง ยอมรับมีคนคุย แต่ยังไม่พร้อมโฟกัสเรื่องรัก ลั่นไม่ขวนขวาย ไม่เดือดร้อน ไม่เปิดและไม่ปิด ไม่ได้อายุ 20 แถมมีลูก ต้องคิดให้เหนือธรรมดา
หลังจากที่ถูกจับตามองว่ากำลังซุ่มคบหากับหนุ่ม “เอ็ดวิน ชวง”อภิมหาเศรษฐีชาวฮ่องกง ทายาทบริษัทอสังหาฯ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ก็ไม่ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ แต่เมื่อวันที่ 4 พ.ย. เจนี่ได้ไปออกรายการแฉ ทำให้ถูก มดดำ คชาภา ตันเจริญ, บุ๊คโก๊ะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไลและ น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ เป็นตัวแทนหมู่บ้านต้อนถามแทนว่าคบกันจริงไหม
เจนี่ : นี่ตกใจเลยนะ คำถามเต็มไปหมดเลยค่ะ เจนไว้ใจพี่มด ว่าพี่มดจะถามอะไร (หัวเราะ)
มดดำ : สรุปแล้วเขาบอกว่าแฟนหนูเป็นอภิมหาเศรษฐีฮ่องกง รวยมาก เป็นคนต่างชาติ”
เจนี่ : พี่มดตอบให้หน่อยสิว่ายังไงคะตอนนี้
มดดำ : ฉันเชื่อว่าเธอต้องมีแฟนเพราะสวยขนาดนี้
เจนี่ : ไม่มี (หัวเราะ)
บุ๊คโก๊ะ : มีคนคุยไหม
น็อต : ต้องมีคนคุย ฉันรู้จักเธอตั้งแต่เด็ก ๆ เธอต้องมี เธอไม่มีทางไม่มี (หัวเราะ)
เจนี่ : เจนก็ยอมรับว่ามันเป็นปกติ ที่มันต้องแบบ โอเค มีคนอยากจะคุยบ้าง
น็อต : ไม่ได้ปิดตัวเอง
เจนี่ : แล้วตอนนี้เจนคือ เจนต้องดูแลตัวเองจริงๆ แล้วต้องดูแลโนล่าด้วยค่ะ เจนเลยรู้สึกว่ายังไม่อยากพุ่งเป้าในตรงนี้ ชีวิตเราเจออะไรมาเยอะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คิดธรรมดา ต้องคิดเหนือธรรมดา เราไม่ได้วัยรุ่นแล้วไง ถึงหน้าจะวัยรุ่นอยู่ (หัวเราะ) เราไม่ได้อายุ 20 มันเกินครึ่งชีวิตแล้ว มันยาก
มดดำ : ถามว่ามีคนคุยไหม
เจนี่ : มันก็มีแบบ โอเค คนอยากจะคุยกับเราบ้าง
น็อต : แต่ก็ไม่ได้ปิด ถ้าเจอใครที่คลิกจริงๆ เข้าลูกและชีวิตเราได้
เจนี่ : มันไม่ใช่ว่าจะปิดหรือเปิด แต่ว่าเราไม่ได้ขวนขวาย เราไม่ได้ฉันต้องมี เพราะไม่ได้เดือดร้อนทางด้านความรัก เจนว่าเจนฟูลฟีลความรู้สึกตัวเองมากๆ ค่ะ หลังจากที่เจนบวชมา รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดสำคัญของชีวิตเลย ต้องใช้คำว่าเราแก่แล้วค่ะ
มดดำ : ยังไม่แก่ ถ้าหนูแก่ ถ้าหนูแก่ พวกเรานี่หนักเลย
น็อต : เรารักตัวเองและลูกเราก็เพียงพอแล้ว
เจนี่ : ใช่ ยิ่งเราบวชมา เราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้คิดอะไรเหมือนเดิมเลย ความคิดเปลี่ยนไม่เยอะ แต่เปลี่ยนทุกเรื่อง จากปกติคิดประมาณนึง แต่พอหลังเราได้ปฏิบัติจริงๆ กลายเป็นคนที่ใจเย็น และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับตัวเองได้ในทุกๆ วัน