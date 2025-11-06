“ณวัฒน์” ยอมถอย ยกเลิกดินเนอร์พิเศษ หลังองค์กรแม่ MU สั่งเบรก สปอนเซอร์ถอนตัวจากแรงกดดัน

แถลงยกเลิกกิจกรรมTop 10 Special Dinner & Talk Show with Queen Victoria and Mr. Nawat เหตุสปอนเชอร์เผชิญแรงกดดัน ระงับการสนับสนุน
กรณีที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมนางงาม 10 คนแรกที่ได้รับการโหวตสูงสุด จะได้เข้าร่วมกิจกรรม "Top 10 Special Dinner & Talk Show with Queen Victoria and Mr. Nawat" แต่ปรากฏว่าองค์กรใหญ่อย่างมิสยูนิเวิร์ส ได้ออกมาแถลงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต จนส่งผลกระทบต่อผู้สนับสนุนบางรายที่ถอนตัว จากเหตุข้อพิพาทและไม่ลงรอยกันระหว่างเจ้าภาพและองค์กรมิสยูนิเวิร์ส
ล่าสุดเพจมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ได้ออกแถลงว่ากิจกรรมดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว
“แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
จาก บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MGI) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน Miss Universe ครั้งที่ 74
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MGI) ในนามเจ้าภาพจัดงาน Miss Universe ครั้งที่ 74 ขอเรียนให้สาธารณชนทราบว่า จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม “Top 10 Special Dinner & Talk Show with Queen Victoria and Mr. Nawat”
ภายหลังแถลงการณ์ขององค์กรมิสยูนิเวิร์สเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว บรรดาสปอนเซอร์ได้แสดงความกังวล ไม่สบายใจ และเผชิญแรงกดดัน จนมีความจำเป็นต้อง “ระงับการสนับสนุน” สำหรับอีเวนต์นี้ ส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้
ในฐานะเจ้าภาพ MGI ใคร่ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อแฟน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับพลังและความมุ่งมั่นของทุกท่านในการโหวตและให้การสนับสนุนผู้แทนของท่าน
เรายังคงยึดมั่นในการดูแล การบริหารจัดการ และการอัปเดตข้อมูลสื่อให้ดีที่สุดสำหรับผู้เข้าประกวดทุกประเทศในเวที Miss Universe ครั้งที่ 74
คณะกรรมการเจ้าภาพการจัดงาน
Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74”