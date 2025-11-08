ยับเยิน! ซีรีส์ใหม "คิม คาร์เดเชียน" เปิดตัว 0% บน Rotten Tomatoes

“All’s Fair” ซีรีส์ใหม่ของ คิม คาร์เดเชียน จาก Hulu เปิดตัวสุดล้มเหลว ได้คะแนน 0% บน Rotten Tomatoes
สำนักข่าว TODAY รายงานเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2025 ว่า ซีรีส์ดรามาเรื่องใหม่ของ คิม คาร์เดเชียน “All’s Fair” ซึ่งออกอากาศทางแพลตฟอร์ม Hulu และร่วมสร้างโดยโปรดิวเซอร์ชื่อดัง ไรอัน เมอร์ฟี กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิง หลังได้รับเสียงวิจารณ์ยับจากนักวิจารณ์ทั่วสหรัฐฯ จนเปิดตัวด้วยคะแนน “ศูนย์เปอร์เซ็นต์เต็ม” บนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes
เปิดตัวหรู แต่คำวิจารณ์ยับ
“All’s Fair” ฉายตอนแรกสามตอนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เล่าเรื่องกลุ่มทนายหญิงที่ตัดสินใจลาออกจากสำนักงานกฎหมายซึ่งบริหารโดยผู้ชาย เพื่อเปิดบริษัทของตนเอง เนื้อเรื่องเน้นความดราม่าเข้มข้น การทรยศ ความรัก และการต่อสู้ในศาล โดยมีทีมนักแสดงชั้นนำร่วมแสดงมากมาย อาทิ ซาราห์ พอลสัน, เกล็น โคลส, ไนซี แนช, นาโอมิ วัตส์ และ เทยานา เทย์เลอร์
แม้จะรวมดาราฝีมือระดับรางวัลและทีมสร้างชื่อดังไว้ครบ แต่ผลงานกลับถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความ “ไร้ทิศทาง” ของบท และการแสดงของคิม คาร์เดเชียนที่หลายสำนักเห็นว่า “แข็งทื่อ” และ “ไม่เป็นธรรมชาติ”
นักวิจารณ์ จูดี เบอร์แมน จากนิตยสาร Time เขียนว่า “‘All’s Fair’ เหมือนซีรีส์ยุค 2010 ที่พยายามจะเป็นงานแนว Shonda Rhimes แต่เหมือนถูกเขียนด้วยทีมที่เพิ่งผ่านการเจาะสมองมา สด ๆ ร้อน ๆ” พร้อมเปรียบเทียบว่า “เป็น The First Wives Club สำหรับโรคจิต และ Sex and the City ที่ไม่มีทั้งเซ็กซ์ เมือง และอารมณ์ขัน”
ขณะเดียวกัน ร็อกซานา ฮาดาดี จาก Vulture วิจารณ์ว่า “ไรอัน เมอร์ฟี เคยเป็นจอมบงการแห่งวงการทีวี แต่ครั้งนี้เขากลับสร้างของที่เหมือนขนมสายไหม — หวาน ลอย แต่พอหมดแล้วเหลือแค่ความว่างเปล่า” เธอยังระบุว่า ซีรีส์มีช่วงที่ “ชวนให้นึกถึงผลงานเก่าอย่าง Nip/Tuck หรือ 9-1-1 แต่ขาดพลังแบบที่เคยมี”
ด้าน เคย์ลีห์ โดนัลด์สัน จาก The Wrap ถึงขั้นเขียนว่า “นี่คือซีรีส์ที่แย่ที่สุดแห่งปี” และโจมตีบทสนทนาว่า “เหมือนร่างไว้บนกระดาษเช็ดปากในร้านกาแฟ” ขณะที่ แองจี้ ฮาน จาก Variety เรียกมันว่า “น่าเบื่ออย่างให้อภัยไม่ได้” ส่วน ลูซี แมนแกน จาก The Guardian ให้คะแนน “ศูนย์เต็มห้า”
อย่างไรก็ตาม โจเอล เคลเลอร์ จาก Decider เป็นนักวิจารณ์เพียงคนเดียวที่ให้ความเห็นเชิงบวก เขาชื่นชมว่า “แม้คิมจะไม่ใช่นักแสดงระดับ นาโอมิ วัตส์ หรือ เกล็น โคลส แต่เธอก็ทำได้ดีในระดับหนึ่ง” พร้อมยกให้ซีรีส์ “ดูเพลิน สนุกในแบบค่าย และเต็มไปด้วยเสน่ห์เหนือจริง” จนช่วยดันคะแนนรวมขึ้นมาอยู่ที่ราว 6%
ในขณะที่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ให้คะแนนติดลบ คะแนนจากผู้ชมกลับอยู่ในระดับ “กลาง ๆ” ประมาณ 61% โดยมีทั้งกลุ่มที่มองว่าเป็นผลงาน “สนุกและกล้าหาญ” และอีกฝ่ายที่มองว่า “พยายามแต่ล้มเหลว”
ผู้ชมบางคนให้ห้าดาวเต็ม พร้อมเขียนว่า “คนเกลียดคิมมากเกินไป ซีรีส์นี้ทั้งสนุกและมีสไตล์ คนที่วิจารณ์น่าจะไม่เคยดูจริง ๆ ด้วยซ้ำ” อีกคนเสริมว่า “ไรอัน เมอร์ฟีไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย ซีรีส์นี้คือการเฉลิมฉลองพลังของผู้หญิงในวงการกฎหมาย”
แต่ก็มีผู้ชมจำนวนไม่น้อยที่เห็นต่าง หนึ่งในรีวิวให้เพียงหนึ่งดาว ระบุว่า “ซีรีส์พยายามจะดูแรงและทันสมัย แต่กลับไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของสังคมยุคนี้ กลายเป็นผลงานที่ฉาบฉวยและไม่รับผิดชอบต่อประเด็นที่พูดถึง” ขณะที่อีกคนเขียนว่า “แม้นักแสดงจะดีแต่บทอ่อนและการกำกับไร้ทิศทาง ทำให้ทุกฉากดูแข็งและไม่เป็นธรรมชาติ ซีรีส์นี้มีทุนและโอกาส แต่กลับใช้มันผิดทาง”
คิม คาร์เดเชียน เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง Keeping Up with the Kardashians ที่ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก
ก่อนจะขยายบทบาทจาก “เซเลบแห่งยุคโซเชียล” สู่การเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัว เธอเคยปรากฏตัวในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง เช่น Disaster Movie (2008), American Horror Story: Delicate (2023)
และล่าสุดในซีรีส์ดรามา All’s Fair ทาง Hulu ที่เธอรับบทนำพร้อมนั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับไรอัน เมอร์ฟี แม้ฝีมือการแสดงของคิมจะถูกวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและลบ แต่เธอยังคงเป็นหนึ่งในคนดังที่สามารถปรับตัวและสร้างอิทธิพลในวงการบันเทิงได้อย่างต่อเนื่อง.