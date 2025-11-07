“จันจิ” ไม่ห่วงแต่งช้า แต่ห่วงรังไข่! นอยด์เจอด่าอยากได้ช่อดอกไม้เจ้าสาว เพราะอยากแต่งงานจนตัวสั่น!

“จันจิ” นอยด์ ถูกคอมเมนต์อยากได้ช่อดอกไม้จากเจ้าสาวจนตัวสั่นเพราะอยากแต่งงาน ลั่นอยากทำงานเก็บเงิน ขออย่าไปด่า “พี่โอ้” ไม่ห่วงเรื่องวิวาห์ แต่งช้าไม่เป็นไร ห่วงเรื่องรังไข่มากกว่า
ได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวถี่ๆ จากคำยินดี เริ่มมีดรามา เพราะถูกคนคอมเมนต์ว่าคงอยากแต่งงานมาก ถึงวิ่งไปรับช่อดอกไม้ สำหรับ “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” หวานใจ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ทำเอาสาวจันจิต้องออกโรงโพสต์ว่าตนไม่ได้อยากแต่งงานขนาดนั้น แค่อยากซัปพอร์ตบ่าว-สาว อีกทั้งบางครั้งในช่อดอกไม้มีทอง
“หนูก็เป็นมนุษย์อ่านคอมเมนต์ค่ะ คนก็ชอบบอกว่าเขาอยากแต่งงานมากแหละเขาเลยวิ่งไปรับดอกไม้ จันจิเลยบอกว่ามันไม่ใช่ สำหรับจันจิการรับดอกไม้มันคือการซัปพอร์ตบ่าวสาว บ่าวสาวคือเพื่อนจันจิ แล้วบางทีตอนโยนดอกไม้คนไม่ไปยืน เราก็ต้องไปช่วยเขายืน แล้วพอมันได้ก็สนุก มันเหมือนเป็นกิจกรรมวัย 30 ของจันจิ (หัวเราะ) ก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลย เราไปรับสนุกๆ เพราะจันจิได้เกิน 10 ช่อแล้ว ไม่ได้คิดว่าการได้ช่อดอกไม้จะได้แต่งงาน บางทีเขาใส่ทองลงไปในนั้น จันจิก็ต้องรับไหมคะ จันจิเคยได้ทองนะ มันคือการแข่งขันค่ะ (หัวเราะ)
พูดจริงๆ ว่าบางทีคอมเมนต์มันทำให้จันจิเครียด หรือว่ามันต้องแต่งงานจริงๆ เหรอ ทั้งๆ ที่จันจิไม่ได้มีความคิดนั้น ณ ตอนนี้ว่าจะต้องแต่ง คนเขาคงเป็นห่วงแหละ เขาอยากให้เราแต่งงานได้แล้ว แต่กลายเป็นว่าเรากดดันตัวเองเหมือนกัน คอมเมนต์ก็ทำให้จันจิค่อนข้างเครียดนะ จริงๆ เราก็แฮปปี้กับการทำงานตรงนี้ และยังไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งตอนนี้ แต่ก็ทำให้เรากลับมาย้อนคิดว่าอนาคตเราจะเอายังไงด้วย
ก็ไม่เครียด ฟังเอาไว้ และคิดว่าอนาคตเราอยากแต่งงานไหม เราอยากมีลูกหรือเปล่า อนาคตเราก็ต้องมีแพลนเอาไว้บ้าง จันจิเป็นมนุษย์อ่านคอมเมนต์แหละ แต่รู้สึกว่ามีคนเป็นห่วงมากกว่า คนที่ว่าก็มี แต่มีคนเป็นห่วงมากเหมือนกัน ก็เลยแค่อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงจันจินะ จันจิโอเค ถ้ามันเลทกว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไร คิดไว้อยู่แล้วว่ามันต้องเลท เพราะจันจิเพิ่งได้ทำงานในวัย 30 ต้นๆ ก็เลยคิดว่าขอทำงานเก็บเงินก่อน เพราะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี อยากมีเงินเก็บเยอะๆ”
ยอมรับคอมเมนต์ทำนอยด์ ไม่กล้าออกไปรับดอกไม้แล้ว
“แต่ล่าสุดก็ไม่ค่อยกล้าออกไปรับแล้วเหมือนกันค่ะ เป็นงานแต่งของเพื่อนพี่โอ้ จันจิก็นั่งอยู่อย่างนั้น เขาก็เรียกชื่อจันจิ ก็เลยต้องไป ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าฉันไปรับดอกไม้เพราะอยากแต่งงานจนตัวสั่น มันไม่ใช่อย่างนั้น เอาจริงๆ ก็มีผลกระทบว่าอาจจะเขินแล้ว เพราะมีคนคอมเมนต์ว่าเป็นฉันไม่ไปรับแล้วนะ เป็นฉันไม่กล้าไปรับนะ ถ้าไปรับแล้วผู้ชายไม่ขอแต่งงาน คือจุดประสงค์จันจิไม่ได้อยากแต่งงาน จันจิแค่จอยกับเพื่อนๆ จันจิก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกมากๆ ค่ะ
ก็มีช่วงนึงที่พี่โอ้ โดน คือเขาก็เป็นผู้ชายที่ไม่ได้ออกมาหน้าสื่อแล้วมาแสดงความรักให้ทุกคนเห็น แค่นั้นเขาก็โดนด่าแล้ว แต่จันจิมีความสุขดีนะคะ อย่าไปด่าพี่เขาเลย ให้เวลาพี่เขาหน่อย บางทีเขาก็เพิ่งได้ทำงาน เพิ่งได้พัก เพิ่งได้ใช้ชีวิต มันต้องเข้าใจกัน ไม่ใช่เราจะไปเร่งเขา อยากให้เข้าใจเขาหน่อย เพราะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาทำงานมาทั้งชีวิต ให้เขาได้ใช้ชีวิตหน่อย แต่พี่โอ้ก็เครียดนะคะ คือบางทีเขาตอบแบบไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้น แต่พอคนเอาไปแปล ก็บอกว่าครั้งหน้าเราอาจจะปรับคำตอบให้ดูละมุนขึ้นแค่นั้น คนจะได้ไม่ได้มาว่าอะไรเรา แต่ความหมายก็ยังเหมือนเดิม เรายังต้องทำงานกันอยู่ ยังไม่ได้คิดว่าจะแต่งตอนนี้ อนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากัน”
ขอบคุณทุกความเป็นห่วง แต่ขอทำงานเก็บเงินกันก่อนดีกว่า
“จันจิยังไม่อยากพูดเรื่องปีเลย ขอแค่อยู่ตอนนี้แล้วแฮปปี้กันก่อน แต่ก็มีคุยกัน พูดตรงๆ จันจิแค่กลัวเรื่องรังไข่ของเรา (หัวเราะ) จันจิไม่ห่วงเรื่องงานแต่ง แต่อนาคตจันจิห่วงว่าเราอยากมีลูกหรือเปล่า เรื่องงานแต่งบอกเลยว่าไม่มีงานก็ได้ เฉยๆ มากเลย แต่ก็มีฝากไข่ไว้ค่ะ แต่ก็ฟังจากหลายคนว่าบางทีมันใช้ไม่ได้นะ มันฝ่อ ก็ต้องมาดูหน้างานอีกที ก็เลยคิดว่าอันนี้มันสำคัญกว่างานแต่ง ก็คุยกันว่าไม่ต้องเครียด เพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราคุยกันยังไง เราไม่ได้กดดันกันเลย แต่จันจิว่าแฟนคลับหรือทุกคนที่เขามองเราอยู่ก็คงคิดว่าถึงเวลาแล้ว แต่ไม่เป็นไร เราเอาตามที่เราสบายๆ เอาที่เราพร้อมกันจริงๆ
จันจิดีใจนะคะที่ทุกคนเป็นห่วง มีคนเป็นห่วงเราเยอะมาก แต่อย่าดุกันเลย หมายถึงไม่ต้องดุกันหรอก เดี๋ยวถ้ามีอะไรเราจะมาบอกกัน ไม่ต้องเป็นห่วง จันจิมีความสุขมากๆ กับการใช้ชีวิตตอนนี้ อยากให้เป็นกำลังใจให้มากกว่า อย่าดุ (หัวเราะ) ถึงตอนนั้นถ้าจันจิไม่ได้แต่งงาน ไม่ได้มีลูก มันก็แค่จังหวะชีวิตนั้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับจันจิจริงๆ ค่ะ แค่อยากบอกว่ามีความสุขกับพวกเรา ณ ปัจจุบันดีกว่า
ตอนนี้โฟกัสกับเรื่องเก็บเงินค่ะ อยากเก็บเงินเยอะๆ คือเรามีประสบการณ์ความไม่ปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อที่ป่วย และอาจจะต้องใช้เงินเยอะในการรักษา คือเราไม่ได้มีปัญหานะ แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเราจะจัดการยังไง ก็เลยคิดว่าขอทำงานให้เต็มที่ก่อน และอนาคตค่อยว่ากันค่ะ จันจิก็อยากให้พี่โอ้ทำงานของเขาให้เต็มที่ก่อน และถ้าเขาพร้อมแล้วก็ค่อยว่ากัน เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ขอบคุณที่เป็นห่วงมากๆ จริงๆ ค่ะ”