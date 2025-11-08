บันเทิงรอบโลก "บรู๊คลิน เบคแฮม" กับ "นิโคลา เพลตซ์" ไม่ไปร่วมพิธีอัศวินของ "เดวิด เบคแฮม" จุดกระแสรอยร้าวในครอบครัว

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัศวินให้ "เดวิด เบคแฮม" ที่ปราสาทวินด์เซอร์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน กลายเป็นช่วงเวลาแห่งเกียรติยศของเขา ท่ามกลางการร่วมแสดงความยินดีจาก "วิกตอเรีย เบคแฮม" ลูกๆ อย่าง "โรมิโอ", "ครูซ" และ "ฮาร์เปอร์" แต่กลับถูกจับตามองเมื่อ "บรู๊คลิน เบคแฮม" และภรรยา "นิโคลา เพลตซ์" ไม่ปรากฏตัวและไม่ส่งข้อความแสดงความยินดีใด ๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ "เดวิด" และ "วิกตอเรีย" พยายามสานสัมพันธ์โดยการแสดงความสนใจผ่านโซเชียลมีเดียหลายครั้งแล้ว ขณะที่มีรายงานว่า "นิโคลา" ไม่ค่อยสนิทกับครอบครัวฝั่งเบคแฮม และ "บรู๊คลิน" เองก็หันไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวภรรยาเต็มตัว ซึ่งความเย็นชานี้เริ่มส่งผลต่อความสัมพันธ์ในวงกว้างถึงขั้นที่ "โรมิโอ" และ "ครูซ" ถึงกับบล็อกพี่ชายกับพี่สะใภ้ในโซเชียล
"โด คยองซู" หรือที่แฟน ๆ รู้จักกันในชื่อ "D.O." จากวง EXO เปิดตัวร่วมงานกับค่าย Blitzway Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลนักแสดง โดยมีแผนจะสนับสนุนเขาทั้งงานแสดงและงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวและสมาชิก EXO ด้าน "ฮงมินกี" ประธานค่ายเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงคุณภาพระดับโลกอย่าง "โด คยองซู" พร้อมระบุว่าได้เตรียมระบบจัดการด้านเพลงใหม่เอาไว้รองรับแล้ว ขณะเดียวกัน เขายังมีผลงานซีรีส์เรื่อง "The Manipulated" บน Disney+ ที่เพิ่งเริ่มสตรีมเมื่อ 5 พฤศจิกายน
นักแสดงสาวสุดเท่ "จอนจงซอ" เตรียมเปิดตัวในฮอลลีวูดอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่อง "Highlander" ซึ่งเป็นรีเมกของหนังในตำนานปี 1986 โดยต้นสังกัด ANDMARQ ยืนยันว่าเธอจะรับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มลับ Watcher Clan ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่อง แม้จะยังไม่เปิดเผยชื่อตัวละครก็ตาม เธอจะได้แสดงร่วมกับดาราระดับโลกอย่าง "เฮนรี คาวิลล์", "รัสเซลล์ โครว์", "เดฟ บาติสตา" และ "คาเรน กิลแลน" โดยก่อนหน้านี้ "จอนจงซอ" เคยโชว์ฝีมือในฮอลลีวูดมาแล้วใน "Mona Lisa and the Blood Moon" ซึ่งทำให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หนังเรื่องใหม่มีกำหนดถ่ายทำต้นปีหน้า
หลังจากผ่านการหย่าร้างกับ "โจ โจนาส" เมื่อปี 2024 และแยกทางกับ "เพเรกริน เพียร์สัน" ไปไม่นาน ตอนนี้นักแสดงสาว "โซฟี เทอร์เนอร์" ก็ตกเป็นข่าวว่ากำลังคบหาดูใจกับ "คริส มาร์ติน" นักร้องนำวง Coldplay ซึ่งเพิ่งเลิกรากับ "ดาโกตา จอห์นสัน" เช่นกัน ทั้งสองเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นในลอนดอน โดยมีรายงานว่าเคยรู้จักกันมาก่อนผ่านเพื่อนในวงการดนตรีตั้งแต่ตอนที่ "โซฟี" ยังแต่งงานอยู่ และเธอก็เคยบอกว่าเป็นแฟนคลับของ "คริส" มาก่อนด้วย ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่มีแหล่งข่าวระบุว่าเคมีเข้ากันดีและมีโอกาสสานต่อได้ยาว ๆ