“น้ำแข็ง AF7” โผล่เผชิญหน้าเจ้าหนี้แทนเมีย ยอมรับเมียบริหารธุรกิจล้มเหลว ขอโอกาส 2-3 ปี ทยอยคืนเงิน

น้ำแข็ง : ผมขับรถพอดีครับ ผมอยู่อยุธยา ผมเห็นตอนฝั่งคุณณัฐมาพอดี ผมเตรียมตัวมาเข้ารายการ แต่บ่ายสองมันมาไม่ทัน ก็เลยโทรหาทนาย ไม่มีโอกาสได้ดูทั้งหมด ก็เลยให้ทนายแจ้งให้ครับ แต่ไม่เป็นไร มาวันนี้ก็ได้ครับ
ทำธุรกิจนี้นานหรือยัง?
น้ำแข็ง : ผมเพิ่งเข้ามาช่วยภรรยาทำธุรกิจนี้เกือบปีครับ เข้ามาในจังหวะแจ็คพอตมีปัญหาพอดี ผมก็เริ่มเห็นว่าทำไมทำวิธีนี้ มันเป็นเรื่องเมคเซ้นส์บางเรื่องว่าทำแบบนี้มันไม่เข้าเนื้อเหรอ ผมก็เริ่มเอ๊ะจุด 1 2 3 จนถึงช่วงที่มีปัญหากับทุกคนครับ
ก๋วยเตี๋ยวเลอรส ภรรยาทำอยู่กี่ปี ก่อนน้ำแข็งเข้ามา?
น้ำแข็ง : ประมาณ 6-8 ปีครับ ผมจำดีเทลตรงนั้นไม่ได้ เขาเริ่มเองกับมือ คิดสูตรเอง ทำมาเอง ทำการตลาดของเขาเอง จนมันโตมาได้ถึงทุกวันนี้
ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหา?
น้ำแข็ง : ไม่มีครับ แต่มันสะสม ปัญหาไม่ได้ออกมาด้านหน้าให้คนอื่นเห็น มันอยู่ภายใน เก็บเล็กผสมน้อยของปัญหาเรื่อยๆ จนถึงวันที่มีปัญหา ในระยะเวลา 5-6 ปีนี้ มันผ่านเรื่องมาเยอะครับ แบรนด์นี้
เป็นปัญหาเรื่องอะไร?
น้ำแข็ง : เรื่องเงิน แน่นอนการทำธุรกิจเงินสำคัญมาก ถ้าบกพร่องหรือชะล่าใจ ไม่มีความรอบคอบ ใช้เงินแบบผิดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับบริษัท มันจะส่งผลระยะยาวจนเป็นแบบนี้ สองเรื่องคน ผมก็รู้แค่ฝั่งเอยว่ามีการกินนอกกินในในบริษัท ใช้คำว่าทุจริตก็ได้ครับ เอยเล่าให้ฟัง ผมก็ถามว่าแล้วทำไมยังให้โอกาสเขาทำงานในบริษัทอยู่ แล้วก็เรื่องการบริหารงานที่ล้มเหลวครับ การทุ่มการตลาดเยอะเป็นสิ่งที่ดีต่อแบรนด์ แต่ต้องดูด้วยว่าทุ่มเงินไป แล้วการตีกลับมาของยอดขายมันบาลานซ์กันมั้ย วันนี้เห็นแล้วว่ามันไม่บาลานซ์ การบริหารคือบริหารคน บริหารเงิน แนวทางธุรกิจ มันล้มเหลวเกือบทั้งหมดครับ แต่มันประคองได้ด้วยการตลาดที่ทำให้บูม คนรู้จัก ลูกค้าทานแล้วอร่อย มีคนนำไปขายเยอะจนสินค้าติดตลาด ปัญหาทั้งสามอย่างมันสะสมเรื่อยๆ ครับ
ปัญหาเรื่องเงินที่พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทำอย่างนี้ก็ได้เหรอ ยกตัวอย่างให้เห็น?
น้ำแข็ง : บางทีเราขายให้ดีลเลอร์คนนี้ ราคานี้ได้จริงๆ เหรอ แล้วผมทะเลาะกับเอยบ่อยมาก เวลาเราคุยเรื่องงานจะมีปัญหาเยอะ เราขายคนนี้เพราะอะไร ทำไม เรื่องสั่งเยอะเราเข้าใจ แต่เธอได้ดูหรือยังว่าเข้าเนื้อเธอหรือเปล่าที่ขายไป นี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ที่ผมเข้ามาแล้วผมเห็น
ผู้เสียหายบอกว่าได้เรตไม่เท่ากัน บางคน 16 บาท บางคน 14 บาท มีวิธีการให้เรตยังไง?
น้ำแข็ง : ผมว่าเป็นการคุยของเอย บางทีเอยเป็นคนใจอ่อนบวกใจร้อน ผมถามเอยเมื่อวานว่าผมสามารถพูดคำนี้ได้มั้ย เธอกลัวคนไม่ซื้อใช่มั้ย เธอกลัวดีลเลอร์ไม่ซื้อใช่มั้ยถ้าไม่ลดราคาให้เขา เขาบอกว่าใช่ ผมก็บอกว่าเธอจะกลัวทำไม ก็ในเมื่อคนเขากิน เขาจะซื้อสินค้าจากใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อดีลเลอร์คนนี้ก็ได้ คนที่ซื้อไปแล้วตัดราคาให้ตลาดมันพัง มันหลายเรื่องครับ ตลาดพังอีก
ราคาที่ถูกไปจนแทบไม่ได้อะไร มันกำไรน้อย หรือขาดทุน?
น้ำแข็ง : ผมว่ามันเข้าเนื้อครับ ถ้าไม่เข้าเนื้อ มันไม่ล้มแบบนี้ครับ
คุณฝ้ายสั่งเป็นล็อตใหญ่มาก 7.8 แสนซอง ได้ราคาถูก 14 บาท?
น้ำแข็ง : ใครเป็นคนพูดครับ 12 ไม่ใช่เหรอครับ
ของป้าเตือน 16 บาท ของคุณฝ้ายล็อตใหญ่ได้ 14 บาท?
น้ำแข็ง : เขาเป็นดีลเลอร์ที่เป็นคู่แข่งกันตลอดนะ แต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาไปนั่งฝั่งนั้นด้วยกัน ก็ดูน่ารักดีครับ มีเรื่องให้คุยเยอะครับ
ตอนคุณน้ำแข็งเข้ามา ปัญหาสะสม ตอนนั้นมีพนักงานกี่คน?
น้ำแข็ง : ตอนผมเข้ามา พนักงานเหลือ 40 บวกลบผมไม่แน่ใจ
โรงงานมีกี่แห่ง?
น้ำแข็ง : 1 แห่งครับ ขอเก็บเป็นความลับได้มั้ยครับ ผมไม่สะดวกตอบ
จุดเริ่มต้นมาจากพี่ณัฐ ทำแพ็กเกจจิ้ง รู้จักทางคุณส้ม พี่คุณเอย?
น้ำแข็ง : เป็นลูกพี่ลูกน้องครับ
จากนั้นได้รับการว่าจ้างให้ผลิตซองก๋วยเตี๋ยว 1 ล้านซอง 5 ไอเทม เขาก็รีบผลิต หลังเปิดปีใหม่ เขาส่งไป 1 แสนซอง ปรากฏว่าคำตอบที่คุณให้ทางเขา คือส่งมาทำไมเยอะแยะ?
น้ำแข็ง : เพราะเราตกลงกันว่าเราเปิดพีโอไปจำนวนนึง ตอนนั้นบริษัทมีปัญหา เราไม่มีเงินสดที่จะสั่งสินค้าเยอะขนาดนั้น เลยเรียกเข้าทีละล็อต เช่นเปิดพีโอไป 5 แสน เราอาจเรียกเข้าเส้นเล็กสด 2 หมื่น เราเรียกเข้าได้ทีละเท่านั้น อย่างมากวันนึงทำได้ประมาณนั้น และเราไม่มีเงินสดที่จะเรียกเข้าทีละแสนซอง เราคุยกับพี่ณัฐว่า ผมไม่มีเงินสดเยอะขนาดนั้น ผมสามารถเรียกเข้าทีละล็อต แล้วผมจ่าย พี่เอาเข้า 2 หมื่นแล้วผมจ่าย ผมไหวอย่างนี้ ไม่ใช่ตู้มมาแสน ผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้น
ถ้าแสนซองส่งมา ต้องจ่ายเขาเท่าไหร่?
น้ำแข็ง : พี่ณัฐพูดราคาได้มั้ย เป็นเงินจำนวนนึงครับ
มีใบพีโอให้ดูมั้ยว่าให้ส่งสินค้าเป็นล็อตๆ จำนวนเท่าไหร่?
น้ำแข็ง : พี่ณัฐมีใบพีโอมั้ยครับ เอาใบพีโอจากฝั่งพี่ณัฐก็ได้ครับ เอกสารพีโอต่างๆ ที่มีปัญหา มันไม่มี
ทนายแชมป์ : วันนึงมีการเคลื่อนย้ายออกไปจากโรงงาน ทางเราเข้าไปไม่มีเอกสารคำสั่งซื้อ ไม่มีข้อมูล ไม่มีใบเสร็จต่างๆ เลย ณ วันนั้นนะครับ
โรงงานของคุณเองแล้วใครเอาออกไป?
ทนายแชมป์ : ขอไม่เอ่ยนามดีกว่า กำลังหาหลักฐานอยู่
ก็ต้องเป็นคนใน เพราะเป็นเอกสาระสำคัญของบริษัท?
ทนายแชมป์ : ใช่ครับ ทางเราไม่มีใบเสร็จ คำสั่งซื้อ หรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในไลน์ โดนลบหมดเลยครับ
น้ำแข็ง : ข้อมูลในมือถือที่เราเรียกจากพนักงานของเราบางคน มันถูกลบไปหมดเลย
ในออฟฟิศมีกล้องวงจรปิด ต้องเห็นว่าใครนำเอกสารออกไป?
น้ำแข็ง : มันมี แต่ยังดูไม่ได้
ทนายแชมป์ : ยังไม่ขอเอามาเปิดเผยดีกว่าครับ ในส่วนข้อมูลกล้องวงจรปิดตรงนั้น
น้ำแข็ง : เอาเป็นว่าฝั่งผมไม่มีหลักฐานเอามายันใบพีโอ ที่ออกมาวันนี้ อยากได้หลักฐานที่ชัดเจน ว่าผมเป็นหนี้ใคร เท่าไหร่บ้าง ผมยินดีจ่ายให้ทุกคนทุกบาท ทุกสตางค์ครับ
ของพี่ณัฐ บอกว่ามีค่าจ้างผลิตซองก๋วยเตี๋ยว 1 แสนซอง พอต.ค.ปี 68 คุณเอาซองเขาที่ผลิตให้ไปใช้ในท้องตลาดโดยไม่จ่ายเงิน อีกก้อนคุณสั่งเขาทำเส้น แต่ไม่ส่งน้ำซอสให้เขา รวมประมาณ 2.7 ล้าน?
น้ำแข็ง : ตอนเราเริ่มสั่งสินค้า เกิดข้อผิดพลาดตั้งแต่ล็อตแรกเลย คือเรามีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามา เราคุยกับพี่ณัฐว่าเราจะส่งกันวันนี้ เพื่อผลิตให้ต่างประเทศทัน แต่ล็อตที่เราต้องการของพี่ณัฐ เขาส่งให้เราไม่ทัน นี่คือที่มีปัญหากัน ผมว่ามันเป็นดีเทลที่เกิดขึ้น และเกิดข้อพิพาท ทำให้เกิดการไปต่อของการทำธุรกิจร่วมกันลำบาก ก็เลยพ่วงๆ เรื่องอื่นมาเรื่อยๆ
จุดเริ่มต้นมาจากการสั่งซองก๋วยเตี๋ยวล้านซอง แล้วจ้างผลิตแล้วคุณไม่ได้จ่ายเงิน เป็นสองล็อต?
น้ำแข็ง : ผมจะจ่ายต่อเมื่อเรียกเข้า ผม เอย กับพี่ณัฐคุยกัน บอกว่าถ้าผมเรียกเข้า 2 หมื่นซอง ผมจะจ่ายหน้างานเลยนะพี่ เพราะอย่างที่บอกเงินไม่ได้มีเยอะที่จะไปจ่ายตู้มล็อตขนาดนั้น
ก่อนหน้านี้คุณจ้างใครผลิตซองให้?
น้ำแข็ง : อีกบริษัทนึง ขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันครับ เราต้องหาซับพลายเออร์เจ้าใหม่ ตอนนั้นปัญหาเริ่มแดงแล้ว เงินแทบไม่เหลือ เครดิตที่เคยสั่งกับซับพลายเออร์เจ้านั้นมีปัญหา เขาไม่รับเครดิตเราแล้ว เขาจะรับแต่เงินสด ซึ่งเราต้องจ่ายก่อนเราถึงจะผลิตให้ แต่ของพี่ณัฐเขาผลิตก่อนเราถึงจ่าย เพราะเราหมุนเงินไม่ทัน นี่คือผลลัพธ์การบริหารที่ลากๆ มาจนเจอจุดนี้ครับ
วันนี้คุณเองก็ยังไม่ได้จ่าย?
น้ำแข็ง : ผมเจอพี่ณัฐวันที่มีปัญหากันวันนั้น และเจออีกทีคือในทีวีเมื่อวานครับ
เขาติดต่อคุณไม่ได้?
น้ำแข็ง : คนอื่นติดต่อหาแชมป์ได้นะครับ
แต่ใช้เวลาในการติดต่อ?
น้ำแข็ง : ผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้น ที่เขาติดต่อไม่ได้ ไม่รู้ว่าเขามีเบอร์เก่าหรือเปล่า เพราะผมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ครับ
กรณีผ้าแพร มีทั้งการยืมเงิน และชวนทำธุรกิจ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ เอาเรื่องเงินยืมก่อน?
น้ำแข็ง : ผมยืมผ้าแพร 3 แสน ผมโทรหาน้องเอง ประโยคแรกเรื่องเงินนะ เพราะคิดว่าน้องมีกำลังช่วยเรื่องนี้ได้ ก็ขอความช่วยเหลือ ขอยืมก้อนแรก 3 แสน น้องก็ให้ยืม และต้องวางเล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ทางผมวันนั้นบริษัทกำลังวิกฤต ผมทำทุกอย่างอุ้มบริษัทกับเอย หาทางยืมเงิน ขายของทุกอย่างที่สามารถแปรเป็นเงินได้เร็วที่สุด เอามาอุ้มบริษัทให้ได้ ผ้าแพรให้ยืม 3 แสน ผมซาบซึ้งใจมากจนทุกวันนี้ ขอบคุณมากที่ให้ยืมนะครับ และขอโทษที่ไม่สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคุยกันไว้ได้ จากความผิดพลาดที่มันเยอะมากจริงๆ มันมีอีกก้อนนึงด้วย ไม่ใช่แค่ 3 แสน
ผ้าแพรบอกว่าตัดสินใจให้ ทุกอย่างเกิดเร็วมากใน 1 อาทิตย์?
น้ำแข็ง : ผมไปยืมที่บ้านมาเหมือนกันครับ กับยืมผ้าแพร มันไม่ไหวแล้วจริงๆ ก็เลยชวนน้องมาร่วมทำกับพี่มั้ย ผมเชื่อในศักยภาพเงินของน้อง น้องเชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีด้วย พอคุยกันตอนแรกที่ตกลงมันไปได้ดีครับ แต่สิ่งที่ผิดพลาดคือฝั่งผม ที่ไม่ชัดเจน
ช่วงยืมเงินผ้าแพร คือช่วงเวลาสั่งผลิตซองมั้ย?
ทนายแชมป์ : ช่วงเดือนสองเดือนประมาณนี้ ของคุณณัฐก่อนปีใหม่ ของผ้าแพรปลายเดือนม.ค.
ผ้าแพรบอกว่าเหมือนน้องมารับไม้ต่อจากคุณณัฐ?
น้ำแข็ง : ก้อน 1 ล้านก็ยืมมาทำธุรกิจอีก พอไม่ไหวก็ชวนน้องมาทำด้วย ให้เขาผลิต แล้วให้เราเป็นคนขายเจ้าเดียว คุยกันไปคุยกันมาแล้วไม่รู้เรื่อง ไม่ได้มีแค่ผมกับผ้าแพร มีคนอื่นเข้ามาบอกว่าเป็นอย่างนี้ๆ นะ จนสุดท้ายเกิดความไม่ไว้วางใจในตัวผมและเอย ซึ่งผมขอพูดเลยว่า พี่ผิดเอง ที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น ไม่ชัดเจนกับแพร กับครอบครัวแพรตั้งแต่แรก ไม่ได้บอกทั้งหมดว่าบริษัทมีปัญหาอะไรบ้าง ผมยอมรับเลย แพรทำอะไรชัดเจนตรงไปตรงมามาก ผมรู้สึกว่าทำไมไม่บอกให้หมดไป ปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ พอน้องรู้ปัญหาตอนหลัง น้องเกิดความไม่สบายใจ ทำธุรกิจกันต่อยาก เพราะน้องคงไม่ไว้วางใจในผมและเอยแล้ว
ปิดอะไรน้องไว้?
น้ำแข็ง : ปิดว่าบริษัทมีหนี้ที่ถูกฟ้องจากตรงนี้ๆ เราไม่ได้บอกปัญหาภายในทั้งหมด สมมติมีปัญหา 100 แต่เราบอกแค่ 20 นี่คือความผิดพลาดของผมและเอยคือกลัวเขาไม่ให้เงิน กลัวเขาไม่ช่วยครับ นี่คือความผิดของผม ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของผมกับผ้าแพร เราไม่ได้มีจุดด่างพร้อยตั้งแต่เริ่มประกวด ถึงหลังๆ มาคุยกันเรื่องธุรกิจเลย ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่มีปัญหาเรื่องความเชื่อใจในเรื่องการทำธุรกิจแหละ มันเกิดขึ้นจากฝั่งผมเอง
ก้อน 3 แสนเคลียร์แล้ว?
น้ำแข็ง : เราทำยอมไปแล้ว ก้อน 3 แสน เราทยอยจ่ายไปแล้ว 3-4 งวด
ทนายแชมป์ : ส่วนก้อน 1 ล้านเราทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้กันแล้ว เราเริ่มชำระกัน 1 ม.ค.69 และผ่อนไป 18 งวด 18 เดือน และหลังจาก 18 เดือน เราจะผ่อนชำระของยอด 1.3 ล้าน ที่มีการยืมเข้ามาเพื่อซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิต ตอนนี้กำลังคุยทนายเงื่อนไขการชำระหนี้ เงื่อนไขในการรับมอบสินค้าคืน
น้ำแข็ง : ผมกับเอย ยินดีรับคืนสินค้าที่เขายึดหน่วงไป รับคืนทั้งหมด ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เป็นไร แต่ผมขอแค่ว่าขอเวลาผมได้ทำงานหาเงินและทยอยใช้หนี้ก้อนทั้งหมดของผ้าแพร
ถือว่าน้องก็ใจดี?
น้ำแข็ง : ใช่ ใจดีมาก ไม่ได้บีบบังคับ ผมขอบคุณมากจริงๆ
1.3 ล้านที่จ้างผลิตของ เมื่อวานทนายน้องบอกว่าวัตถุดิบบางอย่างก็ขึ้นรา เสียหายไปแล้ว ตรงนี้จะเอายังไง ถ้าจะเอาวัตถุดิบเขามา?
น้ำแข็ง : ผมขอกลับมาเพื่อทำลายครับ
ทนายแชมป์ : ไม่อยากให้สินค้าล็อตนั้นออกสู่ท้องตลาด เผื่อเกิดความเสียหายภายหลัง
น้ำแข็ง : เราแค่ทำลายเพื่อให้เกิดความสบายใจ เดี๋ยวความเสียหายที่เกิดขึ้น ฝั่งเรารับผิดชอบเอง แต่แค่ขอเวลา ถ้าใจดีเหมือน 1 ล้านก็ขอบคุณมาก เพราะจะให้ไปจ่ายเป็นก้อนคงไม่ไหว
วัตถุดิบช่วงที่มีปัญหา ผลิตกี่ที่?
น้ำแข็ง : เยอะมากครับ เรามีซับพลายเออร์หลายเจ้ามากๆ ครับ
ถ้าขึ้นราแล้ว ถ้าเสียหายไปแล้ว จะส่งคืนได้ยังไง?
ทนายแชมป์ : ต้องส่งคืนในรูปแบบที่เสียหายเพื่อนำไปทำลาย
ต้องได้ของคืนก่อนตกลงจ่ายยังไง?
ทนายแชมป์ : ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้ว เราขอวัตถุดิบเอามาทำลายก่อนได้มั้ย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหวออกไป กำลังคุยกันอยู่ แต่มันเกิดเรื่องนี้เสียก่อน ยังไม่ได้ทำหนังสือกัน ต่างฝ่ายต่างเสนอข้อตกลงกันแล้ว
น้ำแข็ง : เคสผ้าแพรต่างจากเคสอื่นๆ ผมกับเอยยินดีจ่าย ทุกความเสียหายเรารับผิดชอบ ทุกเงินที่เขาเอามาลงทุนเอามาช่วยเรา เรารับผิดชอบ แต่เราแค่ขอเวลาหาเงินและทยอยจ่ายครับ
ด้านความรู้สึกกับน้อง?
น้ำแข็ง : ผมซาบซึ้งนะครับ ไม่ว่าผ้าแพร หรือญาติผม หรือคนอื่นที่ยื่นมือมาช่วยเหลือ ผมรู้สึกว่าก้อนแรกหรือทุกก้อนที่แพรช่วย เขาช่วยเพราะเขารู้จักผม ผมเชื่อว่าน้องไว้ใจผม มันมีเรื่องบางเรื่องที่เราผ่านมาด้วยกัน ใช้เวลาช่วงนึงของชีวิตมาด้วยกัน มันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับ
ความรู้สึกจะกลับมาเหมือนเดิมมั้ย?
น้ำแข็ง : สำหรับผม ผมไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนไปเลย แล้วอีกเรื่องที่ผมเพิ่งรู้เมื่อคืน แม่ผมกับทีมงานเพิ่งแจ้งเมื่อกี้ว่าน้องท้อง ผมก็ยินดีด้วยมากๆ เขาคุยกับแฟนว่าอยากมีลูก ผมเพิ่งรู้เมื่อคืนแม่บอก ก็ยินดีด้วย ขอโทษที่ตอนท้อง ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องแบบนี้
ไม่ได้เจอกันนานมาก?
น้ำแข็ง : ตั้งแต่ก.พ. ที่ไม่เข้าใจกัน
ได้ไลน์คุยกันมั้ย?
ผ้าแพร : มีไลน์ทวงถามเขาว่าเมื่อไหร่จะได้เงินคืน
น้ำแข็ง : ก็อยากคืนให้ทุกคน อยากหาเงินคืนให้ทุกคน แต่ของผ้าแพรผมให้เป็นเคสที่แตกต่างจากคนอื่น คนอื่นเป็นหนี้ทางการค้า แต่แพรเป็นหนี้ที่เอามาช่วยพี่ ฉะนั้นทุกเม็ดต้องคืนให้หมด แต่ขอบคุณที่ให้เวลา
แพรมีอะไรอยากพูด?
ผ้าแพร : ที่บอกว่า 1.3 ล้านเป็นหนี้วัตถุดิบ แพรยังไม่ได้พูดถึงวัตถุดิบเลยนะคะ วัตถุดิบที่แพรซื้อและเหลือตรงนั้น พี่น้ำแข็งกับพี่เอยเอาไปขาย แพรจะถือว่าเป็นก้อนสุดท้ายที่แพรให้พี่น้ำแข็ง แพรไม่ได้พูดถึงเงินตรงนั้น ที่แพรพูดถึงคือเงินที่พี่เอยกับพี่น้ำแข็ง เซ็นรับทราบใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ที่พี่น้ำแข็งกับพี่เอยเปิดใบพีโอมาให้แพร รับของไปแล้ว ส่งขายไปขายแล้ว ได้เงินมาแล้ว 1.3 ล้านแพรพูดถึงคือตรงนี้ ไม่รวมถึงค่าปรับ ดอกเบี้ย ที่จ่ายแพรล่าช้า เพราะในนี้มีกำหนดจ่ายชัดเจนเลยค่ะ มันอาจต้องมีดอกเบี้ยที่จ่ายล่าช้า จะดูก็ได้นี่เป็นเอกสารตัวจริง
น้ำแข็ง : กับผ้าแพรผมไม่ติดเลยครับ ผมเป็นคนดึงน้องให้มาช่วยเองครับ ผมก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ ถึงเป็นจำนวนเท่าไหร่ เรียกมาเท่าไหร่ผมก็ต้องให้ครับ แต่อย่างที่บอกคงให้เป็นตู้มๆ ไม่ได้ คงต้องทยอย
ผ้าแพร : อย่างที่แพรบอก แพรยังไม่ได้พูดเรื่องวัตถุดิบที่แพรเป็นคนซื้อ บางส่วนที่ออกมา แพรไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้ด้วยอยู่แล้ว มีบางส่วนที่พี่เอยพี่น้ำแข็งเอาไป อันนั้นแพรไม่ได้พูดถึงเลยนะคะ เพราะถ้าแพรเอามารวมคิดเงิน ถามว่าแพรมีสต็อกมั้ย แพรมี ตอนที่เขาให้แพรไปผลิต มีคนส่งสต็อกให้แพรรายวัน แพรไม่ได้คิดก้อนนั้นเลย เหมือนเดิม แพรให้ใจพี่น้ำแข็งมาก แพรถือว่าให้พี่น้ำแข็งไปตั้งตัวต่อ แต่ขอแค่ตรงนี้ที่เป็นเงินที่แพรควรจะได้ เพราะแพรมีหลักฐานว่ามีคนโอนเงินให้แล้ว แต่แพรยังไม่ได้รับเลย แพรคิดว่าช่วงนี้แพรอยากเอาเงินมาใช้เหมือนกัน เพราะแพรก็ท้องอยู่ ก็รบกวนด้วยนะคะ ส่วนเรื่องวัตถุดิบที่จะเอาไปทำลาย แพรก็ยอมรับว่ามีบางส่วนที่มันขึ้นราไปหมดแล้ว จะให้คนท้องมาดมราก็ไม่ใช่ แต่อย่างที่พูด แพรไม่ได้ไปคิดอะไรส่วนนั้นเลย แพรโฟกัสแค่ส่วนนี้ อยากให้เคลียร์ตรงนี้ให้จบเสียที เพราะบอกตรงๆ แพรไม่อยากมานั่งเครียดกับเรื่องนี้แล้วค่ะ
ของคุณฝ้าย น่าจะเยอะ เพราะสั่งบิ๊กล็อต 7.8 แสนซอง มีหลายประเด็น มีเรื่องบอกจะปิดโรงงาน 3 เดือน ต้องสต็อกให้เยอะ เดี๋ยวไม่มีของขาย มีเรื่องสั่งให้เยอะนะ มีโบนัสทองคำให้ มีเรื่องขายฝากบ้าน เรื่องเขาจ่ายเงินล่วงหน้า จ่ายตลอด แต่ของไม่ได้ ความเสียหาย 5.25 ล้าน?
ฝ้าย : ขออนุญาตถามก่อน เมื่อวานรับปากว่าเอยจะมา ทำไมวันนี้ไม่มาคะ
น้ำแข็ง : ผมเพิ่งรู้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวาน แล้วคุณแม่ผมวันนี้ มีนัดที่สมิติเวช ผ่าตัดลำไส้ ต้องมี 1 คนอยู่เพื่อตัดสินใจ ว่าถ้าเจอเนื้อเจออะไรตัดเลยมั้ย วันนี้ทำไมเป็นผมมา ไม่ใช่เอยมา เพราะผมไม่ชอบ ที่ภรรยาผมมานั่งคุย ถ้าต้องมีปากเสียง นั่งแว้ดๆ ใส่ผม ไม่อยากให้ภาพลักษณ์ผมภรรยาไม่ดีครับ ถ้าวันนี้จะคุยอะไรก็คุยกับผมก็ได้ ผมมีแนวทางชัดเจนว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่ แจ้งเราให้ชัดเจน ว่าเป็นเท่าไหร่ เรายินดีจ่ายทุกก้อน ผมมีเรื่องคุยกับคุณฝ้ายเรื่องนึงที่ไม่ใช่เรื่องเงินด้วย เดี๋ยวรอท้ายๆ แล้วกัน เมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าใครควรมานั่งตรงนี้ ผมขอเป็นผมนี่แหละ
คุณน้ำแข็งบอกว่าภรรยาอารมณ์ร้อนเหรอ?
น้ำแข็ง : ผมรู้สึกว่าถ้าผมกับเอยมานั่งตรงนี้ ใครจะด่าจะว่า จะติ มีปัญหาอะไรก็ตาม ผมสามารถมองข้ามการมีอารมณ์ไปได้ แต่ถ้าเอยมานั่ง ผมกลัวเสียภาพลักษณ์ตัวเขาด้วย
ฝ้าย : วันนี้ที่ออกมา คุณรู้ทุกเรื่องในการดีลงานกับฝ้าย ดีลเลอร์ท่านอื่นครบถ้วนแล้วหรือยัง เข้าใจกระบวนการสั่งซื้อ และรับออเดอร์ที่ผ่านมาหรือยังคะ รับทราบทั้งหมดมั้ย
น้ำแข็ง : เราต้องรู้ในแบบที่คุณฝ้ายรู้ หรือรู้ในแบบของเราครับ
ฝ้าย : รู้ในแบบของคุณก็ได้ค่ะ แต่คุณรู้ในสิ่งที่คุณเอยมาดีลกับเราทุกเรื่องมั้ย
น้ำแข็ง : สิ่งที่คุณฝ้ายมา หรือทุกคนมา ต้องการสิ่งเดียวกัน คือต้องการเงิน ถูกต้องมั้ยครับ
ฝ้าย : ใช่ค่ะ
น้ำแข็ง : โน้ตไว้นะครับ ว่าต้องการเงินคืน
ฝ้าย : ฝ้ายต้องการเงิน และต้องการเคลียร์ในเรื่องที่เขาดิสเครดิตฝ้ายหลายเรื่องค่ะ วันนี้ฝ้ายสามารถพูดได้เลยว่าสิ่งที่ฝ้ายพูดกับพี่หมวยเมื่อวาน ว่าฝ้ายถูกดิสเครดิต ไม่ว่าการเอาบ้านมาแลกหนี้ การทำราคาพัง การเอาเปรียบเขา การกดราคากับตัวเอยเอง ฝ้ายโดนดิสเครดิตอย่างมาก ฝ้ายมีข้อมูลเพื่ออธิบายว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นยังไง เรื่องการดิสเครดิต อย่างที่แจ้งเลยว่า ตัวเขาเองเอาบ้านฝ้ายไปขายฝาก และนำเงินไปใช้ แต่สิ่งที่เขาไปบอกทุกคนคือ ฝ้ายเป็นหนี้เขา และฝ้ายเอาบ้านมาแลกหนี้ ซึ่งตรงนี้คือจุดที่ฝ้ายเสียใจเป็นอย่างมาก เราให้เอาบ้านไป แต่กลับมาว่าเรา สองเรื่องการขายตัดราคา ตามที่คุณน้ำแข็งพูดเมื่อครู่ มุมการขายส่งและการขายปลีก มุมการขายส่ง สามารถยืนยันกับลูกค้าฝ้ายได้เลยทุกวัน สามารถยืนยันได้เลยว่า ฝ้ายมีการขายต่ำกว่าราคา 21 บาทมั้ย ฝ้ายไม่มีการขายตัดราคา ส่วนการขายปลีก ที่ผ่านมาการขายตัดราคาของเลอรส มีมาเนิ่นนาน และฝ้ายไม่เคยขายตัดราคา ฝ้ายเองเป็นคนบอกเขามาตลอดว่าตอนนี้ราคาพังมาก เอยช่วยควบคุมราคาให้หน่อยได้มั้ย สิ่งที่เขาบอกมาคือเขาทำไม่ได้ จนสุดท้ายเดือนเม.ย. ปีที่แล้ว ฝ้ายเริ่มเข้าในแพลตฟอร์ม สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราขายไม่ได้อยู่ดี ฝ้ายเลยบอกว่างั้นฝ้ายต้องเข้ากับราคาอื่นที่ร้านอื่นตัดราคาไปแล้วนะ 1 เดือนจะขออนุญาตทำโปร ซึ่งเอยบอกว่าทำได้เลย ทุกคนต้องเอาตัวรอด เขาไม่ช่วยกันดันราคาขึ้น แต่บอกให้ฝ้ายทำได้เลย เพราะเอาตัวรอด วันนั้นฝ้ายบอกว่าขอเวลาแค่ 1 เดือนนะ แล้วหลังจากนั้นช่วยเถอะ ช่วยกันดันราคาขึ้น ใครจะมาขายราคาต่ำๆ แบบนี้แล้วได้กำไร ฝ้ายแนะนำเขา พอครบ 1 เดือน ฝ้ายก็ชวนขึ้น มันมีทั้งหมดค่ะ ในยามที่ฝ้ายบอกเขาว่าให้ช่วยปรับราคาให้หน่อย ฝ้ายท้วงเขาค่ะ ว่าคุณขายตัดราคา ช่วยปรับราคาให้หน่อยได้มั้ย สิ่งที่เขาบอกมาคือให้ตัวแทนต่อสู้กันเอง เขามาบิวต์ค่ะ ให้ตัวแทนตัดราคากันเอง นี่คือหลังบ้านจริงๆ ที่คุณน้ำแข็งบอกว่าฝ้ายกับพี่เตือนเป็นคู่แข่งกัน เราไม่ใช่คู่แข่งกันนะคะ
น้ำแข็ง : ใครจะอยากให้บริษัทตัวเองล้มครับ โดยการให้ขายตัดราคากันเอง ฝากไว้แค่นี้
ฝ้าย : แล้วคลิปเสียงคืออะไรคะ
พี่เตือนกับคุณฝ้ายมักตัดราคากัน?
ฝ้าย : ไม่ค่ะ เราไม่ได้ขายตัดราคากันค่ะ ในเรื่องการขายส่ง ฝ้ายกับพี่เตือนจะเดินคนละสาย ฝ้ายเป็นสายต่างประเทศ พี่เตือนสายในประเทศ เราไม่ตัดราคากันอยู่แล้ว เราไม่มีประเด็นเรื่องการขายส่ง แต่ถ้าขายปลีก เอาง่ายๆ ว่าเขาปั่นให้ดีลเลอร์ตัดกันเอง เพราะเขาจะพยายามเสนอราคาพิเศษให้ดีลเลอร์เพื่อต่อสู้กัน ราคาปรับขึ้น 20 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ค. แต่สิ่งที่เขาอยากให้ดีลเลอร์ต่อสู้กันคือวันนี้อยากให้ 18 ก็ 18 วันนี้อยากให้ 20 คือ 20 สิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้เงินก้อนโตไปจากพวกเรา
ล็อตใหญ่คุณฝ้ายได้ไปที่ 14 บาท?
ฝ้าย : ใช่ นั่นเป็นก้อนใหญ่ บิ๊กล็อตจริงๆ ฝ้ายได้ในราคา 18 โดยมากเราแค่ 18-20 ตามที่เขาอยากเสนอ อยากให้เราดันยอด เขาก็จะบอกว่าเอาหน่อยสิ ให้ราคาเดิมได้นะ เธอช่วยหน่อยสิ มันจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 มันจะขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้ จน 7.8 แสงซอง เขาให้ราคาพิเศษจริงๆ อย่างที่คุณน้ำแข็งแจ้งว่า 12 หรือ 14 กันแน่ ราคาที่เอยเสนอมา ฝ้ายยืนยันว่าฝ้ายไม่ได้มีการไปบีบเขาว่าฝ้ายต้องเอาราคานี้ หลักฐานในแชตมีนะคะ เขาเป็นคนเสนอเองค่ะ แต่ 14 บาท อย่างที่แจ้ง ฝ้ายต้องการใช้แค่ 2 แสนต่อเดือน รวมเป็น 6 แสน แต่เขาเสนอมาว่าจะให้ฝ้ายดันไปที่ 2.6 แสน เพื่อที่หลังจากนี้ไป ดีลเลอร์คนอื่นไม่มีใครซื้อ แต่เขายังมีลูกค้า เอยจะให้คนกลุ่มนั้นมาซื้อกับฝ้ายทั้งหมด ตัวฝ้ายเอง ฝ้ายขายได้อยู่แล้ว 2 แสน ถ้าจะให้ฝ้ายสต็อก ฝ้ายไม่สามารถแบ่งได้ เพราะฝ้ายมีลูกค้าจองไว้หมดแล้ว ฝ้ายถึงต้องไปกับเขา แล้วสิ่งที่เขาเสนอมา คือถ้า 2.6 แสน เขาให้โบนัสอีก 3 แสนบาท มันจะเท่ากับโบนัส 1.15 บาทต่อซอง ฉะนั้น 14 - 1.15 จะเท่ากับต้นทุนอยู่ที่ 12.85 ค่ะ ที่เมื่อวานไม่ได้ตั้งใจจะต้องบิดนะคะ แต่ราคาที่เอยเสนอขายมาเป็นแบบนี้จริงๆ ค่ะ
เรื่องบ้าน ที่บอกว่ามีการเอาโฉนดเขาไปขายฝาก เอาเงินไปใช้แล้ว แล้วมาดิสเครดิตเขา ว่าที่ต้องเอาบ้านเขามาเพราะเขาเป็นหนี้?
ทนายแชมป์ : เบื้องต้นที่คุณฝ้ายบอกว่าเป็นหนี้กันอยู่ 5.2 ล้าน นี่รวมบ้านหรือยังครับ
ฝ้าย : เป็นค่าสินค้าอย่างเดียวค่ะ
ทนายแชมป์ : มีเรื่องบ้านอีกเท่าไหร่
ฝ้าย : 4.49 ค่ะ
ทนายแชมป์ : เริ่มต้นเรื่องของบ้านเกิดขึ้นได้ยังไง ทำไมยอมนำบ้านตัวเองไปขายฝาก แล้วเอาเงินไปให้เพื่อน
ฝ้าย : จริงๆ ฝ้ายเล่าไปแล้วเมื่อวาน อยากฟังในมุมทนาย ว่าสิ่งที่ทนายรับรู้มาเป็นแบบไหน
ทนายแชมป์ : เท่าที่ทราบมา บ้านหลังนี้คุณเอยจะขอซื้อ แต่ ณ วันนี้ คุณฝ้ายยังไม่มีตัวเงินสด มีแค่บ้านอยู่ ก็มาซื้อบ้านหลังนี้ แต่คุณเอยไม่มีเงินสดมาซื้อบ้าน ก็เลยเอาบ้านไปขายฝาก เพื่อนำเงินไปหมุนทำธุรกิจ ธุรกิจไปได้ ขายของได้ มีเงินเข้ามาก็จะเอาเงินมาซื้อบ้านหลังนี้ เป็นการไถ่ถอนจากการขายฝาก
น้ำแข็ง : มันเกิดจากความเชื่อใจ ถูกต้องมั้ย อยากให้เล่าหน่อย เป็นไงคุณฝ้ายถึงมาขายเลอรสได้
ฝ้าย : ก็ซื้อมาลองทานค่ะ ทานแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสินค้าที่ขายได้ เราก็เลยมาเปิดบิลตัวแทน ยอดโตขึ้น เราก็เลยขยับเป็นดีลเลอร์
น้ำแข็ง : กี่ปีแล้วครับ ที่ทำมา
ฝ้าย : 3 ปีค่ะ ปี 1 ปี 2 ไม่ได้มีปัญหาค่ะ จริงๆ มันจะครบปีที่ 3 ตอนประมาณมี.ค. ของปีนี้เองค่ะ ซึ่งฝ้ายยังขายไม่ครบ 3 ปีด้วยซ้ำ เอาเป็นว่าปีกว่าๆ ปกติ แต่เริ่มมีปัญหาคือปลายปี 67 ค่ะ
น้ำแข็ง : ตอนมันดีๆ อยู่ คุณฝ้ายได้อะไรไปบ้างครับ
ฝ้าย : ได้ไอโฟน ได้ทองคำค่ะ แล้วยังไงต่อคะ
น้ำแข็ง : ที่จะชี้ให้เห็นคือตอนธุรกิจมันดี ทุกคนอยู่เรือลำเดียวกัน เรือลำนี้กัปตันคือเอย เอยจะพาทุกคนไปถึงฝั่ง ได้ผลตอบแทนจากเรื่องนี้ พอวันนึงเรือเจอพายุ เรือมีโอกาสแตก คนที่เคยช่วยเหลือกัน เคยไปกินไปเที่ยวด้วยกัน เคยอยู่เรือลำเดียวกัน พอเรือแตก ก็แยกย้าย ผมเข้าใจได้ว่าทุกคนต้องเอาตัวรอด แต่สิ่งที่ผมรู้สึก ที่เลวร้าย คือวันที่กัปตันพาทุกคนมา ทุกคนได้โน่นได้นี่ วันนึงพอเขาล้ม ทำไมถึงซ้ำเขาแรงขนาดนี้
ทนายเป็ปซี่ : มองว่าประเด็นนี้ไม่ถูกต้องนะคะ ถ้าจะบอกว่ากัปตันพาทุกคนไปถึงฝั่ง นั่นก็เกิดจากการทำงานของทุกคน ทุกคนทำงาน มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทน เขาทำงานได้ คุณก็ได้ผลประโยชน์ในกำไรที่เขาทำให้ ถูกต้องมั้ยคะ อันนี้คือผลประโยชน์เกื้อกูลกันอยู่แล้ว แต่ที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ ในเมื่อเรือคุณกำลังจะจม คุณไม่จำเป็นต้องมาโกหก ไม่จำเป็นต้องมาหลอกขายสินค้า ไม่ว่าจะราคาที่ต่ำ ในเมื่อคุณพูดว่าการขายสินค้านั้นเป็นราคาที่ต่ำ ไม่สามารถผลิตได้ ไม่สามารถส่งออกได้ ทำไมถึงยังดิ้นที่จะทำคะ ในการเสนอขายในราคาที่ต่ำ แล้วการขายในราคาที่ต่ำนั้น คุณรู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้ คุณทำเพื่อหวังได้เงินเขาไปอย่างเดียว ถูกต้องมั้ยคะ งั้นขอถามก่อนค่ะ ว่าในวันที่คุณเสนอขายราคานั้น คุณมีสินค้าหรือเปล่าคะ ในราคา 14 บาท 15 บาท 18 บาทก็ดี ณ ขณะนั้นมีสินค้ามั้ยคะ
น้ำแข็ง : ที่ผมโฟกัสคือทุกคนใช้ค่ำวาหลอก
ทนายแชมป์ : ทั้งที่ทุกคนเป็นคู่ค้ากันมาตลอด ทุกคนทราบดีว่าราคาสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ แต่พอมีการเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำลง ทุกคนก็อยากได้
ทนายเป๊ปปี่ : ในการเสนอขายนั้น มันไม่ได้ตรงไปตรงมา คุณเสนอว่าถ้าเขาซื้อสินค้าในราคานี้ คุณจะให้ผลตอบแทนเขาก็คือทอง คือโบนัส แต่โบนัสกับทองนั้น ทางซับพลายเออร์คุณมีให้เขาจริงมั้ยคะ
น้ำแข็ง : ยอดที่คุณฝ้ายรวมมา คิดรวมยอดโบนัสมาด้วยมั้ย
ฝ้าย : อันนี้ฝ้ายคิดจากต้นทุน 12.85 แล้วค่ะ ซึ่งฝ้ายทอนเรื่องโบนัสให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
พัทธ์ธีรา : แล้วโบนัสกับทอง มีอยู่จริงมั้ยคะ
เป็นดีลเลอร์ถ้ามีแรงจูงใจ มีโบนัส เราก็เชื่อ เพราะค้าขายมานาน?
น้ำแข็ง : นั่นแปลว่าปีที่ 1 ปีที่ 2 เขาได้มาตลอด เพราะธุรกิจกำลังดีอยู่ ถูกต้องมั้ย
ฝ้าย : ได้ค่ะ แต่ก็ต้องทวงเหมือนกันนะคะ ทวงหนักเหมือนกันค่ะที่บอกว่าจะให้โบนัส จริงๆ ควรมีดีลในการจ่าย ถ้าเราไม่ทวง ไม่จี้ เราก็ไม่ได้นะคะ มีดีลเลอร์บางท่าน รับรางวัลโบนัสไปแล้ว แต่ไม่ได้ทองคำแท่งจริงๆ ก็มี ท่านใดมีปัญหาแบบนี้ จริงๆ สามารถติดต่อได้เลยนะคะ มีการประกาศเรียบร้อยว่ายอดขายถึงได้ มีการรับมอบบนเวทีเรียบร้อย แต่วันนี้ผ่านมาปีสองปี เช่นน้องแพร ยังไม่ได้ทองเลยค่ะ ผ่านมาปีกว่า ที่ฝ้ายได้เพราะอะไร เพราะฝ้ายเป็นรายใหญ่และฝ้ายจี้ ฝ้ายมียอดขายเยอะ ถ้าฝ้ายไม่จี้ ฝ้ายไม่สามารถมีเงินหมุนได้ค่ะ
พัทธ์ธีรา : แล้วมีอยู่จริงมั้ยคะ เรื่องโบนัสทอง
ฝ้าย : โบนัสทองที่ทางคุณทนายหมายถึง น่าจะโบนัสทองในส่วนของซับพลายเออร์ ที่เอยมาเสนอว่าจะเอาจากซับพลายเออร์เอามาให้
ทนายแชมป์ : แต่คุณฝ้ายก็ยืนยันใช่มั้ยว่าเคยได้รับโบนันสทอง
ฝ้าย : มันคนละเรื่องค่ะ อันนั้นเป็นโบนัสที่บริษัทเลอรสให้ค่ะ แต่สิ่งที่คุณทนายถาม มันคือโบนัสที่สิ้นปีของปีที่แล้ว
พัทธ์ธีรา : การเสนอขายสินค้าให้ตัวแทนซื้อในจำนวนที่เพิ่มขึ้น โดยเสนอขาย ถ้าตัวแทนซื้อในราคาที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งยอดสะสม 6 แสนกว่าซอง ที่อ้างว่าจะมีทองคำให้ มีโบนัสให้ มีอยู่จริงมั้ยคะ
ทนายแชมป์ : มีอยู่จริงสิครับ เพราะคุณฝ้ายเคยได้รับไปแล้ว
แต่อันนั้นเป็นปีก่อนที่ยังไม่มีปัญหา?
ทนายแชมป์ : บริษัทได้แจกโบนัสให้ตัวแทนจริงๆ แต่ในการแจกก็ต้องทยอยแจก เข้าใจมุมแรงจูงใจในการซื้อ เราตกลงว่าจะให้ไปแล้ว แต่ ณ วันนี้เรือมันล่มไปแล้ว พอเรือล่มไปแล้ว ถ้าวันนั้นไม่เกิดเรือล่ม ผมมั่นใจว่าทุกคนได้ครับ
แต่พอเช็กซับพลายเออร์เขาบอกไม่เคยมีการดีลเรื่องนี้ ว่าจะมีการให้ทอง?
พัทธ์ธีรา : มีทางซับพลายเออร์แจ้งความแล้ว ว่าเอาเขามาแอบอ้าง เขาไม่เคยมีโบนัสให้ค่ะ
น้ำแข็ง : บอกได้มั้ยว่าเจ้าไหน
ฝ้าย : ของบริษัทไทยวาค่ะ เขาบอกว่าบริษัทไทยวาจะให้โบนัสกับเลอรส คือเอยจะเอามาให้ฝ้ายต่อ ให้คนเดียวด้วยค่ะ ไม่เคยมีดีลเลอร์คนอื่นได้ด้วยค่ะ
เตือนใจ : ขณะเดียวกัน เสนอพี่เตือนประโยคเดียวกัน ให้คนเดียวค่ะ
น้ำแข็ง : บริษัทไทยวาคือบริษัทผลิตเส้น
ฝ้าย : หรือจะให้คอลเลยมั้ยคะ บริษัทไทยวายืนยันว่าที่ผ่านมาค้าขายมา 3 ปี ไม่เคยมีโบนัสทองคำให้บริษัทเลอรส และไม่มีส่วนลดท้ายบิลด้วย ในวันที่เอยมาเสนอ เอยเสนอว่าถ้าวันนี้ฝ้ายสั่งซื้อได้ เขาต้องการแค่ส่วนลดท้ายบิล ตัวทองคำเขาจะยกให้ฝ้ายเลย แต่ทั้งหมดทั้งมวล เมื่อท้ายปี ฝ้ายไม่เคยต้องการสินค้าในราคาต่ำ ฝ้ายไม่เคยไปบีบคอเขา ไม่เคยเรียกร้องที่จะเอา และที่เขาเสนอราคาถูกก็ไม่ใช่แรงจูงใจของฝ้ายด้วย แต่สิ่งที่ฝ้ายยอมซื้อเพราะเขาจะมีเหตุผลในเรื่องต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเรื่องเปิดพีโอซ้ำๆ เปิดพีโอเบิ้ลๆ เพื่อให้ธุรกิจรันต่อ เราจำเป็นต้องซัปพอร์ตเขา ถ้าเขาไปไม่ได้ ทำไม่ได้ ลูกค้าเราจะไม่ได้รับของ ตรงนี้มากกว่าที่ฝ้ายพยายามโฟกัส
น้ำแข็ง : นี่คือการทำธุรกิจที่ผิดพลาด ผมยอมรับ มันเลยเกิดปัญหานี้ขึ้น อะไรไม่เป็นไปตามแผน ก็คือความผิดพลาดนั่นแหละครับ อยากถามคุณฝ้ายว่าไปติดต่อไทยวาด้วยเรื่องโบนัสใช่มั้ย
ฝ้าย : ใช่ค่ะ
น้ำแข็ง : วันนี้ทางบริษัทเลอรส และผมกำลังทำ คือมียอดขาย เรามีเงิน ทำธุรกิจเริ่มมีกำไร ก็นำกำไรตรงนี้มาทยอยคืนให้ทุกคน ซึ่งทุกคนก็ได้ไปแล้ว ฝ้ายได้ก้อนไหนไปบ้าง
ทนายแชมป์ : ได้ไปประมาณ 8 แสน
น้ำแข็ง : เขาขอมาแล้วจ่ายเลย สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือ ในเมื่อทุกๆ คน อย่างบางคนเราติดต่อไปแล้วไม่ติดต่อกลับ มีใครบ้าง
ทนายแชมป์ : พี่เตือน คุณแพรก็เคยโทรหาครั้งนึง
เตือนใจ : ตอนพี่จะหยุด พี่ติดต่อเอยตลอด เอยผัดพี่มาตลอด ให้ความหวังพี่ตลอด พี่ต้องนอนรอความหวังอีกนานเท่าไหร่ ถึงเวลาพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่มานั่งรอแบบไม่มีจุดหมาย ผัดพี่ พอพี่ทักไป 3 วันทักไปไม่อ่าน ต้องรออีกนานเท่าไหร่
พัทธ์ธีรา : เขารอจนแม่เขาตายค่ะ
เตือนใจ : คุยแล้วมีแต่เรื่องโกหก ถึงบอกว่างั้นให้คุยกับทนาย แล้วทำไมไม่ติดต่อทนายพี่คะ
พัทธ์ธีรา : อันนี้จะเป็นกรณีเขาขอเงินคืน ตั้งแต่แม่เขารักษาตัว จนแม่เขาเสียชีวิต เพราะไม่มีเงินรักษาแม่
เตือนใจ : พี่ขอเงินรักษาแม่ ไม่เคยพูดถึง มีแต่จะวนกลับไปพูดว่าจะขายของมั้ย คุยเรื่องนี้มาตลอด จนแม่พี่เสียค่ะ
น้ำแข็ง : ผมเสียใจด้วยจริงๆ สำหรับเรื่องนั้น สิ่งที่จะชี้ให้เห็น คือเราพยายามหาเงินจากสิ่งนี้ สิ่งที่ทุกคนเคยขายด้วยกัน แล้วตอนนี้เราเริ่มทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ที่ไม่จมทุน ที่ไม่เข้าเนื้อ แล้วเราเอาเงินมาคืนทุกคน แต่มีบางคนหรือบางกลุ่มที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากได้เงินมากกว่าอย่างอื่น ทำไมผมคืนเงินบางคนไปแล้ว ทำไมเขาถึงยังรู้สึกไม่พอใจกับเงินที่เราหามาได้ สมมติผมเป็นเจ้าหนี้ แล้วลูกหนี้เอาเงินมาคืนผม ผมก็จะรู้สึกว่าเขาคืนเงินเราแล้วนะเว้ย แต่เจ้าหนี้บางคนยังดิสเครดิตบริษัทเราอยู่เลย จนผมมารู้ว่าเขาดิสเครดิตเพราะเขาไปขึ้นแบรนด์เอง คุณฝ้ายมีการขึ้นแบรนด์เอง
ฝ้าย : ฝ้ายทำค่ะ หลังจากที่ฝ้ายล้ม ซึ่งอธิบายได้ค่ะ
น้ำแข็ง : การที่เราหาเงินจากก๋วยเตี๋ยว แล้วเขามาทำรูปแบบเดียวกับเราเลย เราหาเงินคืนเขาได้ นั่นแปลว่าเรามียอดขาย เหมือนเราตกปลาเดียวกัน ตอนนี้มีสองแบรนด์ คือเลอรส กับเรือทอง อยู่ในบ่อนี้เลย เป็นปลากลุ่มเดียวกัน พอเลอรสมีออเดอร์ มีเงินเข้ามา แล้วนำเงินไปคืน เจ้าหนี้ต้องดีใจ ผมก็แปลกใจว่าวันที่เราคืนเงิน ทำไมเขาถึงโพสต์อะไรต่างๆ ผมมาอ๋อ ตรงที่ทำไมเราตั้งใจทำงานคืนเขา แต่เขาดูไม่ยินดีกับเงินที่เราหาได้
ทนายแชมป์ : เราไม่เคยกีดกันการค้านะครับ ไม่เคยไปดิสเครดิตคู่แข่ง ไม่ได้มองว่าทางนี้ค้าแข่ง
น้ำแข็ง : มีประเด็นที่ลูกค้าบอกว่ากดลิงก์เข้าไปที่เลอรส แต่สิ่งที่ส่งไปคือเรือทอง
ฝ้าย : ฝ้ายแจ้งนะคะว่าร้านของฝ้าย เราเคยขายเลอรสมาก่อน เราสั่งเลอรสไปแล้ว แต่เลอรสไม่ส่งสินค้าให้เรา วันที่ฝ้ายล้ม ตอนที่คุณผ้าแพรเข้ามาผลิต แล้วโป๊ะโน่นโป๊ะนี่ โรงงานปิดตัวไป เรารับรู้ได้ว่าเราล้ม เงินฝ้ายอยู่กับเลอรส 10 กว่าล้าน บ้านฝ้ายกำลังจะสูญ วันนั้นฝ้ายไม่มีเงินสักบาท 2 ล้านที่เขาได้จากฝ้ายก้อนสุดท้ายแล้วเอาบริษัทเขามาค้ำ 2 ล้านนั้นฝ้ายกดบัตรเครดิตทุกบัตรของฝ้ายออกมาให้ เงินก้อนนั้นฝ้ายไม่มีนะคะ แต่ถูกบีบมาด้วยลูกค้า ต้องส่งออกแล้ว นัดลูกค้า แล้วยังไงต่อ ถ้าเราไม่ให้ มันก็ไม่ได้ ฝ้ายกดเงินจากบัตรเครดิตทุกบัตร จากสามีและตัวฝ้ายเองกดให้เขา ยืมน้องชาย ยืมเพื่อน ยืมพ่อ ยืมแม่ ให้จนครบ 2 ล้านค่ะ แต่สุดท้ายมันไม่ถูกส่งต่อไปถึงวัตถุดิบเลย วันที่ล้มฝ้ายนอนร้องไห้อยู่ 2 สัปดาห์ค่ะ มีจุดนึงที่ฝ้ายคิดสั้น โกยยาเข้าปากและฆ่าตัวตายเลย แต่หันมามองหน้าลูกแล้วเราฉุดอารมณ์เราว่ามันทำไม่ได้ เรามีลูกสามคน และมีแม่อยู่ น้องชายฝ้ายเขาเป็นนักธุรกิจออนไลน์อยู่แล้ว เขาก็ขายเลอรสมากับฝ้ายค่ะ วันนั้นน้องไม่ได้ล้มตามฝ้าย น้องบอกว่าให้ลุกขึ้นมาทำงาน ไม่ต้องเสียใจ วันนี้เราลุกมาทำแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือกัน น้องรู้ว่าวันนั้นสิ่งที่เอยเข้ามาหาฝ้าย ฝ้ายทิ้งงานประจำฝ้าย ทั้งสามีภรรยา เงินเดือนเราสองคนเกือบ 2 แสน
ตอนนั้นมีปัญหากับเลอรส เลยทำเรือทองขึ้นมา?
ฝ้าย : ใช่ค่ะ เราทำแบรนด์ของเราค่ะ
น้ำแข็ง : ตอนคุณฝ้ายจะกรอกยา เลือกทางไม่ดีคิดสั้น พอคิดได้ คุณฝ้ายก็โทรมาข่มขู่แม่ผม ว่าจะออกโหนกระแส แม่ผมกลัวว่ามันเกิดอะไรขึ้น สองวันนั้นผมตื่นมาตอน 7 โมง ผมได้ยินเสียงแตกในห้องข้างๆ พ่อผมเป็นสโตรกแล้วล้ม วันนั้นปัญหากำลังคุกรุ่นมากๆ คุณฝ้ายจะมาหาที่บ้าน เอยก็แจ้งว่าพ่อล้ม กำลังจะไปที่รพ.อยุธยา คุณฝ้ายบอกว่าไม่สน ให้อกแตกตายตามๆ กันไป เอาความตายพ่อผมมาล้อเล่น แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้ คืออะไรก็ได้ ธุรกิจ หรือผม จะด่าว่าผมตามสบาย แต่ถ้าแตะแม่ผม มันเลยเส้นไปแล้วครับ ขอดูแชตหน่อยได้มั้ย หนี้ต่างๆ เป็นหนี้ธุรกิจทั้งนั้น ทำไมมันถึงลามไปแม่ผม พ่อผม จะไปกดดันพ่อแม่ผมให้มาบีบผม บีบเอย มันจะได้อะไร ทั้งที่เราเป็นหนี้กันเอง คุณฝ้ายพูดอย่างนั้นจริงๆ ใช่มั้ย ว่าให้อกแตกตายตามกันไป ทั้งที่พ่อผมอยู่รพ.กำลังพะงาบๆ อยู่
ฝ้าย : มุมฝ้ายเอง เงินซื้อขนม 175 บาทให้ลูกยังไม่มีเลย พ่อแม่ฝ้ายก็เช่นเดียวกันค่ะ อยู่ที่บ้านเราก็ทุกข์ใจเหมือนกัน วันนั้นสิ่งที่ฝ้ายพยายามทำคือพยายามติดต่อเอยและน้ำแข็ง เราติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะ ถามพี่เตือนได้ ทุกคนไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย ตอนนั้นหนี้สินเรารุมเร้าไปหมด ลูกค้าตามสินค้าเรา บัตรเครดิตเราก็ต้องจ่าย สิ่งที่เอยทำกับน้ำแข็งทำ คือติดต่อไม่ได้ ฝ้ายเลยต้องคอนแทคหาแม่เขา เพื่อจะบอกเรื่องราวที่แท้จริง ว่าเกิดอะไรขึ้น ขอให้นำทุกคนมาคุยกับฝ้ายหน่อย
ทนายแชมป์ : แต่ไม่ควรล้ำเส้นนะครับ ผมมองว่ามันล้ำเส้นเกินไปแล้ว
พัทธ์ธีรา : ขนาดเขาติดต่อขนาดนั้น ยังไม่ได้คุยนะ และไม่เคยได้เจอ จนกระทั่งมาเจอกันวันนี้
น้ำแข็งทราบใช่มั้ย เรื่องทั้งหมดมาจากการต้องการเงิน?
น้ำแข็ง : ทุกคนต้องการเงินจากเราโดยเร็วที่สุด แต่เราไม่สามารถทำตามใจทุกคนได้เร็วที่สุด เราต้องทยอยเท่านั้น เพราะไม่งั้นถ้าบริษัทไปต่อไม่ได้ เราจะไม่มีเงินในอนาคตมาคืนใครอีกเลยนะ
เงินฝ้ายยินดีคืน?
น้ำแข็ง : ใช่ครับ ทุกคนที่เราเป็นหนี้
เตือนใจ : เมื่อไหร่คะ พี่ต้องการรู้เวลา เพราะสิ่งที่เอยตอบพี่มาหนสุดท้าย พี่คิดว่าหนูไม่มีปัญญาใช้หนี้เหรอ หนูโอนให้ผัวเก่า 5 แสน ยังได้เลย เพราะฉะนั้นคุณต้องให้มั่นใจว่าคุณมีเงิน
ศุภภัทรพจน์ : บางทีประเด็นมันไปไกล แล้วไปพูดเรื่องย้อนหลัง ซึ่งบางครั้งไม่ได้ประโยชน์อะไร ในมุมของทางคุณฝ้าย คุณเตือน เขาอยากได้กรอบเวลาที่ชัดเจน อย่างที่ท่านทนายพูดเมื่อวานว่ายินดีจ่ายทุกคนถ้าเราขายได้ แล้วเราจะมั่นใจได้ไง คุณต้องมีกรอบเวลาให้เขาชัดเจน ส่วนที่ผ่านมา ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง ผ่านมาก็ผ่านไป
น้ำแข็ง : อะไรก็ได้ครับ ที่ไม่ใช่การดิสเครดิตบริษัทเรา เดี๋ยวเราจะทำให้มันดีขึ้น และหาเงินได้มากขึ้น
ทนายแชมป์ : สินค้าขายได้ มีเงิน เอาไปใช้หนี้ หลักการของผมมีแค่นี้ ใช้หนี้ทุกคนครับ
ต่อเดือนที่รายได้เข้ามาบริษัท เท่าไหร่?
ทนายแชมป์ : แต่ละเดือนมีการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ทุกราย ที่เราได้รับการติดต่อ และขอแบ่งจ่ายแต่ละท่าน เดือนนึงอยู่ที่ 2-3 แสนบาท โดยประมาณ 8 รายครับ ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ มีคุณฝ้ายคนเดียวที่ได้รับไปแล้ว เพราะคุณฝ้ายเขารู้แนวคุณเอย คุณเอยเลยปิดจบไป 8 แสน ส่วนคนอื่นอยู่ในกระบวนการทำข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว อย่างคุณผ้าแพร หรือคู่ค้าหลายราย มีสรุปยอดแต่ละเดือนในการผ่อนจ่าย เราจ่ายให้เขาทุกเดือน ไม่เคยขาด ส่วนรายที่เจอในวันนี้ ก็เป็นรายที่ได้รับการติดต่อมาแล้วบ้าง แต่ในความรู้สึกคือทุกคนจะเอาวันนี้ให้ได้เท่านั้น
น้ำแข็ง : ผมอยากดีดนิ้วแล้วมีเงินมาใช้หนี้ทุกคนเลย ให้มันจบทุกคนแยกย้าย แต่มันทำไม่ได้ แล้วผมก็ทำให้ทุกคนเข้าใจไม่ได้ว่า ได้ตามเวลาที่ทุกคนต้องการ
ศุภภัทรพจน์ : ที่เขาต้องมาติดต่อ เนื่องจากไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง เมื่อวานโทรไปสามเบอร์ไม่รับสักเบอร์ โทรกลับมาเป็นเบอร์อื่น หลายเรื่องมันไม่ทำให้ผู้เสียหายมั่นใจได้เลย จะน้อยจะมาก กรอบสั้นกรอบยาวไม่มีเลย ถ้าวันนี้ไม่มีโหนกระแส จะได้เจอกันมั้ย
กรอบเวลาพอให้ได้มั้ย?
น้ำแข็ง : กรอบเวลาที่เมคเซ้นส์ควรประมาณไหน
ทนายแชมป์ : ผมว่า 2-3 ปี เราชำระหนี้กันครบถ้วนทุกท่าน
ศุภภัทรพจน์ : เจ้าหนี้มีอยู่เท่านี้ใช่มั้ย
ทนายแชมป์ : เท่าที่ทราบมีอยู่เท่านี้ มันก็จะมีเจ้าหนี้เล็กๆ ยิบย่อย ที่สั่งออนไลน์แล้วไม่ได้ของ ตรงนั้นเราจ่ายไปหมดแล้ว เกิน 50 ราย เผลอๆ ถึงร้อยด้วยซ้ำ เป็นเงินก้อนแรกที่เขาเอาไปจ่าย ผมแนะนำว่าพักไว้สักแป๊บนึงก่อน เอาเงินไปผลิตสินค้าให้ขายได้ แล้วค่อยกลับไปจ่ายเขา แต่เอยต้องการปิดปัญหา จ่ายไปก่อน ทุกคนติดต่อเข้ามา ได้รับการชำระหนี้ รายเล็กนะ รายใหญ่เราชำระเป็นก้อนเดียวไม่ได้ เราต้องทยอยชำระ ถ้าขายได้มีเงินกลับเข้ามา ก็นำไปใช้หนี้
ศุภภัทรพจน์ : แล้วมีกรอบมั้ยล่ะครับ
ทนายแชมป์ : วันนี้เรามาคุยเรื่องหนี้
ฝ้าย : ฝ้ายอยากท้วงค่ะ มันไม่ใช่หนี้ค่ะ เงินที่คุณได้จากเรา ไปไหนคะ
ทนายแชมป์ : คุณฝ้ายพยายามดึงไปเรื่องเก่า ผมกับพี่ทนายทราบดีว่าแนวทางเราจะไปทางไหน จะแก้ยังไง คุณก็พยายามดึงเข้าเรื่องอดีตให้มีปัญหา มันทำให้ความเสียชื่อเสียงบริษัทพัง และจะไม่มีใครได้อะไรเลย
น้ำแข็ง : ผมกับเอยต้องการแค่ ขอเวลาทำงานหาเงิน แล้วอย่าดิสเครดิตกัน ช่วยซัปพอร์ตกัน ลูกค้าทั้งหลายที่น่ารักๆ กับเรา ขอช่องทางทำมาหากินเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ทุกคนแค่นั้นเอง
ศุภภัทรพจน์ : ถ้าที่ผ่านมาสามารถติดต่อได้ง่าย มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เหตุการณ์อะไรคงไม่เกิดขึ้นเลย
น้ำแข็ง : เรื่องไม่ติดต่อต่อกัน อันนี้ผมขอโทษ ผมต้องเปลี่ยนเบอร์ เพราะบางทีผมโดนคุกคามจากหลายๆ ส่วน ผมตัดปัญหา เพราะโฟกัสงานไม่ได้ เลยเปลี่ยนเบอร์ ขอโทษทุกคนที่ติดต่อได้ยากนะครับ และอีกอย่างที่ไม่อยากคุยโดยตรง เพราะมันเกิดข้อพิพาทกันอยู่ อยากให้คุยผ่านทนาย
ฝ้ายต้องการอะไร?
ฝ้าย : ฝ้ายต้องการเคลียร์ในเรื่องการดิสเครดิตฝั่งเอย วันนี้ฝ้ายโดนดิสเครดิตต่างๆ นานา แล้ววันนี้ที่มาบอกว่าฝ้ายทำแบรนด์แข่ง ฝ้ายมีเหตุผลในการทำ เรามีลูกค้า เรามีช่องทางขาย ช่องทางเดิมที่ฝ้ายขายเลอรสทำไมวันนี้เปลี่ยนมาขายเรือทอง อันนั้นคือช่องของเรา เปรียบเสมือนร้านของเรา เราทำการตลาดไว้หมดแล้ว
ทนายเขาไม่ว่า คุณก็ขายเรือทองได้?
น้ำแข็ง : ได้แจ้งลูกค้ามั้ยว่าเลอรสเลิกผลิตแล้ว เปลี่ยนเป็นแบรนด์เรือทอง
ฝ้าย : ไม่มีค่ะ หาหลักฐานมาได้เลย
ศุภภัทรพจน์ : เรื่องเร่งด่วนคือเรื่องไถ่ถอนบ้าน จำนวนเท่าไหร่
ฝ้าย : แล้วแต่เขาเลยนะคะ แต่เขาต้องเอาค่าซื้อบ้านมาจ่ายฝ้าย
ศุภภัทรพจน์ : อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน
ทนายแชมป์ : เพื่อความแฟร์ของทุกคน สมมติเข้ามา 20 เรามาดูว่าผ่อนจ่ายได้เท่าไหร่ ผมไม่อยากให้เป็นลำดับ พิจารณาแต่ละยอด และขอเป็นขั้นบันได ณ วันนี้เรามียอดขายที่ไม่มากพอ เราขอเป็นขั้นบันไดในสเต็ปแรก สเต็ปถัดไปจะเพิ่มมูลค่าจ่ายหนี้คืนให้สูงขึ้น ผมพร้อมคุยตลอด ผมเจอคุณฝ้ายทุกครั้ง ไม่เคยปฏิเสธการจ่ายเลย ในการคุยผมขอให้ชัดเจน
ศุภภัทรพจน์ : เรื่องบ้าน จะแก้ไขยังไง
ทนายแชมป์ : เราสามารถคุยกับผู้รับขายฝากว่าขอขยายเวลาได้มั้ย เรื่องดอกเบี้ยเราก็ต้องรับอยู่แล้ว เพื่อไม่ได้นำเงินก้อนใหญ่มาปิด แล้วทุกคนจะไม่ได้อะไรเลย
ศุภภัทรพจน์ : การเจรจากับผู้รับขายฝาก ใครจะเป็นคนคุย
ฝ้าย : ฝ้ายไม่ต่อให้แล้วค่ะ แล้วแต่คุณเลย คุณจะปล่อยหลุดหรือไม่หลุดก็แล้วแต่ แต่คุณมีหน้าที่เอาค่าบ้านมาจ่ายเรา จ่ายก่อนบ้านจะหลุดด้วยค่ะ เพราะสิ่งที่คุณมาคุยกับเรา คุณไม่ได้คุยว่าจะขอเอากำไร ลงทุนหรืออะไรทั้งนั้น คุณบอกจะเอาบ้านที่ขายได้มาให้เรา บ้านหลังนั้นไปไหน ทำไมไม่ขายบ้านหลังนั้นมาให้เรา
ทนายแชมป์ : สุดท้ายก็วนไปเรื่องเก่า ทั้งที่คุณก็อยากได้รับเงินคืน เราแสดงเจตนาที่ดีเลยว่าเราจะทำงานเพื่อใช้หนี้ให้คุณทุกคน
พี่ณัฐ อยากได้คำตอบ?
ทนายแชมป์ : ติดต่อผมมาได้เลยครับ
ณัฐ : ประเด็นผมมีไม่มาก ที่รับของผมไป ที่ผมเสียหายไป ไม่ทราบว่าจะเยียวยาผมได้อย่างไร ที่ถามว่าทำไมผมส่งของไป ผมเข้าใจว่าน้องลำบาก น้องมาขอร้องผมหลายอย่าง พี่ช่วยหน่อยนะ โดนพี่กอง โดนพี่คิดดอกเบี้ยแพงๆ พี่ช่วยผมหน่อยนะ จะขายหุ้นให้ จะขายธุรกิจให้ ผมไม่เอา เพราะถ้ามีกำไร ใครจะขาย ถ้าผมรับซื้อ ผมคือผ้าแพรคนแรก แต่ผมไม่เอา ผมตัดประเด็นนี้ไป ผมก็ช่วยน้องมัน แสนซองที่ผมส่งไป ผมอยากให้น้องมีของใช้ น้องจะจ่ายมา 2 หมื่นซองก็ได้ ไม่ติดขัดอะไร แต่ขอให้พูดให้เจรจา แต่เราเอาของไปให้ที่บ้าน น้องอยากเอาของไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้ นี่คือเจตนาผม แต่ผมติดต่อไม่ได้ สองที่จ้างให้ผมทำ เขาบอกว่าพี่ณัฐช่วยผมหน่อยได้มั้ย อีก 3 เดือนโรงงานจะปิด ย้ายไปอยู่อยุธยา ให้ช่วยผมหน่อยได้มั้ย เราก็มีโรงงานว่างอยู่ ผมก็พยายามช่วย วิ่งไปซื้อเส้นที่ชลบุรี กลับมาตีสอง เพื่อช่วยน้องมัน อีกสองวันจะส่งของให้น้องเขา น้ำซอสยังไม่มาหาผมเลย แล้วผมจะเอาเวลาไหนไปบรรจุ ทีนี้คำว่าใช้หนี้ ประเด็นการใช้หนี้ ผมถามกลับบ้างนะคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ผม ซึ่งไม่มากมายอะไร แต่ผมมีสิทธิ์ที่จะถาม ว่าเงินทุนหมุนเวียนที่คุณเอาไปทำธุรกิจเป็นของใคร เป็นเงินของคุณมั้ย ถ้าเป็นเงินคุณทำไมคุณไม่เอามาจ่ายผม แต่ถ้าเป็นเงินชาวบ้านเขา ที่คุณทำพฤติกรรมเหมือนที่ทำกับหลายๆ ราย ผมว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาคืนพวกผมได้หรอก
ทนายแชมป์ : ที่พี่ณัฐแจ้งว่าชาวบ้าน ตรงนี้มีแต่คู่ค้าในทางธุรกิจทั้งนั้น ไม่ใช่ผู้บริโภค ทุกคนเป็นคู่ค้าทั้งนั้น เป็นการผิดสัญญาในทางธุรกิจกัน ในการบริหารงานของคนไม่มีประสบการณ์ ทั้งที่คนมีประสบการณ์ก็ล้มกันได้ วันนี้เราล้มมาแล้ว เรากำลังลุกขึ้นเดิน ยังไม่ได้วิ่ง ขอพูดลูปเดิมเลย น้ำแข็งเขาอดหลับอดนอนในช่วงแรก ผมรับรู้ได้ว่าเขาสู้ ในเมื่อผมเห็นศักยภาพของลูกหนี้ ในการหาเงินมาคืนให้เจ้าหนี้ได้ ผมก็พร้อมไปคุยกับทุกคนครับ
พี่ณัฐบอกว่าต.ค.ที่ผ่านมา เอาไปใช้แล้วด้วย?
น้ำแข็ง : เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมกับเอยเป็นหนี้พี่ณัฐ ผมขอโทษพี่ณัฐที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ณัฐ : จะบอกน้ำแข็งอยู่อย่างนึง วันที่พี่เจอน้ำแข็ง ที่อยุธยา พี่เข้าใจนะ คนเราตั้งใจทำมาหากิน แล้วโอกาสพลาดมันมี แต่การพลาดของเรา ต้องพลาดด้วยพฤติกรรม ด้วยความเป็นจริง ไม่ใช่พลาดด้วยความว่าเอาตรงนี้ไปโปะตรงโน้น เอาตรงโน้นไปโปะตรงนี้ ผมก็มีเจตนาช่วยน้องมัน เพราะเราเคยลำบาก แต่การช่วยแล้วผมเดือดร้อน ผมไม่เอา ผมส่งของไปให้เพราะผมหวังดี เอาซองไปให้เป็นแสนๆ ซอง จ่ายผมเท่าไหร่ก็เจรจาผมมาสิ ว่าให้ได้แค่ 2 หมื่นนะ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ถูกมั้ย แต่ติดต่อไม่ได้ อะไรไม่ได้ จะเข้ามาหาผมที่โรงงาน ทุกอย่างไม่ใช่เจตนาที่เราอยากช่วยน้องมัน
กรอบเวลาพอจะบอกพี่ณัฐได้มั้ย?
ทนายแชมป์ : กรอบเวลาก็อย่างที่แจ้ง 2-3 ปี
ณัฐ : ผมจะติดต่อคุณได้ยังไง
ทนายแชมป์ : จากนี้ไปติดต่อได้เลย
ณัฐ : พี่ผิดหวังกับน้ำแข็งกับเอย ทำไมทำกับพี่แบบนี้ เรามีอะไร ทำไมไม่บอกกันตรงๆ คนเราลำบาก ไม่มี ยังไงเราก็ต้องช่วยเขา เจตนาเราอยากช่วยให้เขาผ่านวิกฤตไปให้ได้ แต่สิ่งที่ได้รับคือติดต่อไม่ได้
กรอบเวลารับได้มั้ย?
ณัฐ : ของผมยอดไม่เยอะ ก็ต้องกระชับให้ผมนิดนึง อย่างยอดใหญ่ผมไม่ว่าอะไร แต่ยอดเล็กจะให้ผมรอถึง 3 ปี ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็มาคุยกันอีกที
พี่เตือน?
เตือนใจ : 2-3 ปีพี่ไม่รอค่ะ พี่ขอไวที่สุด เพราะจากคำพูดที่เขาพูดมา จะคืนพี่ไวที่สุดตลอด และหนูมีปัญญาคืนพี่ ฉะนั้นหนูต้องคืนพี่ให้ไวที่สุด พี่คงไม่รอจนพี่ตายตามแม่พี่ไปหรอกค่ะ
อยากได้กรอบเวลาเมื่อไหร่?
เตือนใจ : พี่ให้เวลา 3 เดือน ยอด 2 ล้าน
ทนายแชมป์ : ก็เอายอดมาชนกันก่อน
เตือนใจ : ได้ จริงๆ ไม่จำเป็นต้องชนกับพี่หรอก คนที่สรุปทุกอย่างคือเอย เขาเป็นคนสรุปทุกอย่างในแชต
ฝ้าย : เวลาชนเขาต้องมาด้วยนะคะ
น้ำแข็ง : พี่เตือนสะดวกส่งแชตหรือข้อมูลว่าเราติดค้างพี่เตือนเท่าไหร่มั้ยครับ 3 เดือนผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากสำหรับผม ถามพี่เตือนคำนึง ฝ้ายเขาทำเรือทอง พี่เตือนได้ทำก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ไหนมั้ยครับ
เตือนใจ : ไม่ได้ทำค่ะ
น้ำแข็ง :แสดงว่าข้อมูลผมคลาดเคลื่อน
เตือนใจ : ช่วยไปสืบก่อนมาว่าพี่นะคะ
ศุภภัทรพจน์ : อยากให้เป็นรูปธรรมได้มั้ย ไปพบที่ไหนยังไง
น้ำแข็ง : ติดต่อทนายได้เลยโดยตรง วันนี้เราเป็นหนี้ใครเรายินดีใช้ แต่ขอโอกาสในการหาเงินและทำงาน อย่าดิสเครดิตเราเลย
แพร : หนูต้องการเงินคืนให้เร็วที่สุดค่ะ ตอนพี่เอยสัญญา พี่เอยขอวันนี้ แล้วสัญญาว่าจะคืนก้อนใหญ่สุด พี่เอยยืม 17 แล้วบอกจะคืน 21 หนูก็ตามตลอด เพราะหนูจำเป็นต้องใช้ แต่พี่เอยก็เงียบค่ะ
ยอดหนูคือ 2 ล้าน?
แพร : ใช่ค่ะ แต่ยอดที่พี่เอยสัญญาจะให้คือ 5 แสนค่ะ ยอดอื่นๆ อยู่ระหว่างที่หนูแจ้งพี่เอยไปแล้ว และให้โอกาสพี่เอยแล้ว ถ้าพี่ไม่คืนเงิน หนูเอาของมาขายก็ได้ เพราะหนูมีลูกค้า ณ ตอนนั้น แต่พี่ก็ไม่เอาของให้หนูค่ะ พี่สัญญาว่าจะให้หนูอาทิตย์ละพัน แต่ทั้งเดือนพี่ส่งให้แค่ 900 กว่าซอง แล้วหนูจะมีเงินที่ไหนมาหมุนคะ ลูกค้าก็รอ ลูกค้าก็ตาม หนูให้กรอบเวลาได้ปีเดียวค่ะ มากที่สุดแล้ว ก้อนที่อยากได้ด่วนคือ 5 แสนเพราะเป็นก้อนที่รับปากและหนูตามมาตลอดค่ะ ก้อนอื่นเป็นก้อนซื้อขาย แต่ก้อนนี้ไม่ใช่ค่ะ 5 แสนหนูขอก่อนสิ้นปีนี้ค่ะ
น้ำแข็ง : ผมไม่อยากรับปากอะไรแล้ว อย่างเอยพอรับปากแล้วทำไม่ได้ตามสัญญา
แพร : แต่เวลาหนูตาม พี่เอยบอกว่าต้นเดือนเดี๋ยวให้ ปลายเดือนเดี๋ยวให้ ไม่มีกรอบเวลา จนหนูไม่อยากตามแล้ว จนหนูต้องบอกพี่ทนายแชมป์ว่าให้ติดต่อทนายหนูได้เลย เพราะคุยไปคุยมาแล้วคุยไม่รู้เรื่องค่ะ
น้ำแข็ง : ผมขอโทษแทนเอยและตัวผมด้วย ที่ผิดสัญญาในหลายๆ เรื่อง ที่ไม่สามารถทำตามสิ่งที่พูดได้ เพราะหนี้ชนเยอะมากทุกๆ ทางเลย สิ่งที่ผมบอกไปคือเราแค่ขอพื้นที่ทำมาหากิน ทำงาน ทุกคนจะทำแบรนด์ไหนเราไม่ได้ติดใจเรื่องนั้น แต่อย่าดิสเครดิตกันอีกเลย แล้วสิ่งที่เราจะทำได้คือหาเงินจากการทำธุรกิจนี้เพื่อมาคืนทุกๆ คน แต่ถ้าทุกคนต้องการกรอบเวลาที่สั้นและกระชั้นชิดจริงๆ เป็นยอดที่สูง ผมรับปากตอนนี้ไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้มันก็หมาอยู่ดี ผมอยากค่อยๆ เคลียร์ไปทีละคน ไม่ใช่คนนี้รู้ว่าคนนั้นได้ 8 แสน แล้วทำไมฉันไม่ได้ ผมไม่อยากให้เกิดปัญหานี้อีกแล้ว แต่วันนี้เรามาคุยกันตรงนี้แล้ว ก็อยากให้จบ เดี๋ยวมาทำแผนกันว่าเราไหวคนนี้เดือนละเท่าไหร่ จะทยอยได้เท่าไหร่
เงินที่ได้ๆ มาช่วงปลายปี 67 เรื่อยมจนถึงตอนนี้มันหายไปไหน?
น้ำแข็ง : เอาไปอุดรูรั่วที่ผิดที่ผิดทาง เอาไปใช้หนี้ ผมกับเอยโคตรพลาดเลย ผมยืมเงินที่บ้านมาด้วย หลายล้านเหมือนกันแล้วมันสูญ เอาไปปิดตรงนี้ก็ผิด ปิดตรงนี้ก็ผิด ผมยอมรับ
ฝ้าย : นานหรือยังคะ ที่อุดรูรั่ว
น้ำแข็ง : ผมว่าที่หนักจริงๆ คือเราไปยืมทุกคนขอให้ช่วย น่าจะปลายปีแถวนั้น
ฝ้าย : สิ่งที่อยากจะบอก คุณบอกกำลังอุดรูรั่ว แต่ภาพที่เราเห็น คือการใช้เงินอู้ฟู่ เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวญี่ปุ่นค่ะ
ผ้าแพร?
ผ้าแพร : สรุปเลยคือยอมรับว่ายังเป็นหนี้แพรอยู่ พร้อมดอกเบี้ยด้วย แพรคำนวณดอกเบี้ยมาให้แล้ว ยอดทั้งหมดคือ 1,482,731.20 บาท นี่รวมดอกเบี้ย เมื่อกี้ได้ยินแว้บๆ ทนายแชมป์บอกว่าจะขอคืนหลังผ่อน 18 เดือนไปอีก ตอนนี้แพรให้เวลาไปทั้งหมด 2 ปีแล้ว แพรว่ามันนานไป แพรขอให้ผ่อนเร็วขึ้นอีก ถ้าได้ 6-7 เดือนแพรจะดีใจมาก ส่วนวัตถุดิบที่แพรลงทุนซื้อมา แพรก็เก็บรักษาไว้หลังพี่น้ำแข็งพี่เอยผิดสัญญา ไม่จ่ายเงินอะไรแพรมาเลย มันขึ้นราเสียหายไปแล้ว แพรก็มีรูปมาโชว์ว่าเละไปแล้ว แพรมีแค่นี้จริงๆ แพรเก็บไว้กับตัวไม่ได้ แพรท้อง ไม่สามารถนั่งดมได้หรอก ทนายบอกว่าจะขอเอาไปทำลาย ส่วนนี้แพรขอทำลายเองเลย เพราะมีบางส่วนที่แพรก็ทำลายไปแล้วเหมือนกัน รามันเน่ามากค่ะ มันเหม็นด้วย สิ่งที่คุณทนายกับพี่น้ำแข็งกังวลว่าแพรจะมีวัตถุดิบพร้อมขาย เอาไปขายแล้วกลัวไม่ได้มาตรฐาน ไม่ต้องกลัวค่ะ แพรไม่มีวัตถุดิบที่พร้อมขายเลย ไม่มีอยู่กับแพรเลย
ทนายแชมป์ : ได้ครับ
ที่ส่งมาให้คืออะไร?
ณัฐ : ที่คุณหมวยถามว่าเงินไปไหน ใช้เงินผิดประเภท กินดีอยู่ดี
ทุกคนก็ยังเห็นใจ อยากให้โอกาส ก็ขอให้คุยกันให้เรียบร้อย?
น้ำแข็ง : ผมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนแบรนด์ของเรา และเชื่อมั่นความอร่อยของเรา ขอบคุณมากจริงๆ ถ้าเห็นโปรดักส์หรือธุรกิจใหม่ๆ ของเรา อยากให้อุดหนุนกัน ผมจะเอาเงินตรงนี้มาใช้หนี้ เมื่อวานพาดหัวข่าวว่านักร้อง ผมของานร้องเพลงได้มั้ย (หัวเราะ) จะได้หาเงินมาจ่ายหนี้ตรงนี้ จะได้มีหลายทาง ผมรับหมดเลย ขอความกรุณาตรงนี้ด้วย ฝากด้วยนะครับ
ทนายแชมป์ รับโทรศัพท์ด้วยนะ?
ทนายแชมป์ : รับแน่นอนครับ