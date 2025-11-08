คนวงการบันเทิงโหวต “บุคคลแย่แห่งปี 2025” คิมซูฮยอนนำโด่งครองอันดับหนึ่ง

สำนักข่าว JoyNews24 ของเกาหลีใต้เปิดผลสำรวจประจำปี ครบรอบ 21 ปีของสำนักข่าว โดยเชิญบุคลากรในวงการบันเทิงกว่า 110 คน ทั้งโปรดิวเซอร์ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่จากค่ายต่าง ๆ มาร่วมตอบแบบสอบถามว่า “ใครคือบุคคลที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อวงการบันเทิงในปี 2025”
ไม่ว่าจะจากเหตุอาชญากรรม เรื่องอื้อฉาว หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผลที่ได้สะท้อนปีแห่งความวุ่นวาย คดีความ และเสียงตำหนิจากสาธารณะ
อันดับ 7 – ซึงรี และ ยุนจีออน
แม้ซึงรีจะพ้นโทษจากคดีอื้อฉาว “Burning Sun” แล้ว แต่การปรากฏตัวของเขาในกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้กลับจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง ขณะที่นักแสดงหนุ่ม ยุนจีออน ถูกจับกุมข้อหาเมาแล้วขับในเดือนกันยายน ส่งผลให้อนาคตในวงการบันเทิงต้องหยุดชะงักทันที
อันดับ 6 – มินฮีจิน
อดีตซีอีโอแห่ง ADOR ผู้สร้างวง NewJeans จาก “อัจฉริยะด้านครีเอทีฟ” กลายเป็น “บุคคลแห่งข้อขัดแย้ง” หลังการต่อสู้ทางกฎหมายกับ HYBE และการก่อตั้งบริษัทใหม่ของเธอเอง กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการถกเถียงเรื่องอำนาจในอุตสาหกรรม K-pop
อันดับ 5 – แบคจงวอน
เชฟคนดังและนักธุรกิจชื่อดัง แบคจงวอน ถูกพาดพิงในคดีตรวจสอบบริษัท “TheBorn Korea” ของเขา ฐานติดฉลากสินค้าไม่ถูกต้องและละเมิดกฎหมายสุขอนามัย ภาพลักษณ์ของชายผู้ซื่อสัตย์ในวงการอาหารจึงถูกสั่นคลอนอย่างหนัก
อันดับ 4 – คิมเซอี และ จองอูซอง
ยูทูบเบอร์ชื่อดัง คิมเซอี แห่งช่อง GaroSero Institute ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการเผยแพร่ข้อมูลการเมืองที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ส่วน จองอูซอง นักแสดงระดับตำนานถูกกล่าวหาว่ามีบุตรนอกสมรสกับนางแบบ มุนกาบี จนแฟนคลับจำนวนมากผิดหวัง
อันดับ 3 – แทอิล (อดีตสมาชิก NCT)
อดีตไอดอลชื่อดังของ SM Entertainment ถูกตัดชื่อออกจากวง NCT หลังศาลตัดสินจำคุก 3 ปีครึ่งในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อมาตรฐานและความรับผิดชอบของไอดอลในวงการ K-pop
อันดับ 2 – บังชีฮยอก
ประธานใหญ่แห่ง HYBE ได้รับคะแนนโหวต 8 เสียง เขากำลังถูกสอบสวนในข้อหาฉ้อโกงทางการเงินและการละเมิดกฎหมายตลาดทุน การที่ชื่อของผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในวงการ K-pop ปรากฏในรายชื่อครั้งนี้ สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคที่แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงก็ไม่อาจอยู่เหนือการตรวจสอบได้
อันดับ 1 – คิมซูฮยอน และ อีจินโฮ
ทั้งสองได้รับคะแนนโหวตเท่ากันที่ 28 เสียง กลายเป็น “บุคคลแย่แห่งปี 2025”
คิมซูฮยอน จากนักแสดงภาพลักษณ์สะอาดกลายเป็นศูนย์กลางข่าวอื้อฉาว หลังมีข่าวลือเชื่อมโยงกับนักแสดงหญิงผู้ล่วงลับ คิมแซรอน ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของเธอ ข่าวดังกล่าวสร้างกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในสังคม
ขณะที่ อีจินโฮ ตลกชื่อดังต้องเผชิญทั้งคดีพนัน คดีเมาแล้วขับ และข่าวลือว่าเป็นต้นเหตุให้แฟนสาวเสียชีวิต ส่งผลให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและครองตำแหน่งสูงสุดร่วมกันในปีนี้
นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อบุคคลอื่นที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ จูฮักนยอน อดีตสมาชิก THE BOYZ ที่ลาออกหลังข่าวคบหาดูใจ, ฮวังจองอึม ถูกกล่าวหายักยอกเงินหลายพันล้านวอนเพื่อลงทุนคริปโต และ ซอฮเยจิน โปรดิวเซอร์รายการ Under Fifteen (MBN) ที่ถูกโจมตีว่าใช้ภาพเยาวชนในลักษณะล่อแหลมเกินควร